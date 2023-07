Polo: “Me preocupa mucho la gente en situación de indigencia”

Aunque surgió como una gloria deportiva por sus méritos futbolísticos, Luciano Polo hace años que está presente en Junín por su trabajo social y militancia política. Hombre del Frente Renovador que fundó el actual candidato a presidente por el oficialismo nacional y ministro de Economía, Polo deja en esta entrevista que dio a Reporte Especial (TeleJunín) relevantes definiciones sobre cómo ve a Junín hoy, cuenta cuál es su termómetro sobre la situación socioeconómica de muchos juninenses, da su parecer sobre la política nacional y expresa un contundente apoyo por la precandidata a intendente de la ciudad por su espacio, Valeria Arata.

- ¿Cómo ve la situación económica?

- No voy a descubrir nada. Es indudable que estamos en un momento muy complicado. A nivel social, prácticamente la gente no llega con su sueldo ni a fin de ni a mitad de mes. Hay una problemática generalizada más que nada en los barrios de las afueras. Pero el pobrerío se las rebusca con su changa y resuelve sus necesidades imperiosas. A mí lo que me preocupa mucho es la gente en situación de indigencia, aquella que supuestamente sale a cartonear, a rebuscársela por si sola y no tiene ningún plan, no tiene nada y el Estado no llega a ellos. Y a esa gente está padeciendo mucho esta situación.

- ¿Hay mucha indigencia en Junín?

- Sí. En Junín hay partes en las que hay mucha indigencia. En muchas partes donde el Estado no está presente para resolver eso. Que no llega por distintas circunstancias, pero en otros podría hacerlo tranquilamente. Algunos podrán decir “es gente cómoda que espera del Estado, no sale a buscar”, etc., pero también el Estado tiene que estar ahí. Recorro muchos barrios con sectores vulnerables en los que se ve la necesidad de -más que nada- alimentación y –segundo- en infraestructura: se ve en su estado general, en cómo viven, cómo y cuántos conviven dentro de una casa…

- Es una situación de precariedad y hacinamiento, digamos

- Hacinamiento. Exactamente. Que es muy difícil. Por eso me preocupa mucho este sector: el de los indigentes.

- Usted lleva años trabajando en la ayuda a comedores y sectores vulnerables ¿esta situación de hoy es distinta a otras anteriores muy parecidas?

- Junín se ha ido estirando, agrandando. Creció su población. Cuando estuve en Bienestar Social teníamos distintos programas con los que llegábamos a esos sectores -los abuelos estaban conectados- con artículos o mercaderías. Y también los alcanzábamos con aportes del gobierno de turno, en cuestiones de infraestructura –con aportes de chapas, tirantes, ladrillos, cemento, etc.- como para que pudieran tener su habitación o su casa. Pero con el correr del tiempo, como decía, la población se fue agrandando…

- Entonces qué falta ahora ¿gestión municipal? ¿Provincial? ¿O nacional?

- Creo que hay un conjunto de responsabilidades de todas ellas. Pero, de todos modos, si soy de Junín… y… se tiene que hacer cargo el estado local más que nadie. Por ahí no tiene la gente adecuada o no tiene la cantidad de gente necesaria como para poder hacerlo, pero de todos modos tiene que estar mucho más presente el municipio. Meterle mucho más tiempo, mucha más ganas desde diez cuadras del centro para afuera y buscar dónde están los problemas.

- Por el Frente Renovador irá la diputada provincial Valeria Arata como candidata a intendente ¿Qué opinión tiene sobre ella?

- A mí Valeria me genera muchas expectativas. Es alguien con quien estoy hace mucho. Dentro del Frente Renovador local es la única representante de nuestra fuerza con posibilidad de ganar la intendencia. Tiene una gran experiencia a nivel local y se destacó por lo que hizo en la Cámara de Diputados. Además es una mujer con mucha sensibilidad, con muchas ganas de trabajar, que le llega mucho a la gente y no deja a nadie a pie. Yo la voy a apoyar decididamente. Le tengo mucha fe y la gente que me sigue también va a hacerlo.

- ¿Dónde hay que poner el acento para que Junín pueda desarrollarse más, crecer más?

- Tiene que haber una gestión municipal trabajando hombro con hombro y palo con palo con la Provincia, cuestión que la ciudad de Junín le pueda dar la posibilidad a su gente de tener su casa, su vivienda. En ese sentido, hay que trabajar mancomunadamente con la provincia de Buenos Aires. También con la Nación para traer planes de vivienda, pero no que no maten a los juninenses con las cuotas sino que les ofrezcan planes de pago accesibles.

- ¿Algo así como un plan de viviendas popular?

- Exactamente. Lo que veo es que en ese sentido el Estado también se ha quedado un poco estancado en la ciudad de Junín. Se han hecho muy pocas viviendas, y tardan en terminarlas, pero tampoco le dan la posibilidad a la gente que labura todos los días, que a lo mejor está trabajando y no gana mucho o están en la informalidad, y no puede presentar un recibo de sueldo para acceder a la financiación.