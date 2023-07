Montanaro: “Hoy la gran mayoría de los dirigentes ven a la política como un negocio”

“La política es magnífica. Es una herramienta que puede generar cambios en nuestras vidas, cambios reales. Lo que no está bien visto hoy son los políticos y yo creo que la gran mayoría de los políticos, para no generalizar –y por no decir todos- ven a la política como un negocio y no como una herramienta para transformar la vida de todos los ciudadanos.

Hablo a nivel nacional, provincial y a nivel local. En cualquier caso, es exactamente lo mismo”, afirmó Juan Pablo Montanaro, precandidato a intendente de Junín por el partido vecinalista Buenos Aires Primero.

Durante una entrevista concedida a TeleJunín, Montanaro también se refirió con escepticismo al compromiso de los grandes referentes de la política nacional con la solución de los problemas y la realidad de Junín. “Nosotros vemos a (Sergio) Massa, a (Horacio Rodríguez) Larreta, a (Patricia) Bullrich, a (Javier) Miley, a (Juan) Schiaretti y por ahí nos gusta ver a esos candidatos, entonces elegimos uno y metemos una lista completa en la urna, pero yo siempre recalco que ninguno de ellos va a hacer nada por Junín. Lo vamos a ver ahora, en breve, en Junín haciendo algún tipo de acto. Pero son actos de presencia, nada más”, afirmó un Montanaro tajante en prácticamente todas sus definiciones.

Esta es la principal causa por la que el precandidato instó a que los juninenses a que piensen “seriamente en Junín una vez que entren al cuarto oscuro… Que piensen en el candidato de Junín, ni más ni menos, porque el que va a transformar sus vidas es el intendente. No lo van a hacer ni el presidente ni el gobernador”.

Montanaro se presentó como candidato por primera vez en para la elección de 2021. Entonces iba por una banca en el Concejo Deliberante. “Fue mi primera elección, solito, sin ningún tipo de respaldo político”, se enorgullece. Ahora, en su segunda elección, va por la intendencia en un distrito en el que el vecinalismo no tiene ningún antecedente en la gestión del municipio, aunque sí esporádicas candidaturas.

Como una de sus propuestas más fuertes Montanaro habló por TeleJunín del fomento a la economía local. Sin subestimar la situación económica que atraviesa el país –“está muy complicada”, admitió- el precandidato a intendente sostuvo que la función del Ejecutivo municipal es ver “cómo le inyecta dinero” en sus bolsillos a los vecinos mediante el fomento de la actividad privada.

En este tramo de la charla, Montanaro dio ejemplo positivo el de una importante cadena de hamburgueserías que anunció proyectos de radicación en el municipio y mostró como casos negativos el de una multinacional de gaseosas que inicialmente había optado por radicarse en nuestro partido y finalmente optó por hacerlo en Chacabuco y el de una alimentaria que terminó instalándose en Salto.

“Como intendente tengo que generar que las empresas vengan a Junín. En cuatro años tengo que lograr que vengan 50 empresas y ayudar a su radicación con una simple condición: que tomen gente de nuestro partido para trabajar”, explicó Montanaro y agregó que de ese modo es cómo “el municipio le inyecta dinero” a los vecinos “que no la van a gastar en viajes al exterior” sino que la destinan al consumo local y así “van a mover la microeconomía”. “Yo como intendente tengo que lograr que las empresas elijan venir a Junín; las tengo que ayudar a eso”, enfatizó.

A modo de síntesis de la visión del espacio Buenos Aires Primero, Montanaro afirmó que concibe a Junín “como una fortaleza” en términos económicos y sociales.

La situación local

El precandidato se preocupó por aclarar que “no responsabilizo por esto a Pablo (Petrecca, el actual intendente)” por las fallidas llegadas de inversiones productivas a Junín y enfatizó que su espacio no va a realizar una campaña basada en críticas “sino en la presentación de proyectos e ideas, todas realizables”.

No obstante, a la hora de trazar un diagnóstico de la situación en que se encuentra la ciudad, Montanaro volvió al tono tajante: “Las problemáticas son las mismas que el 2021, y son las mismas del 2019, y son las mismas del 2017, y son las mismas del 2015. Van pasando los gobiernos, cambiamos de nombres, y siempre estamos hablando lo mismo.

Tanto en el centro o en los barrios, la inseguridad, falta de cámaras, las calles que son un desastre, la falta de trabajo, son la norma entonces no puede ser que en el 2023 estemos con las mismas problemáticas de hace 15 años atrás”.

También sostuvo que “si los precandidatos vamos a los barrios o a diferentes entidades y le preguntamos al vecino qué problemáticas hay, es una falta de respeto para ellos porque si yo quiero ocupar el cargo de intendente municipal y asumir el 10 de diciembre y un mes antes de las elecciones donde yo voy a querer que vos me votes y yo te pregunto cuál es la problemática, ya arrancamos con el pie izquierdo. Las problemáticas ya las debemos saber todos los precandidatos. Por algo estamos donde estamos”, remarcó

El aspirante a la intendencia juninense también dedicó un apartado de la entrevista a destacar la figura de quien el 13 de agosto próximo encabezará las precandidaturas a concejales en su boleta: Karina López. “Es una persona muy conocida aquí en Junín y está muy relacionada a todo lo que es el tema de violencia de género y violencia en el ámbito laboral. Hace más de 12 años dirige una ONG que no viene al caso su mención pero que sí habla de su conocimiento en lo que es el área de violencia, que es uno de los cinco puntos que vamos a trabajar” de resultar electos.