Paso bajo nivel: censan a los comercios afectados y piden reunión con Transporte

Comerciantes perjudicados económicamente por la obra del paso bajo nivel de Rivadavia y las vías del tren mantuvieron una reunión con autoridades municipales, ayer, pasadas las 13, en la Sociedad Comercio e Industria de Junín (SCIJ), donde acordaron realizar un censo de los negocios afectados y reiterar el pedido para concretar un encuentro con representantes del Ministerio de Transporte de la Nación.

Marcos Maroscia, presidente de la SCIJ, afirmó a Democracia: “Se acordó realizar una nueva reunión, se aclaró el panorama con respecto a la obra, y se empezó a avanzar para tratar de encontrar una solución”.

Y amplió: “Vamos a pasarle un listado al municipio con todos los comercios afectados, para que lo analicen. Más allá de la eximición de las tasas municipales y los microcréditos, también estamos pensando en realizar algún evento para fomentar el consumo, entendemos que no es todo por ahí, pero sí acordamos reunirnos con el ministerio de Transporte y con otros sectores, para ver si podemos ir sacando beneficios de distintos lugares”.

Jerónimo Torres, abogado de un sector de los comerciantes damnificados, afirmó: “Las autoridades del municipio informaron los alcances del proyecto y se comprometieron a seguir informando periódicamente los plazos de la obra, porque la empresa va modificándolos permanentemente. Luego, se comprometieron a gestionar ayudas económicas desde el ámbito municipal y a gestionar con el Ministerio de Transporte de la Nación alguna reunión para dar una solución a los comerciantes desde el ámbito nacional”.

Y añadió: “También se anunció que se va a realizar un censo de comerciantes, a partir del cual el municipio va a certificar cuáles son los comercios de la zona más afectados”.

Testimonios

En diálogo con TeleJunín Noticias y Democracia, comerciantes expresaron su malestar. Gustavo Cannarozzo, propietario del kiosco situado en Rivadavia, entre España y Newbery, afirmó: “Se cayó más del 50% la venta, pero lo más triste es que esto es una movida política, porque la plata para la obra no está, no se va a hacer por el momento. Tendrían que haber esperado que pasaran las elecciones y que el nuevo presidente decida si se va a seguir o no con la obra”.

Y agregó: “Sabemos que la plata no está y que va a quedar cortado durante 30 años el paso a nivel, porque llevamos 13 años con la nueva terminal de ómnibus y no se puede terminar, así que el futuro es muy negro”.

Y amplió: “Está circulando muy poca gente, la pasarela metálica, que es larguísima, baja en Roque Sáenz Peña, por lo que la gente sigue por Sáenz Peña caminando, no viene para Rivadavia. Hasta los últimos días de noviembre vamos a estar con la Unnoba y la escuela, pero cuando terminen las clases y dejen de venir chicos a la Universidad, va a ser un desierto Rivadavia”.

“Soy socio de la Sociedad Comercio e Industria, crucé algunos mensajes, porque hasta ahora el municipio lo único que ofreció es Seguridad e Higiene, pero es un porcentaje muy ínfimo de lo que se recauda a nivel mensual”, indicó.

En la misma vereda, Fernando Mercado, de la YPF Di Marco, situada en Rivadavia y Uruguay, afirmó: “Desde el primer día desconocíamos que iba a haber un corte total, porque al principio se dijo que iba a ser parcial. El primer día tuvimos una reducción del 30% en las ventas, van pasando los días y es cada vez peor. La estación, donde antes había varios autos, ahora no tenemos nada, está vacía”. Y agregó: “Los daños son grandes, el perjuicio económico es muy significativo, y no sabemos comercialmente cómo seguir”.

“Nunca nos informaron, nunca nos llamaron, declaran a los medios que escuchan a los comerciantes, pero en nuestro caso nadie nos llamó ni nos consultó”, señaló. “Como pasa con todas estas obras, además del costo económico, son obras que se proyectan para un tiempo, habían hablado de dos años, pero sabemos, por hechos que suceden en Junín, que obras como la nueva terminal, que habían dicho un plazo y ya lleva 13 años”, afirmó.

“Estamos viendo cómo paliar la situación en lo comercial, pero sobre la obra no tenemos información de nada”, completó. En tanto, Sebastián García, del comercio de fiambres Alma Criolla, situado en Jean Jaures y Roque Sáenz Peña, expresó: “Realmente es un problema, porque tenemos una menor circulación de gente y la mayoría de los vecinos que vienen se quejan por las vueltas que hay que dar y, aparentemente, por la mala organización del tránsito. A nosotros nos afecta mucho, así que vamos a ver qué pasa más adelante”.

Y agregó: “Hay un grupo de comerciantes que se encargó de hablar con las autoridades, pero no obtuvieron una respuesta acorde, así que vamos a buscar que se preste atención a los comerciantes de la zona”.

“Desde que se cortó Rivadavia, se nota un montón, la circulación bajó al menos un 40%, más allá de que por Jean Jaures hay circulación”, señaló.