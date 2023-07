El gobierno provincial lanzó el programa de recuperación productiva para arrendatarios

El Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires lanzó el “Programa de Recuperación Productiva para Arrendatarios”, con el objeto de acompañar y asistir a productores arrendatarios bonaerenses declarados en emergencia o desastre agropecuario.

El ministro Javier Rodríguez explicó que "es la primera vez que el gobierno de la Provincia lleva a cabo una acción de este tipo, destinada a beneficiar a las productoras y productores arrendatarios cuyas producciones se hayan visto afectadas por la emergencia".

El programa brinda una asistencia económica a los productores y productoras bonaerenses arrendatarios, en forma segmentada según la escala y hasta un tope máximo de hectáreas en producción. La misma será similar a los beneficios que obtiene de Arba un productor propietario.

Al plantearse desde noviembre que para las líneas de financiamiento por emergencia no era necesario presentar el certificado de emergencia agropecuaria (sino estar en un distrito declarado en emergencia), se les otorgó a los productores que son arrendatarios la posibilidad de acceder a esos créditos especiales.

Ahora, con este nuevo programa, desde el Ministerio se les brinda un beneficio adicional para su recuperación, que los equipara con los beneficios fiscales que reciben los productores que son propietarios.

En el transcurso de este año, el gobierno bonaerense declaró el estado de emergencia agropecuaria en 90 municipios.

El 25% arrienda

El promedio de los últimos tres años muestra que uno de cada cuatro productores declarados en Emergencia y/o Desastre Agropecuario son arrendatarios de los inmuebles que producen, representando en el año 2023 el 37% de la totalidad de las hectáreas declaradas en emergencia.

En el marco de esta nueva iniciativa, los beneficiarios recibirán como incentivo un aporte no reintegrable en función de la superficie arrendada, el porcentaje de afectación y el impuesto inmobiliario rural correspondiente a ese período.

El aporte no reintegrable se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula: Índice de afectación (IA) por monto correspondiente al inmobiliario rural para el período comprendido entre el 1 de marzo y el 31 de octubre de 2023.

“Paños fríos” en Junín

Rodrigo Esponda, productor y concejal por la Coalición Cívica, afirmó a Democracia: “Me parece una muy buena iniciativa porque es cierto que los prestadores de servicios, los arrendatarios, los que producen muchas hectáreas de la provincia de Buenos Aires quedan excluidos de la ley de emergencia. Y la verdad es que, si el sistema financiero no está acorde para enfrentar las próximas campañas, corren el riesgo de quedar sin esos campos para arrendar, con lo cual, son sujetos que hay que atender rápidamente, con un sistema financiero ágil, acorde a las circunstancias”.

Y agregó: “Espero que no quede en declaraciones y llegue realmente a todos los que necesitan este beneficio. Y que no sea un acto de campaña ni una utilización política para mostrarse cerca del campo, para después volver a quebrar la confianza de los productores. Ojalá esta idea se plasme en forma concreta y no que quede en una expresión de deseo o en una buena idea que nunca se concreta, como nos tiene acostumbrados el kirchnerismo”.

Por su parte, Rosana Franco, presidente de la filial local de la Federación Agraria Argentina (FAA), afirmó a este diario: “Está buena la predisposición del gobierno de la provincia para ayudar a los productores arrendatarios, pero son fondos insuficientes. Son un paliativo mínimo para seguir produciendo”.

Y la dirigente federada acotó: “Pareciera ser menos burocrático que otros trámites, pero se necesita más dinero para ayudar a tantos productores en desastre climático”.

Cálculo

Para afectaciones superiores al 80% el índice de superficie/afectación se calculará de acuerdo a la siguiente escala: hasta 100 hectáreas, el IA será de 1; entre 101 y 200 ha, 0.8; entre 201 y 600 ha, 0.6, y entre 601 y 1000 ha, 0.4

En tanto, para afectaciones entre 50 y 80%, el beneficio que se implementará tendiente a asemejar los efectos de la prórroga, tendrá la siguiente escala: hasta 100 hectáreas, el IA será de 0.3; entre 101 y 200 ha, 0.24; entre 201 y 600 ha, 0.18, y entre 601 y 1000 ha, 0.12

Los interesados en obtener el formulario de solicitud y más información deben ingresar a: www.gba.gob.ar/desarrollo_agrario/RP_Arrendatarios. Asimismo, a los fines de acceder a los beneficios del programa, los productores deberán enviar un correo electrónico a sdea.emergencia@gmail.com adjuntando la siguiente documentación: a) Formulario de DDJJ del programa; b) Constancia de inscripción en impuestos nacionales y provinciales; c) Inscripción al AgroRegistro MiPyMEs (RESO-2020-7-GDEBA-MDAGP); d) Copia certificada del contrato de arrendamiento rural de las partidas declaradas en emergencia y/o desastre agropecuario debidamente inscripto en los registros correspondientes; e) Liquidación del impuesto inmobiliario rural e inmobiliario rural complementarios de las partidas alcanzadas correspondiente al año 2023; f) Constancia de Clave Bancaria Uniforme (CBU) de su titularidad (DIB).