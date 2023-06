El precandidato a intendente de Junín Luis Chami oficializó su lista

Después de jornadas de tensas negociaciones, el precandidato a intendente de Junín, Luis Chami -dentro del espacio de Patricia Bullrich en Junín- oficializó su lista.

Como anticipó Democracia, en la misma está acompañado como primer concejal por el exfiscal Javier Ochaizpuro, un abogado que trabajó extensamente en el poder judicial de Junín y en el año 2021 decidió renunciar para dedicarse al ámbito privado.

"Javier es un amigo de hace años y hemos trabajado juntos en muchas oportunidades cuando yo era Director de Seguridad y Secretario General de Gobierno, por eso conozco de su capacidad de trabajo, de su entrega, de la honestidad y valor de su palabra. Que haya aceptado acompañarme en esta fórmula es algo que deseaba mucho y por suerte se me dio", dijo Chami.

"Estoy listo para las PASO y tengo un gran equipo que me acompaña radicales como Graciela Blaiotta y Leandro Salvucci, Rosario Sosa, por el Partido del Dialogo, gente con la que he trabajado en el municipio y también hay amigos como Néstor Traverso, María Guillermina Sofía de Morse y una leyenda futbolística como Daniel Cangialosi. Me armé un equipazo con el que vamos a ganar las PASO y poder recuperar orden, fuerza, coraje, seguridad y justicia, que es lo quiere y necesita Junín. Quiero trabajar para que Junín recupere el rumbo" sentenció.

Este nuevo panorama genera que las internas con la otra fracción de PRO se tornen calientes ya que Luis Chami compite con quien en el pasado supo compartir listas, el actual intendente Pablo Petrecca.