Por la obra del paso bajo nivel buscan darle mayor fluidez al tránsito en calle Alberdi

Por la obra del paso bajo nivel, el municipio de Junín busca darle mayor fluidez al tránsito en Alberdi, una arteria que utilizan los vehículos, como principal alternativa de desvío para cruzar los rieles del ferrocarril, entre los barrios El Molino y Metalúrgico.

En efecto, desde el próximo miércoles, la circulación de la calle Sargento Cabral cambiará de sentido y pasará a ser de mano única, sentido SO a NE, entre las calles Almirante Brown y Belgrano, hasta Rivadavia. De esta forma, se busca mejorar la fluidez del tránsito sobre calle Alberdi, que vio incrementada su carga vehicular a raíz del corte en Rivadavia y las vías del ferrocarril, donde comenzó la obra del paso bajo nivel.

"El corte total del paso a nivel de calle Rivadavia estaba generando una sobrecarga vial a la calle Alberdi. Por eso, desde la Dirección de Movilidad buscamos una nueva estrategia para mitigar el inminente impacto negativo sobre la circulación del tránsito vehicular sobre esta arteria y sectores aledaños", dijo la directora de Movilidad, Natalia Troncoso.

"Hemos analizado los primeros días de corte y se evidenció que, no obstante, las medidas adoptadas, se registran asiduas problemáticas de tránsito sobre calle Alberdi y el nodo Sargento Cabral, dado el doble sentido de circulación de estas calles".

"Por ello, en la búsqueda de mejorar la fluidez de Alberdi, a partir de este miércoles la calle Sargento Cabral modificará su sentido de circulación a calle de mano única, sentido SO a NE – entre las calles Almirante Brown y Belgrano – continuidad hasta Rivadavia".

"Esto permitirá pasar de un semáforo de cuatro (4) tiempos a un semáforo de dos (2) tiempos, con prohibición de giro a la izquierda desde calle Alberdi hacia Sargento Cabral", cerró.

Otros cambios

Cabe recordar que el Gobierno de Junín concretó cambios de sentido en algunas calles e intervenciones en infraestructura que buscan mitigar el impacto negativo en la movilidad y seguridad vial de Junín.

En este marco, se realizaron varias modificaciones como la doble mano en Primera Junta entre Libertad y avenida San Martín; modificación del sentido de calle Maipú con sentido único hacia Rivadavia, salvo la doble mano entre Belgrano y Lavalle, ya que esta cuadra permite el acceso al jardín y viviendas existentes en la misma; la modificación de Uruguay entre Rivadavia y Alberdi con sentido único hacia esta última e Ituzaingó que queda en dirección única hacia Alberdi; y el cambio en Javier Muñiz, entre Alberdi y Belgrano, en sentido a Rivadavia.

También, se intervino el nodo Javier Muñiz y Alberdi, con la construcción y mejoramiento de la infraestructura peatonal y colocación de un semáforo de dos tiempos, que permitirá distribuir el tránsito vehicular de este complicado sector. También se instaló una señal lumínica en el cruce de las calles Ituzaingó y Alberdi.

Colectivos urbanos

Con respecto al funcionamiento del servicio del transporte público de la línea verde, la directora de Movilidad del Municipio explicó: "La línea verde que viene desde La Pequeña Familia, desvía por Ituzaingó hasta Alberdi, luego sigue hasta Javier Muñiz para retomar su ruta original por Belgrano. Para esto se está realizando toda la infraestructura complementaria, con la colocación de las paradas de colectivo que faltan, el pintado de los cordones de amarillo, zonas de cargas y descargas, estacionamientos exclusivos para motos".

"La línea que viene del centro hacia La Pequeña Familia el desvío público que se diseñó para el recorrido es Rivadavia, Uruguay, Alberdi, Maipú y retoma en Rivadavia para continuar con su ruta normal; de esta manera hay solo una parada que se deshabilita, que es la ubicada en Maipú y Rivadavia", añadió.

Plan de obra

Según pudo saber Democracia, el plazo restante de obra es de un año y 8 meses, “lo que no implica que la circulación vehicular pueda habilitarse antes”, aseveraron fuentes con acceso al proyecto.

La secuencia de trabajos consiste en el pilotaje y la ejecución de puentes postesados, ejecución de dinteles, montaje de puentes y colocación de una nueva vía.

Luego proseguirá la excavación con la ejecución de muros de contención, rampas, calzada vehicular, entornos, terminaciones, hasta el fin de obra. Previo al inicio del pilotaje se realizó la determinación y reubicación de interferencias de servicios públicos, ingeniería, tareas necesarias para el desvío del tránsito y el puente alto nivel (pasarela metálica), este último según un requerimiento de la comunidad en la audiencia pública.

De la Fuente: “Hay que pensar alternativas”

Ricardo de la Fuente, precandidato a intendente por el espacio de Patricia Bullrich, manifestó su preocupación por los problemas que se han producido en los alrededores de la obra en estas últimas jornadas, y señaló que a la brevedad deberá repensarse un nuevo circuito de circulación.

“Es necesario que dejemos de cuestionar una obra que ya se está haciendo, como es la del puente bajo nivel de calle Rivadavia, y empecemos a mirar lo que se está haciendo mal desde Seguridad Vial”, subrayó el precandidato. De la Fuente detalló que “la planificación no dio el resultado que se esperaba y la gente está chocando, teniendo accidentes y muchos problemas para transitar por toda la zona, así que es indispensable repensar nuevas alternativas” desde el municipio.

“Lamentaría que en algún momento tengamos una víctima de un accidente de tránsito, cuando debimos haber previsto cómo encauzar todo esto”, agregó.

Por otra parte, el precandidato a intendente dijo que “es hermoso el puente peatonal color naranja que se levantó, pero es indispensable contar con otro igual pero sobre calle Italia, para que la gente que hace mandados o los chicos que van a la escuela, necesitaría en forma urgente”.

Trabajo en la zona

“También hay una problemática derivada de la obra, que no están viendo, pero que debería haber sido previsto: cómo mantener las fuentes laborales de toda la gente que está en los comercios de la zona, que siente que se va a fundir. No hubo una planificación previa, una inteligencia…”, observó Ricardo de la Fuente.

Al respecto, concluyó: “La calidad de vida depende mucho de las posibilidades laborales de la gente, y hay muchos que no lo pueden hacer por la obra, y que no fue previsto. No se escuchó a los vecinos, pese a que muchas veces son ellos quienes tienen una solución, y no los funcionarios”.

Puente peatonal

El 22 de abril último fue habilitado el puente peatonal que se eleva sobre las vías, a la altura de Rivadavia. El objetivo de la pasarela metálica es darle continuidad a la circulación de los vecinos a pie o en bicicleta mientras se realiza la obra del bajo nivel.