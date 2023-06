Críticas y adhesiones del arco político local tras el lanzamiento de Petrecca

Tras el anuncio del intendente Pablo Petrecca, que confirmó, hoy, que se presentará a la elección para un tercer mandato, dirigentes del oficialismo comunal respaldaron la decisión del jefe comunal de Pro, mientras que el Frente de Todos afirmó que “le da poco valor a la palabra”, en referencia al tope de dos mandatos establecido durante la gestión de la gobernadora María Eugenia Vidal.

Adhesiones

Juan Fiorini, secretario General de la Municipalidad, afirmó a Democracia: “Creo que es lo que muchos vecinos esperaban, lo que muchos esperábamos. Ha demostrado tener la capacidad de trabajo en equipo, capacidad de gestión, y tener el compromiso, con hechos concretos, de que puede hacer mucho por Junín, así que ojalá que podamos seguir haciendo hacia adelante y que la gente valide una vez más todo ese trabajo, con el voto, y que, a partir de ahí, se pueda seguir haciendo crecer a Junín”.

Por su parte, Carlos Mansur, presidente del Comité de la UCR de Junín, afirmó a Democracia: “Era lógico, con una gestión medianamente buena, me parece que no tenía mucha fuga, porque está muy dividido el voto en Junín, y creo que el intendente mide bien”.

Y punzó: “¿El Frente de Todos habla de valores? Es libre de poder presentarse y si alguien habla de una candidatura testimonial, los que menos pueden hablar de candidaturas testimoniales son los dirigentes del Frente de Todos”.

Críticas

Lautaro Mazzutti, presidente del bloque de concejales de Unión por la Patria, afirmó a este diario: “En realidad no me preocupa que el intendente Petrecca sea nuevamente candidato. Son los vecinos y vecinas los que deberán juzgar si está bien o mal o si lo votan o no. Sabemos qué ideas representa Petrecca. Solo basta ver su foto con Patricia Bullrich. No se puede pensar en una ciudad inclusiva si a nivel nacional se quiere un país para unos pocos”.

Y ahondó: “Hoy quedó confirmado que el intendente le da poco valor a la palabra empeñada, que un día opina en un sentido y según su conveniencia se puede desdecir fácilmente. No nos falla a los dirigentes, les falla a los vecinos”.

“A nosotros como frente no nos tiene que correr de eje, tenemos que preocuparnos en construir una alternativa que represente el modelo de ciudad con el que soñamos, el Junín que queremos, que enamore a los juninenses”, sostuvo.

En tanto, Pablo Petraglia, concejal del Frente Renovador, afirmó a Democracia: “No me sorprende. Ha sido una constante en Petrecca decir una cosa y hacer otra. Impulsó la limitación de mandatos y ahora la conveniencia es más importante que los valores. Su actuar dual lo hemos visto en el aumento de las tasas, con sus promesas de obras, con sus puestas en escenas sin sustancia”.

Y agregó: “En esta semana que recordamos a Moisés Lebensohn y su legado de ‘doctrina para que nos entiendan y conducta para que nos crean’, Petrecca, con su lanzamiento a la re-reelección, es la antítesis de los que tenemos otro espíritu y visión”.

“Está en su derecho, pero no sé si la promesa que hizo en su momento puede sostenerse en un debate y sin bajar los ojos. Por lo pronto, desde el espacio que integro proponemos un verdadero cambio: una mujer como Valeria Arata que interpreta los tiempos que corren y llevará a Junín por una mejor senda”.