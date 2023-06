Se recordó ayer al ideólogo radical Moisés Lebensohn con dos actos

Se realizó ayer un acto conmemorativo por cumplirse el 70° aniversario del ideólogo radical, en el Comité Hipólito Yrigoyen. En el inicio, descubrieron un cuadro de Moisés Lebensohn el presidente del Comité Carlos Mansur, la presidenta de la Juventud Radical de Junín Maggie Rojas Candela y el hijo del líder Héctor Moisés Lebensohn.

Se refirieron a la personalidad del destacado dirigente, la presidenta de la Juventud Radical de Junín, Maggie Rojas Candela quien expresó que “Lebensohn dejó una huella imborrable en la juventud. Lebensohn, fundador del diario Democracia y creador de la Juventud Radical fue un ejemplo inspirador para todos nosotros, especialmente para los jóvenes”.

Por su parte, el vicepresidente de la Juventud Radical, Federico Martínez Suárez expresó que “hablar de Moisés Lebensohn es citar a un referente de la juventud que buscaba un cambio” y agregó “a pesar de los obstáculos y un terreno desfavorable, nadie pudo silenciarlo”.

Acto seguido, la concejal Cristina Cavallo hizo entrega a Héctor Lebensohn de la Ordenanza Municipal 7595 del 21 de agosto de 2019 para crear la ruta histórica de Moisés Lebensohn en nuestra ciudad.

Por su parte, Mariano Briolotti obsequió a la familia de Lebensohn una lámina original que pertenecía a su familia. La misma fue impresa hace 88 años y en ella se presentan los integrantes de la lista (que estaba compuesta entre otros por Moisés Lebensohn) de la Unión Cívica Radical, que compitió en las elecciones del 3 de noviembre de 1935. El presidente del comité Hipólito Yrigoyen Carlos Mansur expresó su satisfacción por el acto y el diputado nacional (MC) Julio Ginzo hizo referencia a la actuación política del doctrinario radical con sentidas palabras.

Las palabras de Héctor Moisés Lebensohn

Tras agradecer a los integrantes de la Juventud Radical, organizadora del acto, Héctor Lebensohn, director de Democracia, señaló que la figura de Moisés Lebensohn se puede abordar desde distintos puntos.

1. Muchas veces al recordárselo se lo menciona como un excelente orador y lo era. En 1942 en Chivilcoy pronunció un magnífico discurso en el V Congreso de la Juventud Radical de Buenos Aires, que se plasma en el libro “Problemas del Radicalismo”.

Las líneas fundamentales de su discurso son las que determinan el nuevo Partido Radical. Constituyen los ejes de un nuevo proyecto nacional, democrático y transformador.

2.- También se dice que era pobre y honrado. Pero el atributo de decente está o debe estar en todo político.

3.- Se hace referencia a su militancia, a que era un gran organizador de actos y congresos y lo era. Pero se olvida muchas veces por desconocimiento, por las circunstancias de la coyuntura política o por pertenecer a las fuerzas de la reacción, su aporte doctrinario y filosófico al radicalismo moderno.

Resaltó entre otros puntos la importancia que dio Moisés Lebensohn a:

1.- La Libertad y la justicia. En la concepción de Moisés Lebensohn “la nación Argentina no nace porque sí, no es un acto natural, espontáneo. Es la consecuencia de los fundadores de la nacionalidad que trazaron un por qué y un para qué.

El patriotismo argentino no es sólo el sentimiento que nos vincula al rincón del mundo en que vimos la luz primera y que nos liga a un haz indestructible a sus tradiciones, recuerdos, perspectivas y emociones. Es todo eso, pero fundamentalmente es lealtad con los principios de justicia y libertad que dieron nacimiento a esta tierra. Sintetiza su concepción de nación argentina a los de justicia y de libertad”, mencionó.

2.- La política y los políticos. “Refiriéndose a la política señalaba: desde hace mucho sus cuadros activos no definen la orientación ética ni el pensamiento de las corrientes populares que debieran representar.

Una vida interna sin planteo de ideas, ha llevado a gran parte de las posiciones partidarias a ciudadanos orgánicamente conservadores, por temperamento y tendencia. Para ello expresaba que el primer deber de los radicales consiste en definir nítidamente qué país queremos construir. Que no haya argentino, por humilde que sea, que no sepa con certeza cómo serán los perfiles de la sociedad que edificaremos, la organización de la economía, del trabajo y la cultura. Problema de doctrina y de conducta. Sin aquella no se nos comprenderá, si ésta no se nos creerá.

Referido al tema de la doctrina indicaba que del desdibujamiento de las finalidades concretas del radicalismo se beneficiaban las fuerzas de la reacción económica y social, que sueñan con la expansión sin freno de sus privilegios”, indicó.

3.- El hombre. “El hombre era su preocupación constante. Fue siempre protagonistas de sus ensayos, discursos, como de sus artículos periodísticos. Hay expresiones que nunca abandona como lo son “la criatura humana”, “la condición humana”, “la causa del género humano”, aseveró.

4.- La juventud, donde buscó los nuevos conductores.

5.-Su proyecto. Todo su proyecto se conjugaba en una democracia económica que movilizara sus recursos “no en el limitado beneficio de los poseedores, sino del desarrollo nacional y bienestar social”

Puedo decir que, así como los medios son cambiantes por ser meros instrumentos, por su clasicismo propuestas filosóficas y políticas no están agotadas, mantienen la frescura que le dio Moisés Lebensohn.

El de Lebensohn fue un proyecto global, integrado, pero abierto, traza hitos para varias generaciones y podría ser la base para repensar la Argentina que todos.

En el Cementerio Central

Ayer al mediodía, en un emotivo acto se colocaron ofrendas florales frente al Mausoleo de Moisés Lebensohn al cumplirse el 70° Aniversario de su fallecimiento. Estaban presentes referentes del radicalismo local del Ateneo Raúl Alfonsín, la familia Lebensohn y allegados.

Al hacer uso de la palabra, Patricio Rosas (excamarista y dirigente del MID) se refirió a la historia del Mausoleo de Moisés Lebensohn, emplazado en el Cementerio Central, iniciativa de distintas ramas del tronco radical. Mencionó a Osvaldo Petraglia, perteneciente al desarrollismo; Arturo Crosetti, del Partido Intransigente; el farmacéutico Rodríguez, del radicalismo, y Ubaldo Becerra, intransigente, quienes contrataron a dos artistas de Junín: Sioli, quien hizo el diseño de la obra, y Latorraca, quien hizo la parte escultórica del Mausoleo. En la inauguración del mismo, que fue durante la última dictadura militar, hicieron uso de la palabra Raúl Alfonsín y Oscar Alende, entre otros.