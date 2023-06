Turistas de San Martín de los Andes llegaron a Junín para conocer la ciudad de Alberto Haylli

Si bien el Parque Natural Laguna de Gómez (y la pesca) es uno de los principales atractivos turísticos, Junín ofrece una variedad de opciones para los visitantes como su historia, arquitectura, paleontología, museos, viñedos, gastronomía, arte y cultura.

La llegada a la pantalla chica de la serie “Alberto Haylli. Una memoria revelada” le abrió la posibilidad al Distrito de ser conocido desde otra perspectiva -histórica y social- lo que causó interés y curiosidad entre los espectadores, en cada rincón del país.

Tal es así que esta semana, dos turistas de San Martín de los Andes (Rubens Bruzzone y Rosana Pérez) arribaron al noroeste bonaerense para conocer la ciudad del destacado fotógrafo y cineasta juninense del siglo XX, a quien descubrieron gracias al documental emitido por el Canal Encuentro.

Haylli registró acontecimientos importantes, a Buenos Aires, a Junín, la historia de sus calles, avenidas y edificaciones. Su archivo fue descubierto en 2005, y visibilizado por el periodista y productor Christian Rémoli, quien, además, publicó dos libros con las fotografías inéditas y realizó una muestra en el Museo Evita.

“Me fascinó el relato que se armó en el documental, y la estética de las fotos y su trabajo como fotógrafo, si bien no soy un especialista”, expresó Rubens a Democracia, quien en su paso por la Ciudad se fotografió, junto a Rosana, con el mural de Haylli, pintado en un lateral del Edificio Conde.

“Tengo un amigo que es muy aficionado a la fotografía y empezamos a compartir lo que había visto en el documental. Nos quedamos fascinados con la parte estética y también con el relato que arma Encuentro y Christian Rémoli”, indicó.

“A partir de ahí, después mucho tiempo, se descubrió y se revaloró o se valoró al fotógrafo que todo el mundo conoce, pero sin embargo pasaba desapercibido. A través de sus fotos se puede no solo armar la historia de Junín, sino que de alguna manera es una parte de la historia argentina”, afirmó.

“Eso es lo que me llamó la atención, y me encantó tanto que empecé a ver cómo obtenía los libros. En definitiva, la única manera era ir a Junín o pedirlos”, explicó el turista que descubrió detalles sorprendentes de la Ciudad, su historia y arquitectura.

En efecto, Rubens manifestó que Junín le “pareció muy importante como historia. De hecho, el ferrocarril es impresionante”.

Para finalizar destacó que “la parte de Eva Duarte está poco expuesta, y me parece una lástima y me sorprendió un poco. La placa que está colocada en su escuela está destruida y digamos que no se ve”.

Por su parte, Rémoli expresó que “es un enorme orgullo recibir a diario mensajes de gente de todo el país que pregunta por los libros, dónde está el mural, dónde es ‘Pueblo Nuevo’, dónde fue la casa o cuál es la dirección de los negocios donde trabajo Haylli para poder visitarlos”.

Proyecto Haylli

Alberto Haylli (1911-1994) fue un fotógrafo y cineasta de Junín que trabajó en el fotoperiodismo, la fotografía social, policial, y en la producción y dirección de cine entre 1932 y 1989.

Cuando en 2005 los trabajadores de Proyecto Haylli descubrieron el material en un estudio jurídico y notarial de la Ciudad, se propusieron recuperar, poner en valor y visibilizar la obra del fotógrafo.

Con las latas sin pistas ni clasificación, les tomó alrededor de una década generar los fondos para empezar con el trabajo, y descubrieron en Haylli a un artista notable, hacedor de un archivo que aparece sin antecedentes: 100.000 negativos y 40 horas de material fílmico que cuentan la Argentina del siglo XX.