Héctor Azil: “Quiero una gran primaria”

El dirigente del PJ y titular de ATSA Junín, Héctor Azil, participó del ciclo político Reporte Especial, en TeleJunín, reconoció que “no se pudo gobernar en conjunto”, pero destacó la herramienta de las PASO para dirimir las diferencias en el Frente de Todos.

“La incertidumbre es enorme, desde que tengo memoria nunca vi que los frentes electorales, que tienen más chances de arribar al gobierno, lleguen a una elección tan desordenados”, afirmó el sindicalista.

“El problema de Juntos por el Cambio es que, desde hace un año, se desayunó la cena. Empezaron a ver que al Frente de Todos le estaba yendo muy mal, ya se vieron gobernando y empezaron las disputas de poder y las ambiciones, se anticiparon. Y ahí queda claro cuánto les interesa la gente”, cuestionó.

-El mismo desapego de las demandas ciudadanas se observa en el actual gobierno.

-Lo primero que tiene que hacer el Frente de Todos es cambiarle el nombre, la coalición fracasó en el gobierno. Fue una coalición exitosa en lo electoral, formada muy de apuro, y nunca se consolidó. Había que darle una institucionalidad, como la que tiene un partido, reglamentar ese frente electoral para darle funcionamiento. Evidentemente, se fracasó, no se pudo gobernar en conjunto, está a las claras, con lo cual, lo primero que vamos a tener que hacer es cambiar la marca.

-Y nunca mermaron las peleas internas.

-Es un gobierno que estuvo erosionado desde adentro, desde el comienzo, había distintas visiones, que no se pudieron congeniar. Esta falta de institucionalización hizo que no se pudiera llegar a consensos y que cada uno tratara de imponer sus ideas.

“Las herramientas electorales te permiten dirimir las diferencias de una manera democrática. Como cada espacio tiene su particularidad, que se presenten de manera independiente a las primarias, respetando a quien venza, con lo cual, cada espacio puede mantener su parte ideológica, su parte pragmática, y puede también formar parte de una coalición de gobierno. Estas listas impuestas a dedo no dan un buen resultado”, consideró.

“Yo quiero una gran primaria”, remarcó.

“Más allá de que se puede demostrar que a la Argentina se le vienen tres o cuatro años muy favorables, cuando tenés que ir al supermercado y no te alcanza la plata, no comés del futuro, no vivís del futuro, vivís del presente”, dijo.