Sarmiento visita a Independiente con el objetivo de reencontrarse con la victoria

Con la intención de romper la racha de tres empates consecutivos, y volver a sumar de a tres para seguir engrosando el promedio de la permanencia en Primera División, Sarmiento visita esta noche, desde las 20, a Independiente, en el estadio Libertadores de América-Ricardo Bochini, por la vigésima fecha del Torneo de la Liga Profesional.

El equipo dirigido por Israel Damonte llega al duelo ante los conducidos por Ricardo Zielinsky en medio de una seguidilla de tres encuentros en fila sin anotar goles, aunque la sequía en arco rival fue compensada con la solidez defensiva en el área propia, lo que le permitió al conjunto juninense sumar al menos un punto en sus últimas presentaciones.

De esta manera, Sarmiento acumula seis partidos seguidos sin caídas, la racha más extensa en lo que va de su estadía en la elite del fútbol argentino. No obstante, la última victoria se remonta a la fecha 16, cuando el Verde festejó como visitante contra Unión de Santa Fe, por 2 a 0.

Esta noche, el rival del Verde será un urgido Independiente, que lucha por salir de su crisis institucional y futbolística. Pese a que la llegada de Zielinsky trajo aires renovados a la mitad de Avellaneda, luego del fugaz paso de Leandro Stillitano como DT y la sorpresiva renuncia de Fabián Doman a la presidencia de la Comisión, el Rojo sigue merodeando los puestos de retaguardia de la tabla de posiciones, por lo que intentará defender la localía ante el cuadro de Junín.

En cuanto al posible once titular, todo indica que Damonte repetería los mismos once que igualaron en la fecha pasada con Newell's Old Boys de Rosario, en el Eva Perón: Sebastián Meza en el arco; en la defensa, Gonzalo Bettini, Manuel García, Alejandro Donatti, Juan Manuel Insaurralde y Franco Quinteros; en el medio, Emiliano Méndez y Fernando Martínez; y arriba Lisandro López, Javier Toledo y Luciano Gondou.

Por el lado de Independiente, Zielinsky alinearía a Rodrigo Rey; Baltasar Barcia, Javier Báez, Edgar Elizalde y Ayrton Costa; Braian Martínez, Sergio Ortíz, Iván Marcone y Martín Sarrafiore; Matías Giménez y Martín Cauteruccio.

El historial

El registro de antecedentes muestra que Sarmiento e Independiente se midieron en 12 ocasiones en total de manera oficial. El equipo de Junín apenas pudo ganar una vez, mientras que el Rojo de Avellaneda lo hizo en 5 ocasiones. Los 6 encuentros restantes finalizaron con empate.

La única victoria de Sarmiento se remonta a 2014, por la fecha 30 del campeonato de Primera B Nacional. Aquella noche el triunfo fue 2 a 0 para el Verde y la jornada quedó en la memoria por un golazo marcado por Ignacio Cacheiro.