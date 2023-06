Ya dieron el alta a 190 jubilados que accedieron al beneficio, por la moratoria

En diálogo con TeleJunín, Lucía Astudillo, jefa de la UDAI II de Anses Junín, aseguró que este mes ya recibieron el alta 190 jubilados, desde que se aplicó la nueva moratoria jubilatoria hace poco más de dos meses.

La entrevistada manifestó que a partir de abril pudieron iniciar los primeros trámites jubilatorios gracias a la Ley 27.705, y que en Junín eran 190 jubilados y jubiladas que obtuvieron el alta durante este mes y ya podían estar cobrando.

“Se hizo un esfuerzo de parte de nuestro organismo para poder dar respuesta a la demanda que iba a ser muy intensa porque desde el último día de diciembre del 2022 se había vencido la prórroga de la moratoria anterior”, dijo.

“Necesitábamos una nueva ley pero los diputados de la oposición no se sentaron a discutir, no dieron quórum entonces estuvimos todos los meses de verano, con marzo inclusive, sin poder jubilar a muchísimos vecinos de Junín”, recordó.

La entrevistada apuntó que en abril, por suerte, una vez sancionada esta ley comenzaron con los trámites. “La labor significó muchísimo esfuerzo, trabajando contraturno hasta las 17, abriendo todos los sábados de abril”, señaló.

La Ley 27.705 de Moratoria Previsional fue sancionada el 28 de febrero y reglamentada el 30 de marzo mediante el decreto 173, que establece un plan de pago para las personas que tienen la edad para acceder a la jubilación, pero no poseen 30 años de aportes. En la reglamentación, se determinó que para poder ingresar al plan se deben cumplir parámetros de ingresos y bienes declarados, y que no podrán acceder a la compra de "dólar ahorro" o dólares bursátiles.

Emoción

Según lo expuesto por Astudillo, el martes último fue un día de mucha alegría por la entrega de las resoluciones a los nuevos jubilados y jubiladas del Anses. La entrega se hizo en instalaciones del Club de los Abuelos con la presencia de autoridades del organismo, también de PAMI y concejales del bloque Frente de Todos.

“Son personas que vienen esperando, algunos han superado bastante la edad jubilatoria, mujeres de 62 a 63 años, hombres cercano a los 70, gente que esperó durante muchísimo tiempo y ahora les llegó el día por lo cual fue una jornada sumamente emotiva”, destacó.

“Los testimonios que hemos escuchado en todos estos días tienen tanta carga emotiva, de personas que han empezado en trabajos rurales desde que eran adolescentes, o en casas de familia, que sus mismos empleadores los han estafado durante años, entonces sienten tanta emoción cuando llegan a la jubilación que pensaban que quizás no iban a poder. Realmente uno ve todo el esfuerzo que hicieron”, apuntó.

“Esos períodos que faltan los aportes, muchas veces no por decisión propia sino porque no les aportaron pueden ser cubiertos. Este plan de pago viene a reparar esa injusticia. Esa plata se paga, la persona aporta lo que no aportó, pero cuotificado para que pueda afrontar ese gasto”, dijo la funcionaria.

En negro

Para uno poder iniciar una jubilación en Argentina se necesitan dos requisitos: edad jubilatoria, que son 65 años en el hombre y 60 en la mujer y 30 años de aportes. De acuerdo a lo detallado por Astudillo en Argentina solo 3 de cada 10 mujeres llegan a los 30 años de aporte a la edad jubilatoria, por lo tanto, si no hubiera moratorias previsionales no se podría jubilar muchísima gente en Argentina porque no llegarían a los 30 años de aporte.

“La realidad es que hay períodos en la vida laboral en que muchas personas estuvieron trabajando en negro o desocupados. Este plan de pago permite que quienes no tienen los 30 años de servicio, pero ya tienen la edad jubilatoria puedan cancelar esa deuda iniciando la jubilación. Inician la jubilación y según los años que deben, se les genera un plan de pago de deuda que puede ir de 1 a 120 cuotas si cumplen determinados requisitos socioeconómicos. A partir de que cobran la primera vez ya tienen el descuento en su haber de la primera cuota”, acotó.

Astudillo aclaró que si el requisito el socioeconómico no lo cumplían, determinado por los cruces de bienes patrimoniales, ingresos o de gastos bancarios, podían cancelar la deuda en un solo pago, y de esa manera también jubilarse.

Vale mencionar que las oficinas de las UDAI I y II están en Winter 84 y Rioja 539 (esquina Primera Junta), respectivamente.