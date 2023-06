Luis Chami: "No analizo la posibilidad de que no me dejen ser precandidato"

A menos de veinte días para el cierre de listas para las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), Luis Chami, precandidato a intendente de Junín por la línea del PRO liderada por Patricia Bullrich, dialogó con TeleJunín sobre la actualidad política de la coalición oficialista Juntos a nivel local y dejó críticas al gobierno del jefe comunal Pablo Petrecca.

Con respecto al proceso que decantará en el armado de precandidaturas, Chami admitió que compite con otros cinco postulantes por el bullrichismo -Ricardo De la Fuente, Fernando Scanavino, Rosario Sosa, Noberto Delgado y Martín Sofía-, pero confió en que los números le resultarán "favorables" a la hora del cierre y se consolidará como la oposición interna al actual intendente.

"Si bien hace muchos meses que vienen acomodándose algunas cuestiones, hoy todavía hay incertidumbre para el armado de las listas. Estoy confiado en que las encuestas me son favorables", afirmó Chami, quien además aseguró que la ex ministra de Seguridad aventaja en la carrera electoral a su principal competidor dentro de la alianza Juntos por llegar a la Casa Rosada, Horacio Rodríguez Larreta, principalmente en el interior bonaerense.

"Somos cinco precandidatos por la línea de Patricia Bullrich, pero va a quedar uno solo, que va a salir de las mediciones. En el interior de la Provincia de Buenos Aires, Patricia saca una diferencia importante sobre Larreta", sostuvo.

Por otro lado, Chami negó que existe conflicto en el hecho de que haya una oferta amplia de postulantes dentro del mismo espacio, a la vez que afirmó estar "preparado" para competir por la intendencia.

"Cada línea presenta a su precandidato, es buena la pluralidad y no hay que negarle el lugar a nadie. En mi caso, estoy seguro de mi precandidatura, llevo muchos años preparándome y dando respuestas", subrayó, a la vez que salió al cruce de las especulaciones acerca de que desde las cúpulas superiores del PRO le cierren la puerta a una interna contra el intendente Petrecca.

"No analizo la posibilidad de que no me dejen ser candidato, sé de lo que estoy hablando y lo que dicen las encuestas. Si yo estuviera midiendo cinco puntos por debajo de cualquier candidato, me bajaría", exclamó.

E insistió: "Estoy seguro de lo que hablo con la gente, camino el territorio y sé que hay una esperanza de tener un Junín distinto, en el que recuperemos la seguridad, la educación y la salud".

"Siempre di la cara"

El antecedente de Chami como funcionario de la actual administración de Petrecca -recientemente, como secretario general del municipio- aparece como un elemento político que amenaza con estar presente en el discurso de sus adversarios electorales.

Sin embargo, trazó una frontera con los integrantes del gabinete que continúan en sus puestos, luego de su salida del gobierno local, en noviembre del año pasado.

"La diferencia es que yo siempre estuve en el territorio, en el metro cuadrado, y para donde mirara no veía a nadie. Yo siempre di la cara. Hoy, todos estos muchachos están disfrutando de cosas que uno gestionó", expresó.

Finalmente, sin ahorrar en críticas al funcionamiento de la administración local, dejó en claro cuáles serán, desde su perspectiva, los ejes de la discusión en la campaña que se viene: "El debate va a pasar por la seguridad y la salud. Las salitas están abandonadas, hay que hablar con los médicos, con los que atienden, y la realidad es que no se están dando respuestas".