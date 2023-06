Apuntan a la gran presión impositiva que repercute en empresas metalúrgicas

En el Día de la Industria Metalúrgica, Democracia consultó a una de las empresas más firmes en la actividad metalúrgica, en lo que respecta a fabricación de carrocerías, acoplados, como así también reparaciones como es la firma Hugo Cassol SRL.

Sobre la situación actual de la actividad, Hugo Cassol manifestó que estaba “un poco difícil” por la gran presión impositiva en general (municipal y provincial) que hay, como así también los altos costos. “El agravante en estos momentos es la gran carga impositiva”, afirmó.

Según lo expuesto, no tienen faltante de stock en los materiales que usa para la metalúrgica, comprándolos generalmente a empresas locales y de la zona. “Compramos los materiales a empresas que durante muchos años trabajamos con ellos. Son de confianza y siempre nos proveen, escaseando o no el material. No trabajamos con cosas importadas, se consume todo nacional”, aclaró.

La metalúrgica de la firma Hugo Cassol SRL, ubicada en Ruta Nacional N° 7 km 261, está muy relacionada a la actividad agrícola y productiva en general.

Desde el año 1977 Hugo está en el rubro metalúrgico por cuenta propia, aunque anteriormente ya había estado trabajando en una metalúrgica.Pasaron los años y actualmente se encarga del area Ventas de su empresa, junto con hijo Nicolás; en tanto sus otros hijos, Ezequiel y Pablo, trabajan en el taller.

La metalúrgica Cassol se dedica a la fabricación de carrocerías y acoplados de camiones, haciendo todo tipo de arreglos como arenado, pintura y como anexo principal la venta de acoplados de la marca Hermann. “Tenemos la metalúrgica homologada para trabajos de reparación, modificación, colocación del tercer eje en los chasis y lo que necesite el cliente”, acotó el entrevistado.

“El taller está trabajando muy bien. Las ventas mermaron un poco porque la actividad agropecuaria estuvo afectada por la sequía este año y a nosotros indirectamente eso nos afecta. Se nota una merma de ventas”, detalló.

“Esperamos que el año próximo la situación se recupere. Desde nuestra empresa apostamos a que todo va a mejorar un poco, principalmente las ventas”, dijo.

Cabe destacar que desde la metalúrgica Cassol no sólo trabajan para gente de Junín sino para los que están radicados en un radio de 100 kilómetros a la redonda de nuestra ciudad, además de las ventas para clientes de otras ciudades tanto de la Provincia de La Pampa como de la Provincia de Buenos Aires.