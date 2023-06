Colocarán 700 nuevos nomencladores en distintos barrios de la Ciudad

Gracias al trabajo articulado entre el Gobierno de Junín, la Cooperativa Innovar y la Unidad Penitenciaria 13 se puso en marcha la etapa de renovación e instalación de nuevos nomencladores planificada para el 2023, en este caso con los operativos pertinentes en el barrio Gregorio González para luego continuar con el Eusebio Marcilla y cubrir toda la zona urbana.

Fomentistas del lugar agradecieron a funcionarios del Municipio por “la escucha permanente” y por “las respuestas para ordenar el tránsito interno y trabajar por la seguridad vial del barrio”.

Al respecto, Natalia Troncoso, directora de Movilidad Urbana, expresó: “Arrancamos con la etapa de instalación de nomencladores del 2023 donde vamos a colocar un total de 700 a lo largo del año. En este caso, dimos comienzo en el barrio Gregorio González para dar respuesta a este pedido que nos hicieron llegar desde hace tiempo los fomentistas y vecinos de aquí, con el objetivo de mejorar la circulación y la seguridad vial del sector”.

Con respecto a los nomencladores que se retiran, Troncoso indicó que “se van a reutilizar como lo venimos haciendo con los que anteriormente se sacaron, la idea es completar toda el área urbana para lo cual arrancamos con estos 700 nuevos, y con los que recuperemos de esta modificación haremos un nuevo proyecto para terminar este año con más nomencladores”.

En tanto, Juan Fiorini, secretario General declaró: “Al igual que este y otros temas siempre buscamos trabajar conjuntamente con las sociedades de fomento de cada barrio, es una característica de la gestión del intendente municipal Pablo Petrecca y de esta manera damos respuesta a los pedidos que nos hacen los vecinos, en las distintas escuchas y reuniones que mantenemos a lo largo del año”.

“Este año vamos a avanzar con la colocación de los nuevos nomencladores, lo estamos logrando planificadamente ya que son muchos y deben instalarse en diferentes barrios de la ciudad”, dijo el funcionario y añadió: “Aprovechamos también para charlar con los vecinos de Gregorio González sobre otros temas además de esto, si bien es muy importante para la seguridad vial, como también lo son las distintas intervenciones que se hicieron en este sentido”.

Fiorini también comentó que “aprovechamos también para charlar sobre los distintos servicios que se brindan a la comunidad, como la recolección de residuos y montículos, sumado al barrido manual y el Plan de Reconversión Lumínica que ya llegó a este lugar”. Luego, señaló: “Aprovechamos para llevarnos nuevos pedidos que nos hicieron los vecinos y vamos a trabajar también en esos temas puntuales que nos marcaron”.

Por su parte, Alejandra López, presidenta de la Sociedad de Fomento del barrio Gregorio González, afirmó: “Como bien dijeron Natalia y Juan este era un pedido que teníamos desde hace tiempo, no solamente este barrio sino también me imagino que todos los de la ciudad, ya que tiene que ver con el ordenamiento del tránsito. Este barrio principalmente tiene dos ingresos importantes como son Av. Circunvalación y Benito de Miguel, y es muy utilizado por gente de la zona, por lo cual no solamente ordena lo interno, sino que sirve de orientación para quienes no son de acá”.

“Destaco el hecho de que se acerquen desde la Municipalidad a los barrios para mantener también este tipo de encuentros, conversar unos minutos nos viene muy bien porque nos escuchan, saben las distintas problemáticas que tenemos más allá del tránsito, y estamos muy agradecidos por eso también”, finalizó López.