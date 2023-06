Mas hogares de Junín se conectan a la red de gas natural tras la inauguración de la cuarta planta

Como viene ocurriendo tras la puesta en marcha de la cuarta planta de gas natural y la optimización de la tercera, obras que permiten que alrededor de 10.000 nuevas familias accedan a este importante servicio, el intendente Pablo Petrecca visitó a una familia que ya disfruta del servicio.

Se trata de Jonatan Pascal, del barrio Capilla de Loreto, quien junto a su familia recibió en su hogar al Jefe Comunal, al presidente del directorio de la empresa Grupo Servicios Junín, Pablo Torres y a la titular del área de servicios públicos del Municipio, Perla Casella.

Tras una charla y compartir unos mates, Pascal manifestó: "Estamos muy contentos, le comentaba al intendente Petrecca que era un servicio que esperábamos hace tiempo y la verdad es que se pudo dar, por un lado, por el esfuerzo que hicimos los vecinos, formando un consorcio para extender la red domiciliaria y por la concreción de la cuarta planta. Ahora sólo queda disfrutar de este nuevo servicio, ya que es muy importante y mucho más en esta época del año".

"El principal cambio que notamos es que ahora sabemos que cada vez que salimos de casa sabemos que al volver estará calentito, sin andar especulando que se terminó la garrafa o dejar de renegar con la estufa a leña. La verdad es que es un privilegio y saber que al volver estará todo a la casa tendrá la misma temperatura", remarcó.

Por su parte, Torres expresó que "es una historia más de las tantas que se vienen repitiendo desde que inauguramos la cuarta planta, estamos felices de que hoy la familia de Joni pueda disfrutar del servicio, es un verdadero cambio de calidad de vida que queremos llevar a la mayor cantidad de los juninenses. El esfuerzo que hicimos todos con las últimas obras empieza a dar sus frutos".

Por último, Petrecca señaló: "Quiero agradecer a Jonatan, Nadia y Dante por permitirnos compartir con ellos la intimidad de su hogar porque lo que buscamos con esto es que el esfuerzo de los juninenses para poder contar con esta nueva planta de gas, que significó una inversión muy importante y que en gran parte hoy está enterrada bajo tierra, pero como, en el caso de la familia de Jonatan pueda contar con este servicio tan importante".

"Lo que sucede aquí, en barrio Capilla de Loreto, ya sucede en Habitar, en barrio San Martín, en definitiva, un hecho concreto más que se está dando en distintos sectores de la ciudad, que como bien dijo Jonatan, es también gracias al esfuerzo de los vecinos que han conformado consorcios para la extensión de la red domiciliaria", remarcó.

Petrecca aseguró que "a todo el equipo de gobierno nos pone muy contentos ver que el esfuerzo, el trabajo en equipo y la planificación se traduce en esto, en hechos concretos donde vecinos con nombre y apellido hoy disfrutan de un servicio tan importante como el gas natural y dejar de preocuparse por la garrafa o ver cómo calefaccionar la casa".

Para finalizar, el intendente de Junín contó que "en la charla con la familia, además, hemos repasado que, en este sector del barrio Capilla de Loreto, también avanzamos con la reconversión lumínica, cambiando luces colgantes de sodio por tres columnas con luces led por cuadra, también con obras de asfalto, que permite dar el servicio de barrido manual".

"Además, Grupo Servicios Junín brinda aquí el servicio de fibra óptica, ya que este es un sector de la ciudad donde las empresas privadas no ofrecen este servicio porque quizás no les conviene o no le es rentable. En breve también estará ofreciendo el servicio de televisión, en definitiva, un Estado presente, activo, escuchando, planificando con seriedad y orden brindando más servicios y beneficios a los vecinos", concluyó.