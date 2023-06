Con riesgo latente de internas, intendentes de la Región transitan la cuenta regresiva al cierre de listas

La fecha límite para el cierre de precandidaturas para las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) comienza a asomar en el horizonte y los intendentes de la Región transitan la recta final con una inquietud que sobresale a las demás: la incertidumbre de saber si habrá listas de consenso en sus territorios o si, por el contrario, deberán revalidar sus liderazgos en la instancia de las internas.

El final de la incógnita dependerá en gran medida de los acuerdos de las cúpulas nacionales y provinciales de los distintos frentes que intervendrán de la competencia electoral de 2023. El próximo 24 de junio se extinguirá junto con el cierre del plazo para la conformación de las listas de precandidatos para las primarias del 13 de agosto.

Diez días antes, es decir, el 14 del mes corriente, quedarán definidas las alianzas de partidos que intervendrán en las PASO. Será la última instancia previa al debate de nombres propios para completar las boletas.

Sin embargo, nada indica que lo que suceda a mitad de mes termine por despejar completamente el panorama para los jefes territoriales. Por el contrario, los alcaldes siguen de cerca las discusiones entre las máximas figuras nacionales de sus respectivos espacios, con la expectativa de anticipar los posibles movimientos del tablero político y posicionarse de acuerdo al escenario más favorable a sus intereses.

Entre los intendentes del PRO, es públicamente conocida la postura a favor de "cuidar los territorios". Esto es, dedicar todos los esfuerzos de las negociaciones a evitar la confrontación interna, al menos entre exponentes del partido "amarillo".

Sin embargo, los cruces permanentes entre los dos precandidatos presidenciales del partido -Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich- mantienen sin respuesta al interrogante acerca de si la dirigencia del máximo nivel podrá cumplir con el petitorio de los jefes distritales.

Asimismo, la falta de certidumbre arrastró en las últimas semanas a varios intendentes que desde el primer momento trabajaron en el armado del jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a coquetear con la opción del "salto con garrocha" hacia el rincón de la exministra de Seguridad nacional.

En Junín, el intendente Pablo Petrecca es uno de los que mantiene el suspenso alrededor de su estrategia de cara a las PASO, aún más teniendo en cuenta su rol de armador del PRO en la Cuarta Sección Electoral, en un año en el que se pondrán en juego 14 bancas en la Cámara de Diputados de la Provincia.

Mientras tanto, con expectativas de desafiar al mandamás en el llamado a las urnas de agosto aguardan los ex funcionarios del municipio Luis Chami y Fernando Scanavino y también el empresario Ricardo De la Fuente. También anunciaron sus pretensiones de candidatura los dirigentes Martín Sofía, Norberto Delgado y Rosario Sosa. Todos ellos, encolumnados detrás de la figura de Patricia Bullrich.

El radicalismo, por su parte, ya largó a la carrera hacia la campaña a José Molinari (Adelante), Juan Pablo Itoiz (Evolución Radical), Laura Esper (Protagonismo Radical) y Mariano Briolotti (Ateneo Raúl Alfonsín).

Frente a la cuantiosa oferta de aspirantes, desde el municipio admitieron a Democracia que "es una posibilidad" que todo se dirima en las primarias, a la vez que negaron que el intendente pretenda cerrar la puerta a una interna, pero sí reclaman que "se respete a quienes representan desde hace años al PRO".

"Es una posibilidad que haya internas, la realidad es que después de la experiencia de las legislativas de 2021, hoy vemos que fue una herramienta que nos sirvió. Se trabaja para llegar a acuerdos dentro de Juntos, pero muchas veces no se logran y siempre está la posibilidad de las primarias, para que sea la gente la que elija a sus candidatos", explicó a Democracia Juan Fiorini, secretario general del municipio y figura cercana al jefe comunal.

Con respecto a las negociaciones locales para llegar a la unidad de la coalición oficialista, Fiorini subrayó que "este año no va a ser la excepción, se van a hacer todos los esfuerzos para lograr acuerdos entre todos los partidos que conforman Juntos, pero si no se da, siempre se puede recurrir a la herramienta de las PASO".

No obstante, el PRO juninense reafirmó su pedido a las estructuras superiores del espacio para que "se respete el trabajo" realizado por la administración actual y criticó las actitudes "oportunistas" de "personas que pasaron por todos los partidos", aunque sin ahondar en nombres propios.

"Los que militamos desde el primer momento en el PRO, y trabajamos junto al Intendente, no queremos que se tire por la borda el trabajo que se hizo en Junín. No hay intendentes PRO en todos lados, ni equipos formados que vienen trabajando desde hace mucho tiempo, ni hechos concretos que demuestran la capacidad de gestión como en Junín", sostuvo Fiorini.

E insistió: "Eso fue lo que planteamos y entendemos que los precandidatos nacionales aseguraron que se va a respetar el trabajo que se viene haciendo en los territorios. No creo que eso signifique miedo a las internas, sino respeto al trabajo y a la militancia. Pero después podemos llegar o no a acuerdos y si hay que ir a las PASO, no hay problema".

Y redondeó: "Hoy hay personas que venimos recorriendo un camino y otras que están siendo oportunistas y no sería bueno que los líderes por los que siempre hemos trabajado le den la representación de un partido a figuras que aparecen y desaparecen, que hoy están acá (en el PRO), pero ayer estuvieron en otro partido y mañana van a estar en otro".

Por el lado del bullrichismo, Chami lanzó un mensaje al Palacio Municipal, en caso de que se le dificulte la posibilidad de presentar su precandidatura.

“Es buena la pluralidad, no hay por qué negarle la posibilidad de competir a nadie. Hace muchísimo tiempo que estoy en política, la preparación lleva años, y hace mucho que vengo dando respuestas en los distintos barrios”, afirmó, en diálogo con Democracia.

Y amplió: “No barajo la posibilidad de no ser candidato, porque hablo con la gente, y hay mucho entusiasmo con que tengamos un Junín distinto, que recuperemos la seguridad, la educación, la vivienda, la salud, que las salitas estén atendidas”.

“Hice la gestión en el territorio, siempre estuve en el metro cuadrado, y miraba alrededor y no tenía a nadie, fui el funcionario que le hacía seguridad, trabajé en salud, todos estos muchachos están disfrutando de un montón de cosas que, quien habla, las gestionó y se puso al hombro un montón de cosas, y mejor porque es un bien para la ciudad”, punzó.

El panorama en la Región

En los distritos vecinos a Junín, los intendentes empiezan a ingresar en zona de definiciones respecto de su porvenir político, al mismo tiempo que pujan por bajar la confrontación y evitar las internas.

En Lincoln, el radical Salvador Serenal se perfila para buscar su tercer mandato consecutivo, aunque en los últimos días un grupo de dirigentes anunció un principio de acuerdo entre "halcones" -referenciados en Patricia Bullrich- para desafiar al jefe comunal en las urnas.

En una misma mesa se mostraron juntos Sofía Arning y Aldo Paoletti, del PRO; Alejandro Sarobe, de Acción por Lincoln/Partido del Diálogo; y Gerardo González, de Republicanos Unidos.

El escenario no es nuevo para Serenal, quien en 2019 aceptó el desafío de competir en una interna con Gerardo González y Ricardo Santimaría y no descarta que este año se repita la misma situación.

"Siempre que haya un candidato que quiera ser, y más allá de que en su momento bajaban línea para que no hubiera interna en Juntos, nosotros vamos a habilitar las PASO", adelantó Serenal a Democracia, a la vez que aclaró que "a nivel nacional, y viendo que la genta está cansada de la situación del país, lo ideal sería lograr una lista de unidad".

No obstante, el mandamás -que llegó al poder local en 2015, luego de doce años de administración peronista- reconoció que "viendo que hay tantos candidatos a Presidente y gobernador en nuestro espacio, la mejor forma de resolverlo es a través de una PASO adulta e inteligente".

A la hora de referirse a su rol en las próximas elecciones, Serenal ratificó que "las ganas y la vocación por llevar adelante los destinos de Lincoln son las mismas del primer día".

"Más allá de eso, todavía no hay una decisión concreta respecto a si voy a ser candidato. No es algo que me desespera, voy a estar en el lugar que me necesiten el espacio, el partido y la sociedad", afirmó.

Similar es la postura de su par de General Viamonte, Franco Flexas, quien ante la consulta de Democracia se aferró al manual de principios del radicalismo e incluso consideró necesaria la confrontación interna para fortalecer a la coalición.

"Siempre estuve a favor de la competencia interna y que todos se puedan presentar en las mismas condiciones, es decir, con una lista completa (además de la boleta local, también la nacional y provincial). Es algo que nos hace bien e incluso uno de los errores de 2019 fue no haber tenido PASO en muchos lugares, lo que nos hubiera permitido contener una mayor cantidad de votos", señaló el alcalde, que transita los días previos a la definición de si será candidato a la re-reelección.

"Aún no está la decisión definida, estamos en conversaciones, pero no va a demorar mucho más. Estamos ya en los días de definiciones", subrayó.

Otro intendente radical que se encamina a intentar revalidar su liderazgo en las urnas es Román Bouvier, de Rojas, quien asumió el año pasado de manera definitiva el cargo, tras el fallecimiento de Cristian Ford.

Pese a haberse consolidado en el timón municipal, dentro del radicalismo también tiene aspiraciones el dirigente Guillermo Leonetti, mientras que del lado del PRO asoma Hernán Quintana, por lo que el jefe de la comuna enfrenta el riesgo de una competencia fuerte en agosto.

En Pergamino, por su parte, el mandamás del PRO Javier Martínez buscaría su tercer mandato en fila, pero enfrenta la posibilidad de que Jorge Josifovich, expresidente de la Sociedad Rural del distrito, lo desafíe en las primarias, alineado con la lista de Bullrich.

¿Qué ocurre en el peronismo?

En los distritos administrados por el Frente de Todos, el escenario empieza a contaminarse de los conflictos internos a nivel nacional, principalmente el debate alrededor de la conveniencia de habilitar una PASO, en un contexto de hipotética debilidad electoral del oficialismo.

En esta línea, y pese a la postura de dos de las principales figuras del gobierno -la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el ministro de Economía, Sergio Massa- en contra de una primaria en agosto, aún más en un contexto de virtual crecimiento del candidato libertario Javier Milei, la persistencia del Presidente de la Nación, Alberto Fernández, en impulsar la competencia interna -traducida en los movimientos de las últimas semanas de dirigentes como Daniel Scioli y la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz- comenzó a animar a sectores justicialistas del interior provincial a complicarle el camino a los intendentes que buscan posicionarse como candidatos únicos.

Así ocurre en el distrito de Leandro N. Alem, en donde Carlos Ferraris ya confirmó que buscará la reelección y empezó a trabajar para consolidar su candidatura dentro del Frente de Todos. Sin embargo, algunos representantes del PJ local, desde la sede de la cabecera de Vedia, amagan con impulsar a un candidato propio, aunque hasta el momento no pasó del plano de las intenciones.

En General Pinto, el massismo local cuenta a su favor con el respaldo político del discurso de líder del Frente Renovador, que sostiene como inoportuna la interna, en el contexto actual del frente oficialista.

No obstante, aún perdura la incógnita de si el actual intendente "Freddy" Zavatarelli será el candidato del Palacio Municipal o si, en cambio, retorna el diputado provincial Alexis Guerrera al centro de la escena.

"Cualquiera de los dos puede ser el candidato y se va a definir a último momento", adelantaron a Democracia desde el entorno del oficialismo comunal, aunque sin ánimo de poner el esquema de unidad en riesgo, para intentar asegurar la continuidad del peronismo en el distrito, que ya lleva 20 años consecutivos en el gobierno.

El camino a las PASO

-14 de junio: inscripción de alianzas electorales

-24 de junio: cierre de listas de precandidatos

-24 de junio: inicio de campaña electoral

-9 de julio: inicio de emisión de publicidades audiovisuales

-11 de agosto: inicio de veda electoral

-13 de agosto: elecciones PASO