Mensaje picante de Fiel a la interna: “Patricia no ha dicho ‘es mi candidato’”

Melina Fiel, concejal de Pro, participó del programa político Reporte Especial, en TeleJunín, y se metió de lleno en la interna partidario, al sostener que hay que candidatos que buscan imponer una foto junto a Patricia Bullrich, cuando “ella no dijo ‘este es mi candidato’”. Y remarcó que el representante de Pro en Junín “es Pablo Petrecca”.

-¿Qué se pone en juego en esta elección?

-El país que queremos y nos merecemos, venimos de una inflación de más del 100% anual y la gente la está pasando muy mal. Hay un descreimiento total hacia la política y es entendible, porque la calidad de vida va en detrimento y lo más notorio es el supermercado, la nafta, la indumentaria, la inflación, la inseguridad, factores que hacen que la calidad de vida sea mala. Hay un kirchnerismo agotado, que tuvo cuatro mandatos en el país y lo único que deja es más pobreza, con una vicepresidenta que mira para otro lado, como si no fuese parte de este gobierno.

-¿Y en Junín?

-En la ciudad se pone en juego seguir creciendo, Pablo tiene todas las ganas, tiene muchísimo potencial, le gusta mucho ser intendente. Si miramos para atrás, toda la transformación social, económica y de infraestructura en los barrios y cómo se sigue creciendo, si toma la decisión de ser candidato -todos se lo hemos pedido en el espacio- tiene todas las condiciones y es el líder con mayor potencial.

-Hay dos ex presidentes -Macri y Cristina- que no van a ser candidatos, ¿cree que hay un fin de ciclo en la política argentina?

-Creo que emergen nuevos líderes, y por eso tenemos tantos candidatos en todos los espacios. Bienvenido esto de que se puedan debatir nuevos liderazgos, porque le dan la posibilidad a los que vienen desde hace mucho tiempo trabajando en esto.

-Un sector de la oposición cuestiona que, habiendo el Intendente apoyado la ley que limitaba los mandatos a dos períodos, hoy suene como candidato.

-Estoy de acuerdo en que los mandatos tengan un límite, pero técnicamente Pablo puede presentarse, porque al haber asumido en 2015 y la ley haber sido votada después, puede hacerlo. Y después sí, ya no podrá presentarse, eso hay que aclararlo. Lo único que escuchamos de la oposición es una crítica a la ciudad actual o un relato imposible de llevar adelante. Es muy fácil hacer un relato mentiroso sobre cosas que sabemos que no se pueden llevar adelante. Me gustaría escuchar de los candidatos de Junín cuáles son sus equipos, cuáles son los programas y cuáles son sus propuestas, eso todavía no lo escuchamos.

-¿Cómo analiza la irrupción de Milei?

-El fenómeno Milei es muy parecido al kirchnerismo, son dos extremos, dos populismos, uno de izquierda, otro de derecha, con dos líderes mesiánicos que hacen un relato sobre cómo se debería llevar adelante el país, pero carecen de una planificación. Si le preguntás cómo lo va a hacer, no contesta, tampoco responde sobre los planes, es un líder mesiánico que va a salvar al país solo y que la gente lo único que tiene que hacer es estar pasiva, cuando es todo lo contrario, nosotros le pedimos a la gente que se involucre.

Hay dos propuestas extremas y en el medio está Juntos, con propuestas concretas y dos posibles candidatos: Patricia y Horacio, de los dos tomo cosas buenas. De Horacio, la planificación, la gestión, estar previendo situaciones que van a venir a futuro, no podés planificar el día que asumís, de hecho, al gobierno actual le pasó eso, jamás dijo qué iba a hacer; tampoco lo está diciendo hoy y llevamos cuatro años. Horacio tiene los equipos y, en el caso de Patricia, también, pero además tiene su personalidad, que creo que a un montón de argentinos el decir ‘basta’ a un montón de situaciones, de manera extrema, les gusta. Y un poco más en el medio está Horacio.

-En qué medida esta irrupción de Milei no es consecuencia del fracaso de los sucesivos gobiernos. Milei llega mucho a los jóvenes, que solo han visto crisis en el país.

-Totalmente, y tenemos que hacer un mea culpa sobre qué les estamos ofreciendo a los jóvenes y por qué se van del país, esto es responsabilidad de todos. Pero sí quiero decirles que un relato no cambia la realidad, que el relato mentiroso que tiene Milei no es la solución, porque no tiene planificación, porque jamás muestra un programa, porque el equipo son personas sueltas que no han demostrado una gestión. Este país no se saca adelante con un relato mentiroso, tuvimos dieciséis años de kirchnerismo, con un relato que nos llevó a ser más pobres.

-¿Cómo cree que será la estrategia electoral del partido en los distritos gobernados por intendentes de Pro?

-Todavía no está decidido, pero desde las bases pedimos cuidar el territorio, que se tenga en cuenta a aquellos que vienen gobernando y que, principalmente, vienen haciendo bien las cosas. Y que la disputa a nivel nacional no rompa lo que se ha construido en cada una de las ciudades.

-Horacio Rodríguez Larreta abrió la puerta a que los intendentes del espacio puedan ir con dos boletas, la del propio Larreta y la de Bullrich.

-Me parece perfecto, está bueno que la gente elija a nivel nacional una opción y a nivel local cuidar lo realizado. Tenemos diferentes candidatos en la ciudad, pero Patricia todavía no ha dicho ‘este es mi candidato’. Vemos fotos de candidatos de Pro -que, dicho sea de paso, no son afiliados a Pro- con una foto al lado, impuesta, de Patricia, cuando Patricia todavía no ha dicho ‘es mi candidato’. Bienvenidos aquellos que tengan ganas de participar, está bien que cada uno tenga la posibilidad de querer hacer y es válido, pero el representante de Pro en Junín es Pablo Petrecca.