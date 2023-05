La rendición de cuentas de 2022 divide a oficialismo y oposición en el Concejo

El martes próximo tendrá lugar la sesión ordinaria para tratar la rendición de cuentas correspondiente a 2022 y en diálogo con Democracia, referentes del oficialismo y la oposición plantearon sus diferencias sobre la gestión.

Juan Fiorini, secretario General del municipio, afirmó a Democracia: “Para nosotros, 2022 fue un año de muchos logros, al igual que los anteriores. Y eso marca la planificación de un gobierno y la capacidad de gestión, a pesar de la crisis económica que estamos viviendo y que afecta las finanzas de los municipios.

En 2022 avanzamos en el Proyectar II, III y IV, comenzamos la obra de la planta de gas, que se pudo inaugurar este año, inauguramos el Malvar, iniciamos las obras en el Teatro Italiano para restaurarlo, más de 60 cuadras de cordón cuneta, pavimento, agua, cloacas, cámaras de seguridad, luces LED, se ha avanzado en lo planificado y se ha podido lograr lo que habíamos presupuestado, esa es la primera respuesta al Frente de Todos, cuando quieren instalar que hay desprolijidades o ineficiencia o falta de transparencia, no se podría haber logrado todo lo que se logró si no hubiese una gestión transparente y eficiente, son hechos concretos, que están a la vista”.

Y agregó: “Estamos hablando de una organización en marcha, que necesita de planificación y previsibilidad, tenemos que saber si vamos a poder pagar los sueldos todos los meses y eso significa que tiene que haber un orden, y eso es justamente lo que critica el FDT, que hay dinero en el banco, que es lo que nos permite ser previsibles o pagar las obras cuando van avanzando y lograr que se terminen. Justamente lo que ellos critican es lo que nos diferencia del FDT, el orden, la previsibilidad y el rumbo claro”.

“Es exactamente lo que argumentan todos los años, el tema de los fondos en las cuentas, y para nosotros eso es una fortaleza, y es lo que nos permitió hacer durante todo este tiempo. No es fácil gestionar en un contexto inflacionario, lo vemos con la obra del paso bajo nivel, que hace tres años que se licitó y no pudo comenzar, y es un claro ejemplo de ineficiencia. A diferencia de eso, todas las promesas que hicimos como gestión las hemos ido cumpliendo y eso es, para nosotros, algo que queda reflejado en este tipo de rendiciones todos los años, que lo que prometemos, lo cumplimos”, sostuvo.

Por su parte, Juan Pablo Itoiz, concejal por la UCR, afirmó a este diario: “Desde hace unas semanas estamos analizando y debatiendo la información remitida por el Ejecutivo sobre la rendición de cuentas del presupuesto anterior, donde surgen cuestiones y preguntas respecto a cómo ha sido la ejecución, pero también sobre las prioridades de gasto y la eficacia con la que se ha ejecutado el presupuesto”.

Y amplió: “Es claro que hay subejecución en algunas áreas y partidas por lo que los funcionarios a cargo deberían dar respuesta a los requerimientos. También, desde mi óptica, el análisis de la rendición de cuentas debe tener una mirada más profunda en cuanto a la gestión municipal de las políticas públicas, que tiene que ver con el rol del Estado y los servicios que presta en virtud de actuar en beneficio de las necesidades de los vecinos y las demandas que tiene la sociedad”.

Críticas del FDT

Pablo Petraglia, concejal del Frente de Todos, afirmó a Democracia: “El lunes vamos a tener la última reunión de comisión, esperemos que aparezca todo lo que pedimos al Ejecutivo. Pedimos el desagregado de todos los plazos fijos y todavía no los hemos obtenido. Es fundamental saber cuál fue el dinero que fue a plazos fijos, a qué tasa y en qué bancos. Tuvimos una reunión el martes pasado, y no lo informaron. No hay una voluntad política de dar información”.

El edil meonista cuestionó las declaraciones de dirigentes del oficialismo comunal en referencia a una “supuesta discriminación” de Junín por parte del Gobierno bonaerense, “cuando del propio presupuesto surge que ese mismo equipo de gobierno había calculado recibir en 2022 de la Provincia por coparticipación la suma de $ 1.186.148.101,36 y se terminó percibiendo la suma de $1.601.841.730,70 conforme la rendición de cuentas en examen”, graficó.

Entre otros puntos vinculados a partidas que no se ejecutaron, el Frente Renovador cuestionó por qué en el Programa de Emergencia Educativa Edilicia “del percibido de $ 12.438.010,63 sólo se ejecutó la suma de $ 2.705.601,83”.

Y agregaron que en el convenio por las bicisendas figuraban $58.480.535,00 que no se ejecutaron en 2022 “habiendo estado los fondos percibidos y a disposición”.

Clara Bozzano, concejal por el FDT, afirmó a este diario: “Estamos siempre preocupados cuando hay subejecución en el Presupuesto, porque para algo se asignan esos fondos.

Hay algo que se está dejando de hacer. Y en todo caso queremos saber para qué se guarda ese dinero”. Y agregó: “El tema de las subejecuciones en el presupuesto municipal viene siendo casi como una costumbre. Para que la gente entienda, una subejecución significa, resumidamente, que el intendente no alcanza a gastar lo que él mismo proyecta gastar. Es decir, gasta menos de lo que proyecta”.

“Mi postura es que, teniendo en cuenta la situación que se vive, principalmente, en los barrios de Junín, al intendente no le puede estar sobrando dinero, sobrando recursos. Y ante esto, lo que nos preguntamos es ¿Por qué le sobra? ¿Hay una mala planificación? ¿Para qué guarda la plata?”, cuestionó. “Lamentablemente son preguntas que nunca tienen respuestas. En definitiva, lo que decimos es que en los barrios hay muchas necesidades, muchas problemáticas de las cuales, en su mayoría, se resuelven con inversión, con obras, con una proyección seria. Y evidentemente esto no está ocurriendo”, consideró.

“El proyecto de rendición de cuentas también pone en evidencia algunas mentiras del intendente Petrecca. Puntualmente, siempre lo escuchamos decir que Junín es discriminado por el gobierno nacional o por el provincial. Y en la redición de cuentas que él mismo presentó esto queda completamente anulado. Petrecca había calculado recibir en 2022 de la Provincia, por coparticipación, la suma de $ 1.186.148.101,36 y terminó percibiendo la suma de $ 1.601.841.730,70. ¿Dónde estaría acá la discriminación política?, pregunto. Y a esto hay que sumarle las obras que se están ejecutando en Junín y que están a la vista de todas y todos los juninenses. Entonces, como ya lo hemos dicho en varias oportunidades, Petrecca miente cuando dice que Junín es discriminado”, afirmó.

Lautaro Mazzutti, concejal de Peronismo Juninense, afirmó a este diario: “Si bien el lunes tomaremos una definición como bloque sobre cuál va a ser nuestra postura, hay elementos que se repiten año tras año. Por ejemplo, queda evidenciado que el municipio toda la plata que los vecinos, con muchísimo esfuerzo, abonan en concepto de tasas para obtener como retribución la prestación de distintos servicios la guarda y no la ejecuta”.

Y añadió: “Esto no es un problema contable, esto significa menos o peores servicios para los juninenses, menos calidad de vida, menos limpieza, menos luminarias, inexistencia de obras con fondos municipales. La plata de los vecinos tiene que volver a los vecinos. El municipio no es una empresa que tiene que repartir dividendos. Por supuesto que debe tener un respaldo para cualquier eventualidad, pero este no es el caso. Por otro lado, cada vez que tratamos la rendición de cuentas se desvanece el argumento de la discriminación por parte del gobierno provincial. Queda claro que es una excusa ante la falta o mala gestión. Esto ya no es una opinión, lo dicen los números”.