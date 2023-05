Maxi Berestein: “Arata tiene la sensibilidad para conducir el municipio”

El dirigente del Frente Renovador de Junín Maximiliano Berestein participó del ciclo político Reporte Especial, en TeleJunín, y destacó la figura de la diputada provincial Valeria Arata para “conducir el municipio”, al tiempo que valoró la gestión de Sergio Massa al frente del ministerio de Economía de la Nación.

“Es un contexto mundial muy complejo, donde todos los países están atravesando problemas económicos. La Argentina, como todo el mundo, enfrentó una pandemia, para la cual nadie estaba preparado; luego nos encontramos con una guerra internacional, que elevó el precio de la energía y, particularmente, del gas -un producto que importamos-; y después sufrimos la sequía más grande de la historia, por la cual el Estado dejó de contar con 20 mil millones de dólares”, afirmó.

Y agregó: “Vemos a un ministro de Economía (Sergio Massa) que se hizo cargo, que abandonó su rol -era presidente de la Cámara de Diputados- para asumir una responsabilidad enorme, tras la renuncia de Martín Guzmán”.

“Pese a las dificultades externas e internas, viene conduciendo este proceso, generando confianza en el mundo, haciendo lo posible para que el país siga teniendo reservas, generando los acuerdos necesarios para sostener la producción, la actividad económica y el acompañamiento a los trabajadores, me parece que no es menor”, sostuvo.

“Es cierto que estamos atravesando una crisis económica, pero recuerdo, no hace tanto, durante el gobierno anterior, un contexto de crisis económica donde en el centro de la ciudad había seis o siete comercios cerrados, con una recesión enorme, nadie podía vender lo que producía, había altísimas tasas de desempleo. Hoy estamos viviendo una crisis económica compleja, con una inflación que afecta mucho a los trabajadores, pero en un contexto de desarrollo, de actividad económica, de generación de empleo, me parece que ese es el camino a seguir y que vamos a tener un 2024 mucho mejor”, comparó.

-Massa impulsa una candidatura única a presidente, ¿cómo se aplicaría esto en Junín?

-Hay una diferencia muy grande entre el Estado nacional y los distritos, que tienen una realidad particular. Coincido con Massa en que el Estado tiene que mostrarle a la sociedad que tiene la capacidad de acordar para adentro, sin la necesidad de ir a una PASO. En lo personal espero que Massa sea el candidato, porque es el más preparado. Sí se pueden hacer primarias en los distritos donde haya dificultades para ponerse de acuerdo, puede ser una buena estrategia.

-¿Le gustaría que la diputada Valeria Arata sea candidata a intendenta?

-Valeria es la dirigente política más preparada de nuestro espacio, no solo por su experiencia en la secretaría de Hacienda del municipio, es una persona que ha sido diputada provincial durante más de once años, que conoce claramente cómo funciona el Estado, que ha demostrado que tiene la sensibilidad suficiente para estar cerca de todos los sectores de Junín, en cada barrio, en cada institución. Tiene la sensibilidad para ponerse en el lugar del otro, para conducir un municipio que escuche, que atienda, que acompañe, esto es lo que necesita la ciudad.

-El municipio criticó las demoras en la obra del paso bajo nivel.

-El funcionario cae en un fallido y muestra cuál es su verdadera vocación, ya que en la nota dice ‘prefiero que no se haga la obra’, eso es lo que hemos visto desde el primer día, pareciera que el municipio, lo que no quiere, es que la obra se haga. Hemos vivido permanentes palos en la rueda, arrancando por una consulta popular que se hizo para ver si la obra se hacía o no, después dilatando la inauguración del puente peatonal, que está listo desde noviembre del año pasado y la Municipalidad todavía no se hace cargo de la obra.

Tuvo que venir el presidente de Trenes Argentinos a inaugurarla y a pagar los seguros para que la gente lo pueda utilizar, porque hasta el día de hoy todavía el municipio no se hace cargo de ese espacio público que se incorporó a la ciudad. Acá lo que hay es una obra para Junín que tiene más de cien años de demanda de los vecinos y tenemos que tratar todos de poner nuestro granito de arena para que se haga.

-Más allá de los cruces políticos, ¿cuál es la realidad de la obra?

-La realidad de la obra es que se viene desarrollando, del mismo modo que se hizo la pasarela, el complejo de obras que hay en este sector, como la remodelación de la estación de trenes, el galpón de locomotoras para el tren de pasajeros, la obra del paso bajo nivel propiamente dicha, donde se están haciendo los trabajos previos, colocando los pilotes y toda la infraestructura. Previo a cortar Rivadavia hubo que hacer obras de conectividad de la ciudad, la obra de calle Colón, semáforos, cartelería, son obras que hizo el ministerio de Transporte y no el municipio.

-¿Hay un riesgo de que la obra se frene por la inflación?

-Es cierto que hay redeterminaciones de precios, yo hablo con proveedores del municipio y me dicen que hay atrasos de varios meses, esto es parte de la realidad, ahora eso no significa que las obras se discontinúen. Seguramente, durante los primeros días de junio estarán colocando los pilotes del paso bajo nivel, después se colocan los puentes, la obra sigue. La empresa nos dice que, en junio, estarían colocando los pilotes, pero gran parte de la obra se hizo fuera del espacio para que el corte de Rivadavia se dé durante el menor tiempo posible. Están evaluando los responsables técnicos de la obra que se corte solo una mano, en algún momento va a haber que cortar las dos; se busca que genere la menor dificultad posible.