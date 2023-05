De la Fuente abrió su local y mandó un mensaje de cara a las PASO: "No somos un espacio testimonial"

Con un discurso directamente orientado a rivalizar con el gobierno municipal del intendente Pablo Petrecca, el empresario Ricardo De la Fuente, precandidato a intendente de Junín por Juntos, inauguró anoche su local de campaña, en Arias 30, y reafirmó su intención de representar una opción competitiva en las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) del próximo 13 de agosto.

Impulsado por el espacio Republicanos Unidos, liderado a nivel nacional por Ricardo López Murphy, De la Fuente presentó a su equipo de colaboradores y avisó a sus eventuales contendientes que su lista estará lejos de ser "testimonial" en las urnas.

"No somos un espacio testimonial, armamos un equipo para competir y llegar al gobierno municipal el 10 de diciembre. No estamos acá para hacer historia, sino para cambiarla", exclamó De la Fuente.

"Estamos convencidos de que Junín está para mucho más y no nos podemos conformar con la mediocridad que vemos todos los días. Hay mucha gente en Junín que volvieron a ilusionarse", insistió el titular de la empresa local Indelplas, quien aprovechó el escenario montado en la nueva sede para salir a responder a denuncias en su contra que circularon en las redes sociales.

"Cuando decidí ser precandidato a intendente, me dijeron '¡te van a tirar con todo!'. Muchas veces se dice 'miente, miente, que algo quedará'. Hay comentarios en las redes sociales que dicen '¡De la Fuente, poné a tus empleados en blanco! No quiero exponerlos, pero hoy están aquí empleados de Indelplas y ellos puedan dar fe de que en la empresa no hay empleados en negro", expresó.

Carrera municipal

En otro pasaje de su alocución, De la Fuente cuestionó directamente a Petrecca por la presencia en su gabinete de familiares directos, como el secretario general, Juan Fiorini, y el secretario de Gestión y Coordinación, Walter Petrecca.

"Queremos consolidar la carrera municipal, que cuando haya un cargo vacante no lo ocupe el amigo del intendente, ni su hermano o su cuñado", afirmó el precandidato, quien insistió en que el distrito cuenta con las condiciones adecuadas para generar fuentes laborales en diversos rubros. "Para quienes disfrutan de la vida fácil, la mala noticia que les vengo a dar es que va a haber mucho trabajo en Junín", concluyó.

Presencias

La presentación del local contó con el acompañamiento del presidente de Republicanos Unidos en la provincia de Buenos Aires, Sebastián "Vasco" Pascual. Además, por la Cuarta Sección Electoral estuvo el dirigente de Lincoln Gerardo González.

Por el lado del equipo de De la Fuente, estuvieron Juan Plou, Nicolás Verón, Antonela Mendoza, Nelson Perini, Marissa Fernández Díaz, Franco Forte, Fabian Dulbecco, Ramiro Caviglia, Jonatan Fernández, Ivana Bozano, Marcos Azcune, Delfina Loyola y Olga Herrera.