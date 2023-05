“Junín está atrasado veinte años”, punzó el libertario Javier Souto

Javier Souto, referente local de Avanza Libertad, participó del programa político Reporte Especial, en TeleJunín, y afirmó que los barrios de Junín “están abandonados”, al tiempo que aseguró que “Junín está atrasado veinte años”, ya que “no hay turismo ni se genera empleo”.

“Soy empleado municipal desde hace 28 años, conozco las necesidades de cada barrio porque anduve veinte años en una máquina, y está todo muy abandonado”, afirmó.

“Lo ayudé a Petrecca en 2015, no se hicieron las cosas que había prometido, entonces, no criticamos, pero nos comprometimos a hacer. Y en 2021 quedamos como tercera fuerza en Junín, sacamos una buena cantidad de votos”, repasó.

El espacio libertario tiene un local en Saavedra 159 -están por abrir otro en calle Rivadavia- y una camioneta ploteada con la figura de Milei. “Paré en un local, en el centro, y los chicos se venían a sacar fotos con la camioneta, a los vecinos les gusta Milei y en cada barrio que visitamos, los vecinos quieren algo distinto”, afirmó.

Y añadió: “Hoy, el jubilado no llega a fin de mes, el laburante hace la changa para poder comer una vez al día, no dos veces. La gente se cansó de todo eso y nosotros queremos aportar nuestro grano de arena para que Milei sea el próximo presidente y que haya un cambio. Me entristece el jubilado que cobra 60 mil pesos y tiene que pagar los medicamentos, cómo hace para llegar a fin de mes”.

“Estamos captando a la gente que se cansó de la mentira, que se cansó de que el Gobierno te dé un plan social y vivas de rodilla, se cansó de que salgan los políticos cuatro meses antes a arreglar los barrios o a darle una bolsa de alimentos. Nos merecemos vivir dignamente”, consideró.

“Achicar el Estado significa dejar de mantener ñoquis”, afirmó.

-¿Cómo analiza la gestión de Pablo Petrecca?

-Junín está atrasado veinte años, no tenemos turismo, no se generan fuentes de trabajo, ahora empezaron a hacer una bicisenda a la Laguna, yo hubiese invertido esos fondos en poner en condiciones el autódromo para potenciar el comercio y el turismo, hubiésemos traído cuatro o cinco categorías de autos.

“Hay gente nueva que está sumando y que está muy bien vista en Junín. Candidatos no hay, todavía, pero cerca del 24 de junio va a estar la lista completa”, cerró.