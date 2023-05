Luis Chami: “Los vecinos están cansados de los robos”

El precandidato a intendente de Junín por el espacio de Patricia Bullrich, Luis Chami, continúa recorriendo los barrios de la Ciudad, donde se reúne con los vecinos.

“Los vecinos me reciben bien, pero están cansados y eso se nota en cada visita, cansados de la inseguridad, cansado de los robos, cansados de que muchas cosas dejan de funcionar y el municipio no las repara. Pero lo que más noto es la desilusión. Barrio al que voy, barrio que veo la falta de compromiso para cumplir con las promesas, falta una luz acá, una cámara allá, no se hace mantenimiento. Y eso hace que el vecino viva mal, angustiado y preocupado”, afirmó.

“En el Barrio Las Delicias está hace muchos años la promesa del gas natural algo que no sucedió y muchos vecinos han gastado lo que no tenían en dejar las conexiones listas, eso es muy triste”, sostuvo.

“En la sociedad de fomento del Barrio La Celeste me comentaron la necesidad de tener el barrio más limpio, más ordenado. No se limpian los lotes baldíos y la limpieza de las calles y su mantenimiento no son frecuentes”, concluyó.