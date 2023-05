Sequía: confirman una caída millonaria de la liquidación neta de divisas y peligra la siembra de trigo en la Región

El impacto de la sequía en la Región, que desde hace varios meses se conoce que será alarmante para el futuro de los productores y la economía del país, comienza finalmente a tomar cuerpo en números reales, que grafican la magnitud de las pérdidas.

Según el dato difundido por la Bolsa de Rosario, el agro aportará este año unos 19.400 millones de dólares netos menos que la campaña anterior, como una consecuencia directa del fracaso de la cosecha, por la falta de precipitaciones.

El pronóstico es todavía más alarmante en la Región, ya que referentes de las instituciones agrarias admiten que está en riesgo el inicio de la siembra fina, a menos que "en los próximos 30 días lluevan entre 100 y 150 milímetros".

"Hoy sabemos que si no hay una lluvia de entre 100 y 150 milímetros en el próximo mes, la perspectiva es mala. No están dadas las condiciones para que haya siembra fina en invierno. En este momento, podemos decir que así no hay siembra de trigo", advirtió a Democracia Andrés Moutous, presidente de la Sociedad Rural de Junín.

"Esa es la realidad que nos toca vivir hoy. Para sembrar trigo, hay que volver a invertir y volver a endeudarse para algo que no sabemos si va a ocurrir. Entonces, el riesgo es muy grande", agregó Moutous.

Desde la filial Junín de la Federación Agraria Argentina, en similar tenor se pronunció su titular, Rosana Franco, quien aseguró que "como están las cosas, los productores están dubitativos frente a la posibilidad de sembrar trigo o cebada".

"El productor está hoy dubitativo para empezar a sembrar trigo, cebada o pasturas. El esfuerzo que hay que hacer es muy grande. Financiamiento se puede conseguir, pero muy poco a tasas competitivas", explicó Franco a Democracia, al mismo tiempo que confirmó que, de cara a la campaña fina, "hay mucha dificultad en pagar alquileres e insumos para empezar a sembrar nuevamente".

Fuera de Junín, productores de localidades vecinas coinciden en que el panorama se presenta adverso, con los datos de la Bolsa de Rosario sobre la mesa.

"Aparte de las pérdidas económicas, hoy sabemos que la actividad del transporte de granos está en un 40% o 50% menos que el año pasado. No hay viajes, el sector está pasando un momento dificilísimo", sostuvo ante Democracia Horacio Volpe, productor y dirigente rural oriundo de General Pinto, quien se apoyó a la hora de sus afirmaciones en datos de la Comisión de Políticas Agropecuarias de la Fundación Alem.

Asimismo, Volpe remarcó que "a esto hay que sumarle los aumentos mensuales de combustibles, que impactan directamente en los prestadores de servicios".

"Algunos distritos de la Región han entrado en Emergencia Agropecuaria, lo cual es una ayuda más, pero la situación es dificilísima y se ve reflejada en los pueblos, en donde vemos un escaso o nulo movimiento en lo que es la metalmecánica, porque no hay trabajo", insistió.

Y agregó: "En lo que respecta al trigo, muchos productores han decidido no sembrar, porque no hay suficiente agua en el perfil de suelo, lo que va a complicar todavía más la economía de los pueblos".

En Bragado, el titular de la Federación Agraria local, Walter Malfatto, aseguró a Democracia que "el dato de la Bolsa de Rosario no sorprende, porque se veía que la cosecha iba a fracasar".

"Si no llueven 150 milímetros en esta zona en un mes, no se va a poder sembrar trigo. Tiene que caer una cantidad de agua importante para levantar la humedad en el perfil de suelo, porque no hay nada", reflexionó el dirigente, quien lamentó que "el distrito de Bragado ha sido muy castigado por la sequía".

En referencia al panorama en el corto plazo, Malfatto admitió que "si ya el año pasado fue complicado para sembrar trigo, este va a ser peor". "Para los productores, en general, el quebranto es total", reconoció el representante de la Federación Agraria, sin dejar de remarcar que "pensar hoy en la siembra de trigo es imposible".

Números finos

De acuerdo con la Bolsa de Rosario, la producción agrícola total alcanzaría las 82 millones de toneladas, es decir, casi un 36% menos que las 127 millones de la campaña anterior.

Por otro lado, en cuanto a las proyecciones de exportaciones de granos, harinas, aceites y biodiesel, el informe de la entidad estimó que para este año sería de unos 27.000 millones de dólares, cifra que si bien estaría por debajo de las de los últimos dos años, superaría aún al promedio de la década pasada, que fue de 26.500 millones de dólares.

Estos números se explican, de acuerdo con el documento, en el impacto de los altos precios internacionales producto de la guerra en Ucrania.

En cuanto al balance de las cuentas nacionales, el ministro de Economía, Sergio Massa, estimó la semana pasada que, por la sequía, habrá un descenso en las reservas de unos 15.000 millones de dólares.