Varios proyectos son impulsados desde la Delegación Municipal para la comunidad

La delegación municipal de Agustín Roca, a cargo de Mauricio Mansilla, se refirió a varios proyectos que tienen para la comunidad. Algunos tienen que ver con el gas natural y la construcción de viviendas, otros con el ordenamiento del tránsito y uno en particular referente a acompañar desde la Delegación a la gente que vive sola en el pueblo. Está distante de Junín unos 15 kilómetros (entre la plaza principal de Junín y la plaza de Roca).

En diálogo con TeleJunín, Mansilla que cumple un año de gestión y tiene mandato para un año más o cuando haya elecciones en el pueblo para elegir sus autoridades, destacó la labor del personal municipal que trabaja en el pueblo y el compromiso de las instituciones, que se mantienen en actividad.

“Gracias por permitirme hablar de un pueblo que tanto quiero, donde nací, vivo y me voy a morir. Está muy lindo, pero no me conformo. Siempre quiero un poco más. Por eso, cada vez que vengo al Municipio, es para golpear puertas, para gestionar y llevarme cosas para Roca”, manifestó el entrevistado.

Hizo referencia a la urbanización que hay en el trayecto entre Junín y Roca. “Cuando vos circulás por ruta 188, no dejás de ver casas. Son muy poquitos los baches que quedaron como campo. Hay barrios como el San Carlos, antes de llegar al peaje, también quintas”, comentó.

“Tenemos mucho trabajo, ideas y proyectos. Parece que faltara mucho, pero no es así. A veces uno planifica y no le dan los tiempos. Vamos a meterle muchas ganas a lo que queda de gestión, con todo el personal municipal, el grupo de apoyo que tengo, con las instituciones, que están muy activas también y los vecinos en general”, afirmó.

“Se ha generado una comunión con las instituciones desde que hicimos varias actividades el año pasado generando una motivación colectiva dentro de la comunidad, que nos da mucha fuerza. Es una inyección anímica que nos permite a nosotros seguir avanzando”, dijo.

Gas natural

Entre los principales proyectos está el de instalar el gas natural. “El año pasado hemos trabajado para lograr la factibilidad en el barrio José Mauricio para la obra de Gas Natural. Esa factibilidad fue aprobada por BAGSA, la aprobación ya la tenemos en nuestro poder. Ahora estamos trabajando en el tema presupuesto. La situación económica que vive el país es muy compleja y todos lo sabemos, día a día nos hace modificar ese proyecto porque se cotiza en dólares y eso es variable”, apuntó.

Afirmó que tenían como objetivo ver si podían trabajar en la extensión de gas natural en el barrio José Mauricio. Otra de las iniciativas son los nomencladores en cada calle de ambos barrios. “Queremos trabajar con la gente de Obras Públicas, en el acceso a Roca, para dar una mejor maniobrabilidad porque nuestras calles son largas, pero finitas”, dijo.

Turismo

Entre los objetivos de la actual gestión municipal está el tener posicionado a Agustín Roca turísticamente, por lo cual creen que los eventos organizados el año pasado más el de este año referido a Atahualpa Yupanqui, visibilizaron el interés por seguir creciendo.

“Tenemos un respaldo del gobierno de Junín y eso es importante”, dijo para luego mencionar el tema del ordenamiento en el tránsito que hay en Agustín Roca.

“No es el mismo Roca de hace 30 años atrás. Hoy tenemos que ordenar el tránsito y estamos trabajando en proyectos de ordenanza. Cuando digo acomodar el tránsito es en materia de estacionamiento. Hasta para darle tranquilidad al que maneja un auto y estaciona, por el tema del seguro. Lo estamos trabajando con Control Ciudadano, Destacamento Policial. Un montón de cosas que nos llevan a nosotros a tener que acostumbrarnos a algo distinto, a un orden”, comentó.

Acompañamiento

Vamos a presentar el programa “Roca te contiene”. Según lo explicado por Mansilla, es parecido a "Abuelos Conectados", pero más abarcativo, porque apunta a toda persona que vive sola, que son bastantes en Roca.

“Estamos trabajando con el centro de jubilados que hizo. Hay un estudio y la verdad que cuando me trajeron la planilla me sorprendió la cantidad de gente que vive sola en Roca. Se trata de preguntarles qué necesita, visitarlos, y si por ejemplo, tiene un problema de salud eso se lo transmitimos al médico para que lo visite. Otro caso puede ser el de aquel que durante la noche escuchó ruidos, por esa inquietud se contacta con el Destacamento policial. Que le pregunte qué sintió, qué escuchó y que mire, que observe”, dijo.

“Cuando empezamos a descubrir que había personas que no era jubilada y vivía sola decidimos ampliarlo y ponerle este nombre: Roca te contiene”, agregó.

Salud

A la pregunta si tenían cobertura de salud en el pueblo, a través de la salita sanitaria, por ejemplo, Mansilla contestó que la atención médica no estaba las 24 horas en ese lugar, pero sí había un médico que vivían en el pueblo y colaboraba bastante.

“Tenemos la suerte de contar con el médico que vive en la localidad y en la casa que tiene la Unidad Sanitaria. Entonces tenemos un médico que está en Roca, más allá de que tiene sus horarios, sus otras actividades, sus compromisos en otros lugares también. Está todo el tiempo colaborando fuera del horario municipal, desinteresadamente, profesionalmente y humanamente, que es el doctor Torviso”, mencionó.

La Unidad Sanitaria de Roca cuenta con Enfermería (mañana y tarde), obstetricia, pediatría, odontología, y posiblemente se incorpore una nutricionista, y en forma particular, un bioquímico. “Para los que trabajan en forma particular, les ofrecemos el lugar, hacemos un convenio, donde también intervienen las instituciones, donde la atención es gratuita. Hay charlas informativas tanto en las escuelas, jardines de infantes o club Origone”, acotó.

El delegado también mencionó a la Unidad de traslado nueva que está a disposición de la gente del pueblo que necesita trasladarse a Junín para hacerse estudios y demás.

Estacionamiento

En la Municipalidad de Junín el Delegado de Roca, Mauricio Mansilla, se reunió con Natalia Troncoso y Clara Mascetti de Movilidad Urbana del Gobierno de Junín.

En dicho encuentro el Delegado presentó oficialmente el proyecto donde se pone en conocimiento cómo será el estacionamiento en las distintas calles de nuestra localidad.

En una sola mano: En el informe se comunica que una vez tratado el tema, y el proyecto se convierta en ordenanza, se deberá estacionar en las calles señaladas en una sola mano, quedando prohibido hacerlo en las dos.

Campaña informativa: Desde la Delegación y en forma conjunta con el Destacamento Policial se llevará a cabo desde ahora y hasta el momento de la implementación una campaña informativa.

Viviendas

“Hoy tenemos un crecimiento poblacional, crecimiento habitacional muy importante. Si se recorre el barrio José Mauricio, que está comprendido entre las vías del ferrocarril y la Ruta Nacional N° 188, observa que ha crecido mucho”, dijo Mansilla.

Hizo saber que en ese barrio, el gobierno de Junín y el de la provincia de Buenos Aires trabajan en un Plan de Viviendas, que de concretarse serían 16 viviendas en la localidad. “Sería algo histórico –dijo el delegado- porque hace más de 20 años que no se construye un plan de viviendas en Roca. Si se concreta es un paso gigantesco porque es una de las demandas más importantes y urgentes”.