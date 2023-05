Por falta de stock y costo de mantenimiento de 0km, los juninenses buscan autos “seminuevos”

A raíz de la falta de créditos, de stock y el alto costo de mantenimiento de autos 0 kilómetros, los juninenses van en busca de seminuevos, en un mercado marcado por la incertidumbre generada por la inestabilidad del dólar y la inflación.

La realidad marca que los vehículos usados vienen mostrando incrementos sostenidos de precios desde hace varios meses. Como referencia, modelos como el Volkswagen Gol Trend, el Fiat Cronos o la Toyota Hilux reflejaron subas promedios del 6% en los últimos dos meses. Desde la agencia Claudio Automotores, explicaron que “en este momento se vende el usado mucho más que el cero kilómetro”.

Esta situación se da “porque son más baratos y porque está cara la patente de los nuevos. Por ejemplo un Peugeot 208 nuevo paga 35 mil pesos cada dos meses, con cinco cuotas al año, a lo que hay que agregarle el seguro”, agregaron.

“La gente busca usados, pero modelos más recientes, tipo 2020 o 2021, seminuevos. Se compra un buen usado”, sostuvieron. “Igual, las ventas no están bien y hay un parate. Créditos no hay y las tasas son altísimas. Muchas ventas se han hecho por alguien que tiene un ahorro”, afirmaron.

En relación a los precios, informaron que “han subido pero muy poco. Uno puede pedir mucho, pero la gente no lo compra. El aumento de los últimos meses es de un 6 por ciento”. Desde la concesionaria Automotores Raúl Ingrassia, destacaron que “este último mes hubo un leve repunte en las ventas. Cuando sube el dólar, la gente sale a la calle a comprar, pero está complicado para reponer el stock, lo que hace que haya algunos modelos que tengamos retenidos; no sabemos si conviene venderlos o aguantarlos un poco”.

“Sacando a los autos nacionales como el Peugeot 208 o Fiat Cronos, no hay reposición de autos cero kilómetro y de otras marcas no hay nada”, informaron. “Los precios de ambos segmentos fueron ajustados, para estar alineados a los aumentos de las cosas”, concluyeron.

Demanda y stock

Desde hace unos días, varios concesionarios de autos usados hablaban de una paralización de las ventas ante la incertidumbre que provoca la escalada del dólar y su posible impacto en los precios. Sin embargo, desde la Cámara del Comercio Automotor (CCA) aseguran que el problema del sector son los mismos que vienen arrastrando desde hace años.

"El precio del usado está más referido en toda circunstancia de acuerdo al stock disponible", comentó Alberto Príncipe, presidente de la CCA, quien profundizó el concepto: "No digo que el dólar no afecte en el pensamiento de aquellos que fijan precios, pero no es el factor determinante".

Además de la incertidumbre que genera el aumento del valor del dólar blue, el precio de un auto usado está impactado por otros factores que hoy tienen mucho peso. Príncipe detalló que la actualidad marca una demanda sostenida frente a un stock que es bajo: "Indudablemente los precios van a subir".

"Si hay reposición de vehículos, más o menos del mismo valor y del mismo kilometraje y modelo, (las agencias) venden. Y si no, están esperando como el resto de los sectores comerciales, donde si no hay reposición tienen la mercadería retenida" amplió el titular de la cámara. Y fue un poco más gráfico: "Esto es así pero no es una especulación, solamente la necesidad de mantener el capital. Para nosotros el capital no son los dólares, no son los pesos. El capital para nosotros es la cantidad de autos de la misma calidad y tipo que tenemos en el stock. Si podemos reponer algo de eso en la medida que lo vendemos, lo vendemos. Y si no, esperaremos a ver cómo decanta esta situación".

“La producción disminuyó”

"Desde la cámara nuestros reclamos son los eternos", se lamentó Príncipe y enumeró: "Mejor financiación, si la hubiera o si se pudiera, y mayor posibilidad de importación de vehículos para aumentar los stocks existentes. Eso crearía la evolución natural de este negocio, que al vender un 0 km es tomar, en el 90% los casos, autos usados y este a su vez se recicla y así sucesivamente".

El presidente de la cámara relató que "en los últimos años hemos perdido mucho stock porque la producción para el mercado interno disminuyó. En 2013 llegamos a casi un millón vehículos y hoy estamos en 400, 450 mil vehículos por año. Esto significa que el stock general del país de automóviles usados ha disminuido en forma sustancial".

Para Príncipe "hace 8 o 9 años que esto está sucediendo y el deterioro de la cantidad de autos en oferta es grave. No se puede pedir una normalización del mercado, eso se va a dar en todos los sectores, no en el nuestro solo".

El titular de la entidad consideró que "el mercado en general no va a cambiar mucho, ni por la suba del dólar, ni solamente por la inflación. Esos ajustes se van haciendo de acuerdo a los gastos internos fuera del vehículo en sí, como los aumentos de impuestos, los alquileres, los gastos generales de administración, de esa manera va aumentando los precios del auto para poder sostener la actividad".

Ventas

Más de 130 mil autos usados se comercializaron en abril en la Argentina, y así en los cuatro primeros meses del año se vendieron 521.650 unidades, informó esta semana la Cámara del Comercio Automotor (CCA).

En abril se comercializaron 130.167 vehículos usados, 0,15% menos que en igual mes de 2022 (130.364 unidades); y 11,36% por debajo de marzo (146.826 vehículos), precisó la entidad.

En los cuatro primeros meses del año se patentaron 521.650 vehículos usados, cifra que representó una suba de 2,28% con respecto a igual período de 2022 (510.023 unidades).

“Finalizó abril con ventas prácticamente iguales al mismo mes del año pasado y crecimiento en los primeros cuatro meses del 2023; la actualidad marca una demanda sostenida frente a un stock que es bajo, por lo tanto, indudablemente los precios van a subir”, dijo el presidente de la CCA, Alberto Príncipe. Según el directivo, "el mercado no va a cambiar mucho, ni por la suba del dólar ni la inflación; esos ajustes se van haciendo de acuerdo a los gastos internos como los aumentos de impuestos, los alquileres, los gastos generales de administración, de esa manera va aumentando los precios del auto para poder sostener la actividad”.

El ranking de los modelos más vendidos en abril lo encabezaron los VW Gol y Trend, con 7.666 unidades; Chevrolet Corsa y Classic, 4.284; Toyota Hilux, 3.911; Renault Clío, 3.339; Ford Fiesta, 3.067; Ford EcoSport, 2.841; Fiat Palio, 2.786; Ford Ranger, 2.752; Ford Ka, 2.708; y Ford Focus, 2.662.

En tanto, Neuquén encabezó las provincias que registraron subas en las ventas, con un alza de 11,23%; seguida por Formosa, 8,26%; San Juan, 7,87%; Santa Cruz, 7,42%; Salta, 7,14%; Mendoza, 5,28%; Misiones, 5,25%; Río Negro, 4,99%; La Pampa, 4,25%; Corrientes, 4,11%; Chubut, 3,96%; Jujuy, 3,52%; Córdoba, 3,04%; Provincia de Buenos Aires, 2,61%; Chaco, 2,34%; Tucumán, 2,25%; CABA, 1,02%; y Tierra del Fuego, 0,03%.

En tanto, se registraron bajas en San Luis (9,08%), Santiago del Estero (3,36%), Santa Fe (2,52%), Entre Ríos (1,47%), La Rioja (0,59%) y Catamarca (0,25%).