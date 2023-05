Más de 70 madres fueron recibidas por el Centro Conin Junín desde su creación

Desde la creación de Centro Conin Junín, ya pasaron más de 70 mamás con sus hijos, recibiendo educación para la crianza preventiva de la desnutrición, a través de talleres, entre otras temáticas, como así también ayuda y asesoramiento para alimentar y criar a los niños.

Una vez a la semana cada madre y su niño o niños, va a dicho centro, integrando grupos que organiza la entidad para su atención. Freddy Azpelicueta, presidente de la agrupación 16 Solidarios y del Centro Conin Junín, en diálogo con TeleJunín manifestó que hacía un año que la sede del Centro Conin Junín estaba en calle Quintana 1475, en lo que era prácticamente un centro modelo por el espacio de las instalaciones, pero que anteriormente habían estado funcionado en el Cuartel II.

“Este centro está asentado en una propiedad de ‘Las hermanas isabelinas de Padua’, una congregación religiosa que ya dejó Junín. Hicimos trámites con la hermana Francesca, apoderada legal de esa congregación, estuvimos charlando y presentando nuestro proyecto ante las autoridades de la misma en Quito, Ecuador, luego se informó a Roma y allí decidieron cedernos estas instalaciones en comodato, con opción a compra que hoy por hoy está lejana, pero aspiramos a que en algún momento llegar a tener esto como propio”, explicó el directivo.

Según lo expuesto, al comenzar a funcionar en un nuevo lugar, les permitió potenciar las acciones que estaban desarrollando y tener mucha más visibilidad en un entorno donde hay muchos barrios más para poder trabajar.

Atención

Sabido es que la Fundación Conin trata la desnutrición infantil, en el caso del centro Junín, de acuerdo a lo explicado por Azpelicueta la tarea era más que nada para prevenir, ya que no había ningún caso de desnutrición grave en Junín.

“Puede haber desnutrición moderada pero tratable, entonces se trata a la madre, o a la persona que esté a cargo de la criatura, como agente sanitario, para poder trabajar en esa prevención, y educarla guiándola en las practicas tanto de nutrición como de estimulación. Estas dos cosas son fundamentales para que el niño pueda desplegar todo su potencial genético. Después de los 5 años, es irreversible”, advirtió.

Por su parte María de los Angeles Quintana, coordinadora de Conin Junín, hizo saber que al lugar actualmente concurrían 14 mamás y 22 niños. Dijo además que recibían también a madres embarazadas, acompañándolas en la crianza hasta los 5 años del niño o hasta que este lograba el peso suficiente.

“En 4 o 5 años de trabajo ya pasaron por el Centro Conin más de 70 mamás. Se ven cada vez más necesidades”, advirtió.

Prevención

“Muchas mamás y chicos acuden al lugar. Trabajamos con la Municipalidad y distintos centros, y en especial con el Hospital, de donde las trabajadoras sociales nos llaman y hacen la derivación de nenes que se encuentran con bajo peso, y si no ellas se acercan espontáneamente al centro”, manifestó. “El trabajo es de prevención y con la mamá para educarla y que pueda generar los espacios como para que el nene supere su bajo peso o desnutrición”, dijo.

Según lo manifestado por los entrevistados, las madres van a Conin Junín a hacer actividades, asistiendo a un taller. Cuando ingresan al centro, a cada madre se les hace firmar un contrato por el cual tiene que asistir a los talleres.

“En estos talleres lo que buscamos es la educación de la madre. Para eso hay talleres de cocina, costura, gimnasia y hay charlas sobre educación que normalmente las da un profesional o buscamos ayuda con el Municipio sobre violencia, drogadicción, crianza, y distintas temáticas. A veces buscamos que ellas propongan sus inquietudes y si no, la generamos nosotros ya que en el Centro tenemos un equipo de profesionales que atienden a los niños y a las mamás: pediatra, nutricionista, trabajadora social, psicopedagoga, estimuladora temprana y fonoaudióloga.

Consultada sobre las inquietudes que generalmente tenían las madres, Quintana dijo: “Muchas vienen porque quieren hacer actividades, otras las derivan del Hospital porque los chicos tienen bajo peso. El año pasado hicimos un relevamiento nutricional con la unidad pediátrica móvil que viene de Mendoza, fuimos con la Municipalidad a distintos lugares de Junín: barrios San Antonio, San Cayetano, La Vaca. Detectamos situaciones de bajo peso y las madres se sumaron al proyecto nuestro”.

A la pregunta para ambos entrevistados respecto a qué los había llevado a sumarse a Fundación Conin, Azpelicueta, de 16 Solidarios respondió: “Fue una evolución en lo que es el concepto de solidaridad porque cuando empezamos fue llevando ayuda a escuelas en lugares remotos de nuestro país.

Hoy digo que esa ayuda es un asistencialismo encubierto, como poner parche, pero no se va al fondo de la cuestión”. “Cuando escuché por primera vez al doctor Abel Albino sobre que la preservación del cerebro del niño era fundamental y que la desnutrición atentaba contra eso, entonces pensé en hacer solidaridad, pero sustentable. Por eso hoy, en este crecimiento, esta evolución que hemos tenido los 16 Solidarios, en un accionar altruista, trabajamos en red, con el Estado (Municipio, Hospital, Universidades, Institutos terciarios, etc.), sponsor, empresas que nos dan alimentos para la cocina, socios y gente que dona a través de la página”, explicó.

El directivo dijo que no obstante lo hecho, necesitaban avanzar más y para eso, generar más recursos. En el caso de María de los Angeles, que es maestra jardinera, y por qué había elegido Conin, la mujer coincidió con lo dicho por Azpelicueta. “Escuché tres veces al doctor Albino y decidí hacer algo. Como ya conocía a Freddy, me sumé al trabajo que estaban haciendo. Por otra parte, el trabajo con los chicos me apasiona. Escuchar a Albino te convence de que tenemos que hacer algo, trabajar por una sociedad mejor para que todos tengan igualdad de oportunidades”, destacó.