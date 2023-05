Paso Bajo Nivel: tras protesta de la Uocra, reincorporaron a obreros

“Nadie da la cara”, dijo Eduardo Diotti, secretario general de la Seccional Junín de Uocra, al referirse a la búsqueda de respuesta de su gremio por organismos nacionales para saber porqué la obra de construcción del puente bajo a nivel de calle Rivadavia no empieza.

El descontento del gremio quedó al descubierto tras un conflicto laboral sucedido en los últimos días cuando trabajadores de la empresa concesionada para hacer la obra del puente bajo nivel de calle Rivadavia, realizaron una protesta y corte de dicho paso a nivel, ante el despido de dos trabajadores ocurrido el lunes último.

En principio el conflicto se habría solucionado ante la reincorporación de los despedidos, pero dejó en evidencia la paralización de las obras previstas y anunciadas en repetidas oportunidades.

Protesta

En el paso a nivel de calle Rivadavia alrededor de 20 obreros afiliados a Uocra que protagonizaron una protesta que dio inicio el lunes y continuó hasta ayer.

Eduardo Diotti, secretario general de la Seccional Junín de la Unión Obrera de la Construcción Argentina, en diálogo con TeleJunín, explicó que desde la empresa en cuestión se habían comunicado ayer, al igual que desde el Ministerio de Transporte de la Nación. Apuntó que al llegar a un acuerdo, por el cual se reincorporaron a los dos trabajadores despedidos, Uocra levantó la protesta.

“El Ministerio de Transporte se comunicó con el dueño de la empresa y nosotros, desde acá, hablamos con el jefe de obra de la empresa”, acotó.

Parate

Al parecer el conflicto laboral no está definitivamente solucionado porque todavía no han comenzado por los trabajos para construir el puente bajo a nivel. “Con los compañeros quedamos que si en 20 días esta obra (de construcción del puente bajo nivel) no se agiliza, vamos a volver a cortar porque es algo que ya estaba adjudicada, ya estaba presupuestada, la empresa está con el obrador y con los trabajadores, pero la obra no comienza”, se quejó el dirigente sindical de Uocra.

“Esta es una obra que el compañero Mario Meoni como ministro de Transporte había proyectado para Junín”, destacó. “Lo cierto es que no empieza y nosotros reclamamos, pasamos de un ente de ferrocarril a otro y nadie da la cara para nosotros saber por qué la obra no empieza. Seguimos con la incertidumbre”, acusó.