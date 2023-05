Con la campaña en el horizonte, crece la preocupación de intendentes de la Región por el ritmo de las obras

La primera mitad de 2023 avanza al ritmo de la preocupación de los intendentes de la Región por un escenario económico que, atravesado por la alta inflación, amenaza con complicar la planificación de obras establecida en los presupuestos locales.

En esa línea, las obligaciones impuestas por el calendario electoral del corriente año lejos están de llevar algo de alivio a los jefes territoriales, sino que, por el contrario, refuerza la exigencia de dar respuestas a las demandas de los vecinos, que volverán a evaluar en las urnas -primero en las PASO de agosto y luego en las generales de octubre- los resultados de las administraciones comunales.

Consultados por Democracia, alcaldes tanto de Juntos como del Frente de Todos coincidieron en que el contexto económico complica la marcha de las obras previstas, principalmente las que están ligadas a convenios con Provincia y Nación, las cuales resultan doblemente afectadas por los incrementos de precios, teniendo en cuenta que el circuito burocrático deriva en demoras que impactan en el rendimiento de los recursos asignados.

“Más que una preocupación, ya es una realidad el contexto que atravesamos, tal es así que hicimos un Presupuesto el año pasado con un dólar ‘blue’ de $340 y hoy ya estamos con uno cercano a los $500, más una inflación que supuestamente estaba proyectada en 60% y ahora estamos en una anualizada de más del 100%”, advirtió el intendente de Junín, Pablo Petrecca.

Además, el jefe municipal perteneciente al PRO agregó que “las restricciones a las importaciones hacen que ciertos insumos no se consigan, como todos los vinculados a las tecnologías, servidores y cámaras, que están atadas también al precio dólar”.

No obstante, el gobierno local indicó un listado de obras que siguen "avanzando de acuerdo a lo preestablecido, más allá de la realidad económica", como la construcción de cordón cuneta en distintos barrios de la ciudad cabecera, la restauración del Teatro Italiano e instalación de cañerías para el sistema de cloacas en Avenida La Plata, entre otras.

"Por el momento, estamos avanzando en función de lo presupuestado, porque fuimos previsores e hicimos una buena administración de los recursos de los juninenses", aseguró Petrecca.

"Sabíamos que venía un contexto de turbulencias e incertidumbres para este año, pero más allá de eso debemos gestionar día a día, avanzar y cumplir lo pactado, de acuerdo a las prioridades de cada caso”, insistió.

Asimismo, Petrecca aclaró que las dificultades no aparecen únicamente en el plano de las obras, sino también en lo que respecta a la administración diaria.

"Un claro ejemplo de esto es que, si tomamos como referencia un ítem importante, como el combustible, desde diciembre de 2022 hasta abril de 2023 ya notamos un incremento del 22,75%. También nos encontramos con que los proveedores locales tampoco venden, porque no saben a qué precio hacerlo. Es una realidad que implica una complejidad muy grande para gestionar”, afirmó.

Y agregó: “A esto se suma como gravedad que es el segundo año consecutivo que el gobierno de la provincia de Buenos Aires nos baja la coparticipación, y además evidencia mucha lentitud en la toma de decisiones, lo que genera un retraso importante, días que se pierden y menos cosas que podemos hacer”.

En definitiva, Petrecca resumió que "las obras planificadas y financiadas por el municipio están avanzando al ritmo que lo permite la crítica situación económica que vive el país", mientras que "las demoras son más importantes en aquellas que cuentan con financiamiento de Nación o provincia, porque las empresas piden redeterminación de precios, a raíz de la inflación, pero la respuesta tarda en llegar".

Similar es la percepción del intendente radical de General Viamonte, Franco Flexas, quien aseguró a Democracia que su gabinete pilotea el municipio en un contexto "muy complejo". "Es un momento muy complejo por la inflación, pero además hay que tener en cuenta que no vamos a percibir el pago de la tasa de Red Vial, porque nos sumamos a la Emergencia por la sequía", explicó Flexas, quien sumó la problemática de la caída de la recaudación local como coletazo de la crisis del sector agropecuario al cóctel de elementos negativos que ilustran la realidad actual.

"Esperamos que al menos se mantenga el nivel de inflación del año para llegar a fin de año. Hoy, la expectativa de máxima pasa por ahí, que no se dispare más la inflación, porque es muy difícil cumplir y hacer obras. En este contexto, es muy complicado, porque las empresas se bajan", lamentó.

Por su parte, el intendente de Bragado, Vicente Gatica, confirmó a Democracia su "preocupación" por la creciente desvalorización de los recursos afectados a obras, a raíz de los índices inflacionarios, y pidió a la Provincia que acelere la autorización de los proyectos acordados a través del programa Municipios en Obra.

Según recordó el jefe comunal de Juntos, el distrito tiene comprometido un total de $203 millones, para la ejecución de cuatro proyectos: 12 cuadras de pavimento, 14 cuadras de cordón cuneta, 400 luminarias LED y 400 carteles de señalética para la vía pública.

"Recibimos $60 millones de anticipo y estamos solicitando al Ministerio de Infraestructura que nos autorice lo antes posible los proyectos, así podemos empezar a trabajar. Hace un mes que recibimos el dinero y no podemos iniciar las obras", advirtió Gatica.

"Con la inflación que tenemos, empezamos a quedar de atrás con los precios y las obras hay que hacerlas tal cual lo especifica el convenio", agregó el mandamás perteneciente al partido local Unidos por Bragado, que integra la coalición Juntos en el plano municipal.

Por otro lado, como lo había hecho a comienzos de 2023, Gatica volvió a cuestionar la caída de los recursos correspondientes a la coparticipación provincial.

"Nuestra preocupación no solamente pasa por la pérdida del valor de los recursos por la inflación, sino también por la caída de la coparticipación. En nuestro caso recibimos alrededor del 30% menos en enero y luego un poco menos en febrero y marzo", insistió. Y agregó: "Esperamos que haya una solución, pero no la estamos viendo en el corto plazo".

Finalmente, al igual que su par de General Viamonte, Gatica también lamentó que el escenario económico adverso empieza a afectar la recaudación local por tasas. "Hasta el momento no hemos tenido dificultades para pagar los salarios, pero estamos siguiendo muy atentamente la situación", resumió.

"Mezquindad política"

En la vereda del Frente de Todos, los intendentes no niegan la realidad económica que aqueja al país, pero aseguran que las obras siguen su marcha, con el apoyo de los gobiernos de las jurisdicciones superiores.

En el distrito de Leandro N. Alem, el intendente Carlos Ferraris indicó a Democracia que "se están construyendo la nueva Planta Líquido de Cloacales y la Planta Potabilizadora de Agua, que son obras históricas y se llevan a cabo con el visto bueno del gobernador Axel Kicillof".

"Estamos en marcha y próximos a llegar al 100% de cobertura en agua, mientras que en cloacas estamos en más del 95%. Es un gran anhelo y un desafío poder llegar a la totalidad de nuestra población alcanzada con estos dos servicios esenciales", aseguró Ferraris.

Por otro lado, el joven mandamás -que en 2019 sucedió en el cargo al histórico Alberto Conocchiari- recordó que continúa la construcción de la sede de la Casa de la Provincia, que permitirá "alojar a todas las dependencias provinciales y recuperar así espacio municipal".

"También seguimos avanzando con un complejo de piletas climatizadas, con toda la tecnología que demanda la actualidad. Es un proyecto hermoso, de impacto regional", destacó Ferraris, a la vez que mencionó que el municipio está "a la espera de la confirmación de la visita del gobernador Kicillof y el ministro de Salud -Nicolás Kreplak-" para inaugurar el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) del barrio San Carlos.

Además, Ferraris no pasó por alto las obras de las nuevas instalaciones del hospital municipal inauguradas recientemente, las 127 viviendas en construcción y la adquisición de equipamiento para la red vial y el sistema de salud local a través del programa nacional Municipios de Pie.

De allí que, según su visión, la crisis económica no debería ser un obstáculo para el funcionamiento de los municipios y sostuvo que cualquier reclamo que bordee un planteo de "discriminación" por parte del gobierno bonaerense a distritos gobernados por Juntos son propias de "la mezquindad política".

"La situación macroeconómica nos ha perjudicado a todos, a los vecinos principalmente, pero también a los municipios a la hora de gobernar, en lo que tiene que ver con la compra de insumos, la planificación y demás", admitió Ferraris.

"Nosotros tenemos todo un sistema de salud completamente municipal, por lo que se necesita un gran volumen de recursos para sostenerlo todos los días. Nuestra flota municipal también es muy grande, entre ambulancias, unidades de traslado, maquinarias. Y ahí aparece el esfuerzo que representan el combustible, los repuestos y las cubiertas", agregó.

En la misma sintonía, el intendente recordó que los últimos cuatro años coincidieron con acontecimientos que impactaron duramente tanto al mundo como a la Región. "Nos han tocado tiempos muy difíciles, con pandemia de Covid-19, guerra (en Ucrania), inflación y, más recientemente, una sequía, pero hemos seguido creciendo. Ahí está el valor de la gestión, tenemos un gobernador que ha permitido que los 135 municipios puedan gestionar y acceder a los programas provinciales", exclamó.

E insistió: "Los que no lo han hecho, es por mezquindad política, porque han preferido decir que el gobernador no les manda nada, cuando en realidad los programas son provinciales. Hay que ser claros con la gente, porque de lo contrario se instala que las posibilidades están para algunos y no es así, son para todos".

En General Pinto, el intendente "Freddy" Zavatarelli también mostró el avance de obras conveniadas con Provincia en su municipio, pese a los avatares de la economía.

Así, en las últimas horas, el jefe comunal del massismo resaltó que continúa el plan de pavimentación de calles en la ciudad cabecera, con apoyo del Ministerio de Infraestructura, por una inversión superior a los $55 millones.

Según destacó el gobierno local, los trabajos permitirán "mejorar los accesos seguros a establecimientos escolares, sistema de salud pública, instituciones deportivas y oficinas de atención al vecino".

Además, a partir del acuerdo firmado en julio del año pasado con el gobierno provincial, sigue adelante la obra de construcción del edificio de la Escuela Secundaria Agraria N° 1 de la localidad de Germania, presupuestada en más de $110 millones.

Y en las últimas horas, Zavatarelli recorrió junto a subsecretaria de Residuos Sólidos Urbanos y Economía Circular de la Provincia, Jackie Flores, visitó las nuevas instalaciones de la planta de Residuos Sólidos Urbanos, obra perteneciente al programa Fondo de Infraestructura, rebautizado este año como Municipios en Obra.

De esta manera, el intendente aseguró que "más allá de los datos de la macroeconomía", el distrito "sigue mostrando una potencia importante en cuanto gestión, obras e inauguraciones".