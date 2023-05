¿Reelección sí o no?: los intendentes comienzan a definirse y dejan rodar pistas sobre su futuro

Las elecciones generales de octubre, en las que la Argentina elegirá a su próximo Presidente de la Nación, serán el plato principal de un calendario electoral cargado de acontecimientos clave, en este 2023.

En la Provincia de Buenos Aires, también se definirá el destino de la Gobernación, actualmente a cargo de Axel Kicillof, quien en principio buscaría la reelección por otros cuatro años. Además, los 135 distritos bonaerenses pondrán en juego sus intendencias, en unos comicios que se anticipan reñidos en distintos puntos del territorio provincial.

En la Región, la lupa estará puesta en el 24 de junio, fecha límite para la presentación de precandidaturas para las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 13 de agosto -instancia previa a las generales-, que pondrá fin a las especulaciones acerca del futuro político de los intendentes, que todavía siguen moviendo cuidadosamente las fichas del tablero, sin anunciar definitivamente sus planes.

El panorama cambió en diciembre de 2021, cuando la Legislatura bonaerense aprobó una modificación en la denominada "Ley Vidal", que reinstaló la habilitación para los jefes comunales que transitan su segundo mandato consecutivo a competir por una eventual re-reelección.

El beneficio alcanzó al mandamás de Junín, Pablo Petrecca (PRO), quien en principio es número puesto para volver a encabezar la boleta del oficialismo local, aunque persisten las intenciones de otros precandidatos que pretenden disputarle el poder en internas de la coalición Juntos, como el ex funcionario Luis Chami; el empresario Ricardo De la Fuente; el ex titular de la Oficina Municipal de Información al Consumidor (Omic), Fernando Scanavino; y el dirigente Norberto Delgado.

Otra de las versiones que circulan desde hace tiempo en el mundo político local es el de la posibilidad de que Petrecca lleve en su lista como primer candidato a concejal a Juan Fiorini, actual secretario general del municipio, para asegurarle el primer lugar en la línea sucesoria, en caso de que el intendente consiga un lugar en la lista de legisladores por la Cuarta Sección Electoral, en los comicios de 2025.

Con todos los condimentos, el panorama político en el oficialismo de Junín se muestra relativamente más estable al de otros municipios de la Región, en los que sus jefes comunales llegan el cierre de lista en una situación algo más incierta.

En Bragado, el intendente Vicente Gatica sigue debatiendo en su círculo íntimo sobre la conveniencia de buscar la re-reelección o, en contrapartida, pasar la posta a otro representante de su partido vecinal Unidos por Bragado, como su hija Natalia Gatica -secretaria de Integración Socio-Urbana y Ambiental del municipio-, su yerno Mauricio Tomasino -secretario de Gobierno- o el concejal Alexis Camús.

Lo que demora la decisión es el hecho de que, por el momento, Gatica no consigue asegurarse ante las cúpulas provincial y nacional de Juntos sus dos principales objetivos: por un lado, un lugar de protagonismo en la lista de candidatos a diputados provinciales; y, por el otro, evitar las internas en las PASO, algo que parece poco probable hasta el momento, luego del apoyo provincial que recibió recientemente la abogada y referente de la Coalición Cívica Carla Bruno para luchar por el poder municipal.

"No tiene intenciones de reelegir, pero no le queda otra", advirtió a Democracia una fuente cercana al Palacio Municipal, en referencia a que un nuevo mandato, pese al desgaste de los últimos ocho años, sería la única opción viable para Gatica, en caso de frustrarse sus aspiraciones provinciales.

La obligación de retener el poder comunal se impone todavía más por el hecho de que el radicalismo sí podría tener chances de acceder a una banca en el Senado bonaerense, si acaso Érica Revilla vuelve a precandidatearse como intendenta de General Arenales y se impone en diciembre. En tal caso, aguarda expectante la bragadense Eugenia Gil, primera suplente electa en la lista de 2021.

En Chacabuco, suenan cada vez más fuertes las versiones que indican que el intendente Víctor Aiola no buscaría un tercer mandato e incluso ya tendría resuelto a quién apoyar para su eventual sucesión: el elegido sería el concejal Alejo Pérez, quien ya encabezó la boleta del oficialismo en 2021 y superó por un estrecho margen de 8 votos al peronismo, liderado por el ex alcalde Darío Golía.

Las solas especulaciones sobre el posible paso al costado de Aiola, por otro lado, ya desataron una lucha intestina de poder en el radicalismo chacabuquense, teniendo en cuenta que también tienen aspiraciones el presidente del Concejo Deliberante, Lisandro Herrera, y el concejal de Evolución Radical, Ariel Di Piero. Además, el senador provincial Agustín Máspoli subió al ring al concejal Rodolfo "Loli" Serritella, como otro nombre viable.

En Lincoln, el radical Salvador Serenal parece encaminarse a una nueva precandidatura -aunque lo desafía la concejala del PRO, Adela "Cuti" Walberg- y lo propio ocurre con su par de General Viamonte, Franco Flexas. Otros distritos radicales que parecen tener definida la situación electoral de su intendente son Florentino Ameghino, con Nahuel Mittelbach -que buscará consolidarse en las urnas como sucesor de Calixto Tellechea- y Rojas, con Román Bouvier.

Finalmente, perdura un interrogante y es el de General Arenales, ya que se mantiene abierta la discusión de quién encabezará la lista del radicalismo. La disputa es entre el actual intendente Edgardo Battaglia y su predecesora, la senadora Érica Revilla. "Todo se va a definir con las encuestas. Quien esté mejor, será el candidato", avisaron a Democracia desde la Unión Cívica Radical (UCR) de la comuna.

En Pergamino, finalmente, el actual jefe municipal del PRO, Javier Martínez, se encaminaría a otra candidatura, con el objetivo de seguir al mando del timón del distrito.

¿Qué pasa en el Frente de Todos?

En los distritos de la Región gobernados por el peronismo, también habrá movimientos hasta último instante, para determinar qué ocurrirá con los intendentes en funciones.

En Leandro N. Alem, el actual jefe comunal, Carlos Ferraris, dejó entrever ante Democracia que estaría dispuesto a volver a liderar la boleta del oficialismo, si las circunstancias lo avalan.

"Nosotros estamos trabajando para seguir gobernando el distrito, convencidos de lo que hemos hecho y de las ganas de seguir haciendo lo que falta. La gente necesita de gestiones progresistas y en estos años nuestro distrito creció. El día que alguien no tenga ganas de hacer lo que hay que hacer, no quiere viajar o piense de manera mezquina, no debe estar más", deslizó Ferraris, quien en 2019 sucedió en el municipio a Alberto Conocchiari -hoy diputado provincial-.

"Va a pasar lo que la gente quiera que pase y estoy seguro de que los vecinos van a premiar a los que laburamos todos los días", confió

En General Pinto, el peronismo local cuenta con el respaldo de dos figuras electoralmente competitivas: el actual intendente "Freddy" Zavatarelli y su antecesor, el diputado provincial Alexis Guerrera.

"En nuestro distrito hay dos marcas bien definidas: Freddy y Alexis", sintetizó recientemente el jefe comunal del massismo, en diálogo con Democracia, en un intento de dejar constancia de que "cualquiera de los dos puede ser el candidato".