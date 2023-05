Municipal 144 Viviendas: El Municipio prometió construir una nueva garita

Desde el Barrio Municipal 144 Viviendas, ubicado entre las calles Del Valle Iberlucea, Pastor Bauman, Niñas de Ayohuma y Noir, hubo un fuerte reclamo para que el municipio construyera una garita en una de las paradas de colectivos, en frente de la sede fomentista.

En diálogo con TeleJunín, Héctor Spina, presidente de la sociedad de fomento del barrio Municipal 144 Viviendas, manifestó que la comisión reclamaba una rampa y una garita en la parada del colectivo que se encuentra frente a la sede de la sociedad de fomento, ya que a la misma asistían diferentes personas con discapacidad y en silla de ruedas, por lo que se dificultaba el descenso del colectivo y el acceso al salón de la entidad.

La buena noticia es que la semana próxima empezarán a construir la garita para que esté en condiciones la parada de micros. “Me avisó la arquitecta que el lunes van los contratistas a empezar el trabajo”, acotó Spina en la víspera, recordando la nota en vivo que le hiciera TeleJunín el 20 de abril último donde hizo saber el fuerte reclamo que había por parte de los vecinos.

Cabe mencionar que la nueva comisión fomentista, que preside el nombrado, hace poco que está en funciones, por lo que están contentos con cada logro que pueda resultar.

“Desde hace más de un año, justo en la puerta, se encuentra la parada de colectivos urbanos. A la sede van chicos con capacidades diferentes para realizar actividades. Pedimos que en la vereda de Pastor Bauman y Niñas de Ayohuma, frente al salón en un descampado se haga la vereda donde está la parada, puesto que esta no tiene vereda, ocasionando muchas molestias para los chicos con discapacidad que bajan de los micros en sillas de ruedas y no tienen las comodidades que corresponden para poder asistir al salón”, explicó.

Los chicos generalmente son asistidos por los padres y bajan a la altura de calle Payán, a cuatro cuadras de acá. Pero después que hicieron esa parada hubo que poner caños de cloacas y rompieron toda la vereda. Esa parada también está inhabilitada. “La parada que más cerca nos queda es a seis cuadras de acá, a la altura del Frigorífico Junín. Es toda una molestia porque los chicos tienen actividades a las 16, en el horario que más se complica”, dijo.

Según lo expuesto, a las actividades concurren 8 chicos con discapacidades diferentes

Otros reclamos

“En estos últimos días han estado solucionando bastante los problemas del barrio pero hay pendientes”, manifestó Spina. “En lo que son luminarias en la vía pública, estamos esperando cuándo nos toca el reemplazo de las actuales por las LED. Tenemos luces en las calles, pero nos dijeron que iban a poner las blancas. Igualmente tenemos luz, cuando se han quemado las lamparitas, el Municipio las cambia”, apuntó.

Sobre quejas de algunos vecinos que trascendieron a través de las redes sociales, por los juegos rotos y la falta de árboles en la plaza en este barrio, el fomentista consultado manifestó que una de las hamacas estaba rota, pero no mucho más.

Lo que sí es un problema, aparentemente sin solución, es el olor que se siente en inmediaciones del Frigorífico que está en Pastor Bauman y Camino del Resero. “Es difícil que lo puedan solucionar a corto plazo. Sería un costo millonario sacar el frigorífico y trasladarlo a otro lado. Este problema existe desde hace décadas. Nos dicen que prefieren cerrar el frigorífico a trasladarlo, pero nosotros no queremos que la gente de ahí quede sin trabajo”, acotó el entrevistado.

Respecto a las arterias del barrio, Spina refirió que varias cuadras del barrio no tienen cordón cuneta ni asfalto. “Ya pedimos al Municipio para que en 7 cuadras hagan el cordón cuneta y el mejorado. Esperemos que este año puedan hacer esa obra para el barrio”, dijo.

Características

Nombre: Municipal 144 Viviendas.

Superficie: seis manzanas.

Población: 144 familias.

Sociedad de Fomento:

Pastor Bauman y Niñas de Ayohuma.

Unidad sanitaria: no tiene.

Servicios: agua corriente, cloacas, gas natural,

alumbrado público (con deficiencias) y asfalto (se está poniendo en Pastor Bauman).

Reclamos: arreglo de calles. Mejoras en el alumbrado público.

La Sociedad de Fomento

El presidente de la Sociedad de Fomento del barrio Municipal 144 Viviendas, Héctor Spina, pidió a los vecinos que tenían reclamos o alguna inquietud acercarse a la sociedad de fomento o comunicarse con algunos de sus integrantes para viabilizar el pedido.

Según lo expuesto, los talleres municipales que estaban funcionando en la entidad fomentista son Tejido a dos agujas y el lunes próximo ya arrancaba un curso de Guitarra. Gimnasia se da, pero en forma particular, según aclaró. “De los seis cursos que pedí, me aceptaron dos. Según dicen no tienen gente para mandar. Muchos profesores cuando les dicen cuánto es lo que van a cobrar no quieren saber nada”, lamentó Spina.

Un dato positivo es la existencia de un amplio salón dentro de la entidad fomentista, con todas las comodidades. “Lo alquilamos para cumpleaños, casamientos o reuniones familiares, o eventos que organizan quienes dictan algunos talleres como Gimnasia”, dijo.

Problemática vigente

1. Reclaman la construcción de una garita en la parada de colectivos, enfrente al salón fomentista, y una rampa para discapacitados.

2. Desde la Sociedad de Fomento solicitaron al Municipio la construcción de cordón cuneta y mejorado en siete cuadras del barrio.

3. Respecto a las luminarias en el barrio, están a la espera de que les pongan luces LED, para mejorar la visibilidad en algunas de las calles transversales a Pastor Bauman y demás.