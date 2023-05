Montanaro: “Junín está chato, hace falta un gobierno con ideas nuevas”

El dirigente vecinalista Juan Pablo Montanaro (Renovación) conformó recientemente una alianza a nivel local con Juan Tellería, Daniel Grecco y Diego Carballo, con quienes abrió el espacio Nexo Ciudadano, de cara a esta elección.

“Las expectativas para esta elección, del mismo modo que en 2021, es hacer la mejor elección posible y si la ciudadanía ayuda -con una lista vecinal, en 2021, sacamos 1800 votos en las generales- pensamos sacar muchos más votos”, afirmó.

Y agregó: “Uno de los errores fue jugar con el partido vecinalista, ya que lamentablemente las estructuras políticas te comen vivo. El vecino vota estructuras políticas”.

En este escenario, Montanaro analiza propuestas para acoplarse a alguna estructura partidaria de mayor musculatura política, aunque tampoco descarta la opción de la lista corta, de carácter vecinalista. “En diez o quince días vamos a tener un panorama más claro”, señaló a este diario.

“En 2021, me llamó Espert y dos políticos más para encabezar su lista y yo les dije que no, porque pensaba que la ciudadanía iba a valorar el trabajo con una lista vecinalista. No me quedó rincón de Junín por recorrer, hemos presentado proyectos, en la pandemia siempre estuvimos en los barrios, en las sociedades de fomento, llevando alimentos, hemos hecho muchísimo más que los concejales de Junín”, prosiguió.

“Apostaba a que la gente iba a votar eso y que estaba cansada de la grieta. Creo que la gente está cansada de la grieta de la boca para afuera, pero luego vota estructuras”, consideró.

“Los últimos cuatro años de la gestión municipal fueron muy pobres, se notó la falta de gestión", punzó Montanaro.

Críticas al oficialismo comunal

“Los últimos cuatro años de la gestión municipal fueron muy pobres, se notó la falta de gestión. Y desde 2015 a 2019 la gestión era más fácil, porque era levantar un teléfono y hablar con Vidal o Macri, bajar fondos y hacer alguna que otra obra, aunque tampoco fueron tantas”, disparó Montanaro.

Y añadió: “Junín está chato, hace falta un nuevo gobierno, con ideas nuevas, hacer que Junín sea pujante. Lo comparo con Pergamino, que es una ciudad, y Junín sigue siendo un pueblo”.

Propuestas locales

“Junín está en un lugar estratégico, hay que aprovecharlo, pero nadie lo aprovecha. El Parque Industrial que tenemos es un depósito, tiene una sola entrada y en la rotonda de Circunvalación y Alvear los camiones de gran porte no pueden maniobrar. Hay que hacer un nuevo Parque Industrial y llamar a empresas que generen trabajo”, dijo.

Y añadió: “Hay que pensar en la micro economía y en cómo hacemos para que entre dinero a Junín, con el turismo, el deporte y la cultura; si la ciudad no tiene esas tres cosas no ingresa dinero a la ciudad”.