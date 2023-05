Chami recalienta la interna del PRO: “Estamos a la deriva en seguridad”

El precandidato a intendente de Junín por el espacio de Patricia Bullrich Luis Chami puso el acento en la seguridad y, tras mantener un encuentro con remiseros, aseguró que los profesionales del volante “analizan dejar de brindar el servicio nocturno” por temor a ser blanco de un asalto.

“Sienten que están arriesgando sus vidas cada vez que reciben un llamado de noche, nadie hace nada, nadie les garantiza que puedan trabajar con un respaldo”, amplió el ex funcionario municipal, que tuvo a su cargo la seguridad.

“Esto representa un gran problema para los vecinos de Junín ya que, ante algún tipo de urgencia de salud, no tendrían cómo movilizarse, ya que los colectivos circulan hasta las 22.30 y aquellas personas que no tienen vehículo propio ya no tendrán manera de moverse”, advirtió Chami.

El ex mandamás en seguridad se mete de lleno así en el debate político por la seguridad, un tópico que, si bien suele estar en el ojo de la opinión pública, recrudece con cada año electoral y suele ser un “caballito de batalla” de la oposición.

Cerca de Chami se lo escucha cuestionar “la falta de liderazgo” en la fuerza policial, como así también el aumento de los robos y hurtos, incluso “en la zona rural”. Este cuestionamiento es compartido también por el Frente de Todos y en los últimos días, el precandidato a intendente por la UCR José Molinari afirmó a Reporte Especial que la cuestión de la seguridad en los barrios ocupa un lugar preponderante en las demandas de la ciudadanía juninense.

Con todo, y pese a los rumores sobre un eventual encuentro entre el intendente Pablo Petrecca y Chami para limar asperezas de cara a la contienda electoral, en el entorno de Chami aseguran que “no se baja” y que tendría el apoyo del armador de la Cuarta Sección Electoral, el senador bonaerense oriundo de Chacabuco Marcelo Daletto.

Sin embargo, como viene ocurriendo en el último tiempo, lo que seguramente hará inclinar la balanza hacia un lado u otro serán las encuestas y, a partir de allí, podrían definirse los candidatos de Pro.

En el petrequismo, en tanto, confían en que finalmente se imponga la estrategia de la “Y” (un reclamo generalizado de los alcaldes “amarillos”): una sola boleta de Pro ordenada por el oficialismo comunal con dos precandidatos a presidente del espacio, Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta.

Reuniones barriales

A la espera de las definiciones, Chami continúa visitando los barrios y asociaciones para escuchar a los vecinos y sus problemáticas. "La idea es poder visitar no solo todos los barrios sino también las localidades, visité lugares que se encuentran en diferentes puntos como Gregorio González, Los Almendros, La Celeste, Agustina, o Morse. En todos lados hay una constante con la inseguridad, los vecinos tienen miedo porque los robos ya no son algo que pasa en otros barrios o a ciertas horas sino que son en todos lados y a toda hora”, dijo.

"No se ve un plan estratégico y organizado, sino que estamos a la deriva en materia de seguridad", punzó Chami.

“También me reuní con Sutcapra y los choferes de remises que han sufrido episodios violentos como consecuencia de la inseguridad en la que vivimos. Siento que estamos complicados, ya que no se ve un plan estratégico y organizado, sino que estamos a la deriva en materia de seguridad", afirmó Chami.

“La falta de obras que hace largo rato los vecinos piden, que ya se han evaluado y que no se realizan, preocupa y mucho. En el barrio Ramón Carrillo la necesidad de realizar una buena obra de pluviales está planteada desde hace largo tiempo: si llueve, los vecinos se inundan y es una realidad, pero no veo que exista la voluntad de hacerla. Por ahora la sequía ayuda a que muchas carencias no se noten", subrayó.