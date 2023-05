Chami recorre los barrios

El precandidato a intendente de Junín por el espacio de Patricia Bullrich, Luis Chami, continúa visitando los barrios y asociaciones para escuchar a los vecinos y sus problemáticas.

"La idea es poder visitar no solo todos los barrios sino también las localidades, visité lugares que se encuentran en diferentes puntos como Gregorio González, Los Almendros, La Celeste, Agustina, o Morse. En todos lados hay una constante con la inseguridad, los vecinos tienen miedo porque los robos ya no es algo que pasa en otros barrios o en ciertas horas sino que son en todos lados y a toda hora”, dijo.

También, “me reuní con Sutcapra y los choferes de remises que han sufrido episodios violentos producto de la inseguridad en la que vivimos. Siento que estamos complicados ya que no se ve un plan estratégico y organizado, sino que estamos a la deriva en materia de seguridad", afirmó Chami.

“La falta de obras que hace largo rato los vecinos piden, que ya se han evaluado y que no se realizan, preocupa y mucho. En el barrio Ramón Carrillo la necesidad de realizar una buena obra de pluviales está planteada desde hace largo tiempo: si llueve, los vecinos se inundan y es una realidad, pero no veo que exista la voluntad de hacerla. Por ahora la sequía ayuda a que muchas carencias no se noten", subrayó.