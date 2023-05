Molinari y Mansur apuntaron a Petrecca: “Es una gestión que ya tuvo su desgaste”

José Molinari, precandidato a intendente por la UCR, y Carlos Mansur, presidente del comité Hipólito Yrigoyen del radicalismo, participaron del ciclo político Reporte Especial (TeleJunín) y coincidieron en que los próximos meses van ser muy difíciles en el aspecto económico y, en el terreno local, plantearon que la gestión municipal atraviesa “un desgaste lógico” por los casi ocho años de gestión del intendente Pablo Petrecca.

En este sentido, Mansur afirmó: “Es un momento muy delicado, espero que los políticos estén a la altura de las circunstancias y no intenten apagar el incendio con nafta. Hay que ser muy cautos, porque estamos caminando sobre un hilo muy finito, pero bueno, supongo que todo se irá corrigiendo, tenemos un superministro que dijo que venía a acomodar el país, espero que lo haga”.

Y Molinari agregó: “No hay que agitar ninguna bandera extraña, porque como oposición debemos ser responsables para que esto concluya como cualquier proceso democrático.

Ahora, la situación es muy compleja, con una inflación de casi 8 puntos mensuales, es inviable poder hacer cualquier proyecto, la gente no llega a fin de mes, no llega al 15 en algunos casos. Lamento tener que decirlo, pero creo que vamos a tener un mayo y un junio aún peor, ya que los recursos del campo no van a estar por la sequía, no se puede importar insumos, cae la producción y eso significa más inflación. Esperemos que el FMI haga un desembolso para poder paliar estos meses, que van a ser muy difíciles”.

Y graficó: “El comerciante está esperando a ver qué va a pasar, hace dos días que en nuestro negocio no nos están vendiendo cables, las empresas cortaron la venta. Yo no le puedo dejar de vender al que viene al mostrador a comprar un cable, entonces seguís vendiendo, pero no sabés a qué precio lo vas a poder reponer”.

Para Mansur, “faltan liderazgos fuertes” en el país y ese es uno de los motivos de la falta de definiciones políticas rumbo a la elección. “Lo horizontal que puede tener la política, el radicalismo lo tuvo siempre, pero hoy lo tiene un poco más Pro. Hasta ahora era siempre el dedo el que marcaba”, afirmó en referencia a la abultada cantidad de precandidatos en Pro.

“Escuchamos algunas quejas”

“La gestión de Petrecca tiene fallas, tampoco puedo decir que sea mala, pero es un intendente que tiene un desgaste de ocho años, pasó por una pandemia, pasó de un gobierno provincial y nacional alineado, a una situación desfavorable para su color político. Es una gestión que ya tuvo su desgaste, dos períodos generaron desgaste, y si a eso le agregas la pandemia, algo muy poco común. La mayoría de los intendentes tienen el mismo problema”, consideró Mansur.

Y Molinari afirmó: “Está faltando gestión para apoyar al sector productivo, agrícola-ganadero, metalmecánico, necesitamos más inversión en infraestructura, las sociedades que crecen y se desarrollan son las que generan trabajo”.

Y agregó: “En los barrios escuchamos algunas quejas, relacionadas a los servicios, y creo que es consecuencia del desgaste lógico que tiene cualquier intendente después de ocho años, el tema inseguridad también, que si bien es un tema global, que pasa en todo el país, hubo algunos hechos preocupantes”.

“Hay que preguntarle a Petrecca por qué tiene la costumbre de arreglar con un solo sector de Juntos, puntualmente, con la Coalición Cívica, con el radicalismo no arregla nada, y el radicalismo es un gran aportante de votos a esta coalición, y de estructura, a lo largo y ancho del país. No reconocen en el radicalismo a un aliado, reconocen a un enemigo. Es lo que pasó en el gobierno de Cambiemos, nos relegaron a un costado, basta con ver lo que pasó en el gobierno de Vidal, le dieron a la UCR un solo ministerio y, como les parecía mucho, lo dividieron al medio”, cuestionó Mansur.

Críticas al Gobierno

“Este gobierno destruyó todo lo que había, no mejoró nada. Dijeron que volvían mejores, pero yo no vi nada de todo eso. Cristina es parte de este gobierno, ella, el hijo y todos los que se quieren despegar de este gobierno tienen que entregar el mando en diciembre e irse a la casa tranquilos”, punzó Mansur.

Y Molinari señaló: “Coincido con Manes cuando dice que la traba en la Argentina es solamente política. La Argentina tiene gas, litio, soja, tiene todo, pero no tenemos acuerdos políticos. La política ha sido muy mezquina y ha fracasado. Tenemos que destrabar la política para que la Argentina empiece a funcionar y a crecer”.