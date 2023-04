Tras el paso al costado de Alberto: el FDT de Junín espera un ordenamiento interno

El presidente Alberto Fernández confirmó que no buscará la reelección en las próximas elecciones, en medio de una fuerte interna, y en el Frente de Todos (FDT) de Junín la decisión generó distintas lecturas y la aspiración prácticamente unívoca de que comience un ordenamiento al interior del espacio.

Lautaro Mazzutti, presidente del bloque de concejales del FDT y dirigente de Peronismo Juninense, afirmó a Democracia: “Creo que es una decisión responsable de Alberto Fernández. En primer lugar, responsable con los argentinos, porque el momento que estamos viviendo merece que el presidente esté full time dedicado a resolver los problemas que nos aquejan. Como así también, responsable con el Partido Justicialista y con el Frente de Todos. Esto sin dudas va a ordenar el proceso electoral y comenzar a solucionar este momento de falta de definiciones en términos políticos internos”.

En tanto, el concejal de Unidad Ciudadana José Bruzzone afirmó a este diario: “Creo la decisión de Alberto Fernández debe ser respetada. Si considera que puede aportar más apoyando a otro candidato que yendo él mismo, bienvenido sea. Ahora todo está más claro y debería servir para que cada uno de los que se sienten candidatos, se presenten como tales”.

Y agregó: “Se discutirá si es mejor unidad o PASO. Creo que no hay un a priori: donde se logre consenso, que haya unidad. Lo que no es admisible es que se le prohíba participar a algún compañero que así lo desee. Eso sería nefasto y demostraría que no aprendimos nada”.

Por su parte, el referente local de La Cámpora y titular de PAMI Junín, Andrés Merani, fue escueto al pronunciarse y afirmó a este diario que “es algo que (Alberto Fernández) tendría que haber hecho antes”.

“Cada uno jugó su propio partido”

En tanto, el dirigente peronista y titular de ATSA Junín, Héctor Azil, afirmó a Democracia: “La renuncia a una candidatura es casi como la novela de García Márquez, ‘Crónica de una muerte anunciada’. Nadie pensaba seriamente que Alberto podía presentarse a una reelección sin tener una estructura que lo sustentara y, obviamente, teniendo el peso de esta gestión de gobierno que, evidentemente, no fue positiva”.

Y agregó: “Hubo errores de gobierno, claramente, además de no haber podido conformar una coalición que se sustentara mutuamente; cada uno, dentro de la coalición, jugó su propio partido y Alberto era el único que no tenía estructura política para sostenerse”.

“Era previsible, y es atinado -por más que algunos lo apuraban para que se bajara- que lo haga lo más cerca posible a las fechas electorales, porque, a partir de ahora, le va a ser muy difícil gobernar, porque el poder pasa también por quién genera expectativa y el ya expectativa de continuar no tiene”, consideró.

“El peronismo y el Frente de Todos tendrá que reordenarse en una primaria, donde cada uno que quiera, y sienta que puede ser candidato o candidata, se presente y que se respeten las reglas electorales. Coincido con Agustín Rossi cuando dice que hay que plantear en la sede del partido un código de convivencia, porque ser rivales eventuales en una primaria no significa ser enemigos, porque después tenemos que estar todos juntos en las elecciones generales”, dijo.

Impacto local

“No tiene una implicando directa en Junín, porque Alberto Fernández no tiene una terminal política en Junín. Los sectores que ya existen se van a alinear a los candidatos que se presenten”, afirmó.