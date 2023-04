Interna Pro: Fiorini pidió “no tirar por la borda el trabajo que se hizo” en Junín

Mientras a nivel nacional y provincial cruje la interna en Pro, en Junín, el secretario General del municipio y mano derecha del intendente Pablo Petrecca reclamó acuerdos en las cúpulas nacional y provincial para definir “quiénes van a ser los candidatos” en los distritos.

Es que, en Junín, el sector de Patricia Bullrich impulsa por ahora presentar una lista propia para competir con el petrequismo en las PASO, situación a la que desde el oficialismo comunal se oponen y reclaman que haya una sola boleta local de Pro, que competiría en las Primarias contra la UCR.

“Estas cuestiones tienen que trabajarse en una mesa, tanto de Pro como de Juntos. Las diferencias van a existir, pero está bueno que se definan los candidatos internamente y que se pongan de acuerdo. Lo ideal sería que, en los ámbitos nacional y provincial, puedan establecer cuál va a ser la estrategia y quiénes van a ser los candidatos y, a partir de ahí, que se trabaje hacia los distritos”, consideró Fiorini.

Y amplió: “El orden a nivel nacional y provincial nos puede ayudar a no tirar por la borda todo el trabajo que se hizo a nivel local y la construcción que se viene haciendo desde hace varios años”.

“Mauricio Macri es uno de los fundadores de Juntos, es el fundador de Pro, y hasta este momento siempre ha trabajado para construir y consolidar Juntos. Esto no significa que no se pueda ampliar Juntos, sino todo lo contrario, siempre que estén los mismos valores y el mismo horizonte se puede sumar gente, la participación de más personas es muy importante. Esto no significa que se vaya a romper Juntos”, dijo.

El factor Milei

“En este contexto entra lo de Milei, la cuestión es si compartimos los mismos valores y si creemos en la misma Argentina hacia adelante, eso es lo que habría que poner sobre la mesa para poder pensar en algo hacia adelante con Milei”, afirmó.