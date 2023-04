Andrés Merani: “Cristina tiene que ser candidata”

Andrés Merani, titular de PAMI y referente de La Cámpora en Junín, afirmó en una entrevista en el programa político Reporte Especial (TeleJunín) que la vicepresidenta “es la única garante de los derechos de los argentinos” y consideró que “tiene que ser candidata” en la próxima elección presidencial.

Además, puso paños fríos al debate sobre si tiene que haber lista única o varias boletas del Frente de Todos en los comicios locales. “No vengo hablando de listas con los dirigentes”, afirmó.

Y amplió: “Hubo buenas estrategias con lista única y buenas estrategias con varias listas, en el caso de La Cámpora, todos nuestros intendentes e intendentas surgieron de las PASO. Hay veces que sirven y otras en las que no, es disímil; la política no es lineal”.

“No he escuchado a ningún dirigente que esté pregonando la lista única, pero puede ser una opción válida. Tampoco creo que hoy haya una definición sobre eso, en el partido, en el PJ, no estamos teniendo todavía esa discusión, que seguramente se va a dar. Hay que buscar la mejor estrategia para Junín y llevarla adelante”, señaló.

“Hay algo claro y es que la dirigente con mayor caudal de votos es Cristina y ella es la que tiene que definir una estrategia electoral. Nosotros no tenemos problema, ya lo dijo Máximo Kirchner, si tenemos que ir a elecciones, iremos a elecciones, que armen su lista, nosotros armaremos la nuestra”, desafió.

“Luche y vuelve”

“Creo que Cristina tiene que ser candidata”, consideró. Y sobre el “operativo clamor” anticipó que “se va a hacer un plenario de la militancia de la Cuarta Sección de ‘Luche y vuelve’ en los próximos días”.

“El dirigente que piensa que Cristina no está proscripta comete un error histórico garrafal. Primero, porque es desconocer que en la Cámara de Apelaciones están Borinsky y Hornos, que jugaban al paddle con Macri en Olivos, cuando él era presidente. Entonces qué van a hacer, no creo que vayan en contra del fallo en primera instancia. Qué van a hacer los jueces Rosenkrantz, Rosatti, Maqueda y Lorenzetti, si escala a la Corte Suprema, entonces sí hay una proscripción, porque lo que se va a buscar es que Cristina sea candidata, acelerar el proceso en segunda y tercera instancia, y proscribirla”, afirmó.

Elecciones

“Me gustaría un escenario donde Cristina arme su lista, con su candidato a presidente, a gobernador, a intendente, con sus legisladores nacionales y provinciales, y que las demás fuerzas del Frente de Todos se sometan a una elección contra esa lista, ¿si se animan?”, punzó.

“Axel Kicillof es un gran candidato, en el lugar que se lo ponga, tiene un nivel de aceptación muy alto; es el mejor gobernador desde la vuelta de la democracia hasta acá”, dijo.

-Para un gobierno peronista, que se pueda ser pobre trabajando es una afrenta, ¿no cree?

-No vinimos a eso, y esa es la discusión de fondo. La discusión en el FDT no es de poder, es de hacia dónde vamos. Muchos dirigentes criticaron a Máximo cuando renunció a la presidencia del bloque, por no votar el acuerdo con el FMI, los invito a releer la carta cuando renuncia, es lo que venimos planteando sobre lo que vinimos a hacer como gobierno y no hacemos.

-Alberto Fernández fue designado por Cristina.

-Cristina planteó lo que había que hacer desde un primer momento, pero el que firma es uno solo y es el presidente. Cuando Cristina hablaba de la lapicera, no era por las listas, sino por la toma de decisiones. No me preocupa tanto el número inflacionario, sino que Arcor tenga un superávit un ciento por ciento mayor al que tuvo el año pasado.

-¿Cristina no es responsable de haberlo elegido a Alberto?

-No fue un error haberlo impulsado a Alberto, el error es cómo gobernás. Si la gente quiere volver a ser feliz, quiere volver a tener un Procrear, que los trabajadores estén cercanos al ‘fifty-fifty’, hay que acompañar a Cristina o a quien Cristina designe. Cristina tendría que haber sido ella presidenta en 2019, porque la única garante de los derechos de los argentinos y argentinas tiene nombre y apellido, y es Cristina Kirchner. Hay que lograr que no haya proscripción, lo piden los sindicatos, los compañeros y cuando golpeamos una puerta de cualquier barrio, nos preguntan si Cristina va a ser candidata. Si queremos volver a ser felices, la única garante de eso es Cristina.