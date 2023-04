Almirante Brown: Impulsan el traslado de la salita sanitaria a nuevo lugar

En diálogo con TeleJunín, Julio Miguenz, presidente de la Sociedad de Fomento del barrio Almirante Brown y presidente de la Federación de Sociedades de Fomento de Junín, apuntó que hubo importantes logros en la obra pública en ese sector de la ciudad, aunque quedan cuestiones pendientes.

El fomentista comentó que hacía 8 años que le prestaba al Municipio una casa heredada de su tía y ahí funcionaba la Unidad Sanitaria. “No le cobro alquiler. Comencé a cedérselo cuando era intendente Meoni y Talani, director de Salud. Sigue funcionando ahí. La Unidad Sanitaria se trasladará al lado de la Sociedad de Fomento en unos módulos que originariamente eran de la Escuela 21. Ya están trabajando ahí y va a quedar hermoso”, apuntó.

Entre las cuestiones pendientes está lo de los caballos sueltos en la vía pública, que en realidad se dejan atados a los postes de luz o a los caños que sostienen los carteles con el nombre de las calles.

“Es un grave problema que tenemos con los caballos que atan en los palos de luz o en los carteles nomencladores”, manifestó el dirigente.

Obras

“Estamos a días de recuperar nuestro salón que estaba cedido a un jardín maternal municipal – dijo Miguenz-. Ese jardín se está haciendo a la vuelta de donde funcionaba, concretamente en Payán, entre Ameghino y Alte. Brown, un edificio muy lindo que lo hacen Municipio y Provincia de Buenos Aires. Vamos a recuperar el salón de usos múltiples nuestro”.

Respecto a las obras que se estaban haciendo, el entrevistado mencionó las 16 cuadras de cordón cuneta, lo cual seguramente cambiará la fisonomía de las calles. “La verdad es que está cambiando lo que era el Plan Federal. El desnivel que teníamos en esas calles era tremendo”, comentó.

Otro de los proyectos que estaría avanzando es el de los consorcios para tener el servicio de gas natural. “Estamos trabajando para ver si podemos traer el gas natural, ya que tenemos muy poco en el barrio, pero los costos son muy altos”, dijo

“Los otros días, en una reunión que hicimos con Grupo Junín, un vecino estuvo genial: cuando se dieron los montos de lo que sale por frente para hacer el gas natural, todos dijeron que era una locura que no se podía pagar. Pero un vecino levantó la mano y dijo: se compran teléfonos que valen 80, 100, 150 mil, o televisores, y ¿no van a poder pagar el gas natural? A mí cada tubo de gas sale 9.800 pesos y hoy debe estar mucho más. Tratamos de economizar, nos calentamos con estufa a leña, que también no es nada barato. Ojalá logremos tener gas natural también en nuestro barrio”, expresó.

En cuanto al alumbrado en la vía pública, el dirigente mencionó que tenía previstas reuniones con el gerente de Eden, pero ahora él ya no está más en su cargo. “Me contactaron con Ramiro Varela y nos vamos a juntar para recorrer el barrio porque hay tendidos de cables que están muy precarios. El Ejecutivo Municipal nos prometió que antes de fin de año se van a sacar todos los colgantes. Lo que es en el loteo del barrio Las Rosas hay colgantes todavía y está muy precario ese alumbrado, como también el tendido eléctrico de Chile, desde Lugones hasta la Ruta 88, donde se están haciendo 125 casas nuevas que pertenecen al barrio La Celeste”, dijo.

Entre los adelantos para el barrio, mencionó una plaza. “Estamos haciendo todo lo que podemos hacer y buscando respuestas, en algunas nos dan chances y en otras tenemos que ‘gritar’ un poquito más, en otras menos”, comenzó diciendo al respecto.

“Hace poco hemos inaugurado una plaza”, destacó.

Lo que falta

En una simple recorrida por el barrio, se observan montículos y basuras arrojadas en la calle.

“En calle Chile, hay mucha basura que tiran los vecinos. Por otra parte, también hay muchos terrenos privados en el barrio Alte. Brown que quedan. En el loteo de Amcipa se están construyendo casas. En esos terrenos privados espero que algún día”, comentó

Sobre la falta de iluminación, entre otras cosas, Miguenz comentó: “Por calle Alberdi tenemos asfalto y luces LED, pero entrando al barrio no, y en algunos pasajes todavía están los colgantes que a veces cuando pasan los camiones los enganchan, arrancan las luces, que no son repuestas”.

Respecto a la seguridad en el barrio, Julio Miguenz manifestó: “Está como en todos los barrios. No podemos decir que tenemos inseguridad cero: tenemos disturbios y mucho más. Ya no está más la casilla que estaba protegiendo a una señora que le habían quemado la casa pero hay un container pegado a la Sociedad de Fomento, donde hay dos efectivos policiales las 24 horas del día. Pero esto no impide que sigan robando como lo hacen en cada uno de los barrios de Junín”.

“Hay un problema: la puerta giratoria porque la policía hace todo lo que tiene que hacer pero…”, manifestó el fomentista, al hacer referencia seguramente a la Justicia.

Política

Como es sabido, Julio Miguenz recientemente renunció a su cargo de secretario general de Ate Junín, donde estuvo 28 años en forma continuada. Fue una sorpresa para muchos, pero él decidió dar una vuelta de timón.

Una de las metas que tiene es dedicarse a ayudar a la gente, desde la sociedad de fomento por ahora. A la pregunta si aceptaría algún cargo político, él respondió: “Hoy quiero dedicarme al fomentismo, quiero dedicarle respuestas a la gente en los dos años de mandato que tengo, darle respuesta.

Aceptaría en algún cargo donde pudiera ayudar a la gente, pero ayudar de verdad no solamente cuando hay elecciones. Y ayudar a quien realmente lo necesita, no a aquellos que dejan tirado lo que le dan como he visto”.

Características

Nombre: Almirante Brown.

Superficie: 63 hectáreas.

Población: alrededor de 4000 personas.

Sociedad de Fomento: Bozzetti 326.

Unidad sanitaria: está siendo construída.

Otras instituciones: No hay escuelas ni clubes.

Servicios: agua corriente y cloacas (80%), gas natural (10%), alumbrado público, asfalto (solo en las calles limítrofes).

La Sociedad de Fomento

El presidente de la entidad fomentista, Julio Miguenz, quien asumiera en agosto de 2022, cuando hubo elecciones en la entidad, dijo que están “trabajando fuertemente con la nueva comisión”.

Aclaró que dicho sector de la ciudad, incluye sectores urbanizados o a urbanizar. “El barrio arranca en Intendente de la Sota y termina en la Ruta 188, pero tenemos el barrio Las Rosas, el Loteo las Rosas, el de Amcipa, el corazón del barrio Alte. Brown, y el Plan Federal”, comentó.

“Yo me inicié en el fomentismo en 1991, tengo 32 años como fomentista. Ahora me eligieron como presidente de la Federación y estoy reemplazando a Osvaldo Giapor, que siempre digo, podré imitar a Osvaldo pero igualarlo jamás porque él tiene una gran trayectoria en el fomentismo”, apuntó.<

Problemática vigente

1. Caballos sueltos en la vía pública. Como sucede en otros barrios alejados del microcentro, se observan equinos en las calles y predios, en este caso atados a los postes de luz y a los carteles de señalización de las arterias.

2. Recuperación del salón y predio donde estaba ubicado un jardín maternal municipal. "Estamos a días de recuperarlo. Se está haciendo ese jardín a la vuelta de donde funcionaba", dijo el presidente de la Sociedad de Fomento del barrio.

3. Gas natural. Ya hay reuniones previas a que el servicio de gas natural llegue al barrio. "Ojalá logremos tener gas natural también en nuestro barrio", apuntó el dirigente fomentista, quien también preside la Federación de Sociedades de Fomento.