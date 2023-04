Preocupa la atención a la salud de jubilados y pensionados en el Distrito

Finalmente la Multisectorial de Jubilados y Pensionados de Junín logró posicionarse como asociación civil y eso fue considerado muy buena noticia.

Ya su acta constitutiva fue firmada en la Defensoría del Pueblo, asumiendo Miguel Ángel Saita como presidente de la nueva entidad, lo cual posiciona a la entidad en un lugar desde donde puede actuar con más seguridad y firmeza ante los problemas que se avecinan.

Si bien su actividad se remonta a varios años atrás, cuando los jubilados salieron a defender sus derechos en plazas y espacios públicos, este año logró el objetivo de transformarse en una entidad legalmente reconocida.

“Somos un centro de jubilados que funciona en instalaciones de la CGT Regional Junín (Colón 114), la cual nos cede en forma gratuita y por eso le estamos muy agradecidos. Se nos hacía difícil conseguir salón y demás, más aún para nosotros que queremos estar activos, ya es que es un año eminentemente político y seguramente vendrán a visitarnos”, explicó.

En este punto cabe acotar que la Multisectorial se reúne los miércoles desde las 19 horas en la CGT Junín. “Como siempre, estamos abiertos al debate, a las preguntas que seguramente se harán a los políticos. Siempre intentamos defender todos los derechos y el que más nos preocupa es el de la salud”, afirmó Saita.

Al respecto el dirigente señaló las dificultades que continuaban en cuanto a la atención médica. “Creíamos que no iba a haber más cobro de plus a los jubilados por pasarle la receta por teléfono, por ejemplo. Y no hemos podido que eso no se haga más, quedó pendiente y por lo cual tenemos que seguir luchando. Si un médico firma un convenio para la atención, debería cumplirla en los términos acordados con la obra social”, señaló.

“En Pergamino, por ejemplo, hay más comunicación con los médicos, pero acá tenés médicos que por poco te preguntan si tenés para el taxi cuando vas a la consulta, mientras que otros que los llamás por teléfono y te cobran 500, 800, 1000 pesos, pero los servicios de Pami son gratis, no se deben cobrar”, advirtió.

Más jubilados este año

Consultado sobre la atención de la salud de jubilados y pensionados, en el Hospital Interzonal General de Agudos, concretamente, Miguel Saita dijo que era muy buena, ya que había una oficina de PAMI, abocada a la misma. Sin embargo mostró su preocupación por un futuro inmediato, porque seguramente habrá más jubilados este año.

“Actualmente la atención es buenísima – aclaró el entrevistado-. Logramos poner en el Hospital una oficina de PAMI, para turnos del hospital, cuando antes teníamos que pagar hasta tres viajes en taxi para conseguir turno. Obviamente no faltan los problemas de atención como también hay en otros hospitales, pero estoy seguro que se van a ir mejorando”.

“El problema es que ya con el cierre de IMEC, muchas cápitas más de afiliados a PAMI pasaron al Hospital y habrá muchas más aún... PAMI ya tiene 18 mil jubilados y con la nueva moratoria habrá 1.500 más. Además están los jubilados que acceden a su jubilación normalmente, más lo que se pasan de otra obra social a PAMI por los mayores beneficios en remedios que brinda”, explicó Saita.

“Esto es motivo de preocupación para nosotros”, afirmó el entrevistado. Según lo expuesto, lo positivo que se da en la actual gestión de gobierno es que se los atiende, hay diálogo, se discute y pueden aportan proyectos, en cambio antes ni siquiera los recibían.

Una propuesta

“Nuestra propuesta – explicó Saita- es que así como con motivo de la pandemia armaban hospitales móviles con mucha rapidez para la atención de la salud, podrían armar algo así para los afiliados a PAMI. Nos parece viable que se pueda armar una sala de internación (de ese tipo de construcción rápida), en el Hospital, caso contrario no habrá camas de internación para jubilados y pensionados que lo necesiten”.

Según lo expuesto, esta idea ya fue transmitida a los directivos de la UGL XXI de PAMI Junín, que siempre los atienden muy bien, y tratarán de que se discuta también a nivel nacional.