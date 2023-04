Llaman a reforzar el descacharrado y la limpieza para prevenir el dengue

Desde la Dirección General de Zoonosis del Gobierno de Junín convocan a los vecinos a intensificar todas las medidas de prevención contra el dengue.

Entre los principales métodos están la limpieza de recipientes que puedan acumular agua estancada y la higienización de los contenedores donde beben agua los animales. “Lo que debemos hacer como vecinos responsables es no darles las condiciones en nuestro hogar para que el mosquito se reproduzca", afirmó Agustina Cacheiro, directora del área.

“La gente quizá quiere que se fumigue o que se haga una fumigación espacial, y en realidad la fumigación está contraindicada por la Organización Mundial de la Salud, ya que solo se matan entre el 30% y 40% de adultos que están volando, entonces la manera de atacar al vector es que no crezca directamente, que no pueda poner huevos”, detalló.

Con respecto a los casos positivos vigentes, la profesional indicó que “se tomaron las medidas que se denominan de foco y de peri-foco, es decir, en esos casos si se realiza una fumigación domiciliaria peri espacial, y se recorre a los vecinos más cercanos solicitando que descacharren todo lo que pueda llegar a juntar agua”.

“Cualquier florero o tarro que tenga una planta para hacer raíz, el bebedero de los perros, las canaletas, las rejillas, las piletas, sobre todo las que quedan con poca agua, siempre limpiar la superficie de cada cosa”, puntualizó.

Seguidamente, la directora del área afirmó: “Les queremos llevar tranquilidad a los vecinos de que no tenemos circulación viral, todos los casos que se encontraron en la ciudad se denominan importados, es decir, la gente que presentó síntomas se los contagió en otros lugares de la Provincia, pero si tenemos que estar alertas, porque el vector está circulando, es ubicuo de nuestra ciudad”.

Sobre la prevención, explicó que “es importante, siempre prevenir antes que curar, lo que se solicita es el uso del repelente, generalmente es un moquito que le gusta picar en las zonas bajas de las piernas, no es el típico moquito que escuchamos que zumba, sino que su mayor actividad de picadura es entre las 6 y 9 horas de la mañana, y luego a la tardecita”.

“Reforzamos esto, que no tengan en sus domicilios objetos que puedan juntar agua, limpiar bien todo lo que pueda llegar a contener agua, abajo, los bordes, ya que es donde el mosquito pega los huevos”, reafirmó.

Y luego subrayó: “Tiene una forma muy particular de hacerlo, que es de manera vertical, entonces esto permite que a medida que va creciendo el nivel del agua, por ejemplo, con una lluvia en un tarro que está abandonado, empiezan a accionar las larvas de manera escalonada, por ende, si no hay abundante cantidad en el ambiente, los adultos después no se van a poder alimentar”.

Haciendo referencia a los principales síntomas, Cacheiro expuso: “Reforzando lo que anteriormente la Dra. Gabriela Franchi explicó, son fiebre alta que perdura en los días, dolor detrás de los ojos, algunas personas se descomponen, pueden llegar a tener náuseas o dolor abdominal, presentar exantema, es decir, coloración rojiza en la piel, y lo importante es que no hay compromiso respiratorio”.

“Eso es lo principal que puede llegar a dar alerta de que es dengue, pero como es un síndrome febril específico siempre lo que recomendamos ante el primer síntoma es concurrir a la guardia o al nosocomio más cercano que tengan”, concluyó.