Desde Educación del Municipio piden autorización para dar charlas temáticas

La directora de Educación del Gobierno de Junín, Orlanda D´Andrea, hizo saber que las charlas de prevención y concientización que se desarrollan en las escuelas de gestión estatal se encuentran afectadas por la autoridad distrital de Educación y que en ese marco, no se tiene autorización para llevar a cabo jornadas en temáticas vinculadas con Educación Sexual Integral (ESI), con Ciberbullying y Grooming y con el consumo de estupefacientes.

Precisamente, D’Andrea manifestó: “Está sucediendo que en algunas de las escuelas de gestión estatal a través de un comunicado mediante un email, la Jefatura Distrital manifiesta que hay algunas de las charlas que por el momento no las vamos a poder estar desarrollando en las instituciones, son las que tienen que ver con ESl, con Ciberbullying y Grooming, y con el consumo de estupefacientes bajo ‘Crónicas de lo no dicho’, charla a cargo de Juan Antonio Abdala, quien cuenta su experiencia de vida”.

“Queremos hacer hincapié en esta situación porque consideramos que los chicos y los jóvenes de nuestra ciudad se pierden muchas oportunidades relacionadas, por un lado, con la situación de prevención en relación a cada una de las temáticas de las charlas, y por el otro, con la atención a situación puntuales que se presentan todos los días en las escuelas”, detalló.

Seguidamente, la funcionaria afirmó: “Me baso en esto por la cantidad de emails y correos que recibimos todos los días por parte de las instituciones solicitando charlas. Sí consideramos que es muy importante que la Dirección de Educación de Provincia pueda establecer una dirección específica, que es la Dirección de ESI, porque realmente la temática tiene que estar en las aulas todos los días, y si generaron una dirección es porque consideran que la temática es importante, pero no avalamos y no acompañamos la decisión de no poder trabajarlo de manera conjunta y articulada con lo que sucede en territorio todos los días”.

“La atención de estas temáticas, Cyberbullying que está articulada con la fiscalía, se desarrolla en conjunto con el Municipio desde hace muchos años, y la mirada y el posicionamiento y también el conocimiento sobre el territorio, se tendría que poder trabajar en una mesa”, dijo.

Solicitud

Asimismo, D´Andrea sostuvo que “pedimos poder trabajar de manera articulada con cada una de estas temáticas. La ESI atraviesa todos los días las instituciones educativas desde distintos lugares y distintas miradas, y sabemos que desde que existe la Ley de Educación Sexual Integral hay una deficiencia en relación a esta temática, de hecho, se sigue festejando la Semana de la ESl”.

Y continuó: “Este trabajo que se hace en territorio es importante poder hacerlo de manera articulada porque si la deficiencia está, es porque tenemos que poder pensarlo de manera conjunta, lo mismo en relación a noviazgos sin violencia, cuidados, consentidos, al igual que con el consumo de estupefacientes, ya que es una temática que todos los días los chicos viven de cerca".

“Solicitamos poder pensar esto de manera conjunta, articulada, no nos oponemos a la creación de una Dirección, al contrario, la acompañamos y la avalamos, pero sí pedimos que se tenga en cuenta el territorio porque es un trabajo sostenido por profesionales que se viene haciendo hace muchísimos años”, expresó la titular de Educación para finalizar.