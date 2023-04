Fiorini, sobre los chispazos en Pro: “No es lo que la gente está esperando”

Tras la confirmación de que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) habrá elecciones concurrentes, con boleta electrónica, y los cortocircuitos que esta decisión, adoptada por el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, generó en Juntos, el secretario General del municipio de Junín, Juan Fiorini, consideró que “no es lo que la gente está esperando” del espacio.

“Esta discusión mediática y de redes que se está llevando a cabo claramente no es lo que la gente está esperando de los dirigentes de Juntos. Y no coincide con lo que prometemos, así que me parece que debería darse en otro ámbito, interno obviamente”, remarcó el dirigente, mano derecha del intendente Pablo Petrecca.

Y amplió: “Me parece que estas cuestiones políticas no son una preocupación de la gente y no es el momento. Con la crisis que estamos atravesando, y las dificultades que está viviendo la gente, no es lo que esperan de nosotros”.

Voto electrónico

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, confirmó que en la ciudad de Buenos Aires se votará en los mismos días que en los comicios nacionales, aunque con boleta única electrónica, en un sistema de elección concurrente: "Es más ágil, más sencillo, más transparente y es una bandera del PRO", resaltó.

El procedimiento fue anticipado en la víspera por la agencia Noticias Argentinas y Rodríguez Larreta, además, recalcó que va a apoyar a un candidato de su partido (el PRO) en la contienda para sucederlo en el cargo este año.

La resolución del alcalde porteño generó cuestionamientos por parte de referentes del ala más dura del partido amarillo, entre ellos, el ex mandatario Mauricio Macri y las también precandidatas presidenciales Patricia Bullrich y María Eugenia Vidal. La ex ministra de Seguridad, incluso, lo acusó de pretender manipular las elecciones en la Ciudad.

"La boleta única electrónica beneficia a los ciudadanos de la ciudad de Buenos Aires, garantiza transparencia y respeta el Código Electoral. Además, está en línea con la definición de Juntos por el Cambio de impulsar la boleta única a nivel nacional", agregó el gobernador jujeño, lanzado recientemente también a la competencia por la Presidencia de la Nación.

Rodríguez Larreta confirmó la modalidad de votación prevista para 2023 en el distrito porteño mediante un video publicado en redes sociales. En este sentido, las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) se celebrarán el domingo 13 de agosto próximo; los comicios generales, el 22 de octubre, y en caso de ser necesaria una segunda vuelta, se realizará el 19 de noviembre, en sintonía con el calendario nacional.

El anuncio del alcalde porteño

"Hace muchos años, ya casi 16, que venimos trabajando juntos. Y juntos logramos cambios y transformaciones que parecían imposibles. Y aunque soy consciente de que todavía falta mucho, me llena de orgullo mirar para atrás y ver todo lo que conseguimos", comenzó diciendo el alcalde de la Ciudad y precandidato presidencial de Juntos por el Cambio.

"Este año, los porteños vamos a tener una nueva oportunidad de elegir a quién queremos que nos represente como jefe de Gobierno. El voto es la mejor manera de defender nuestro futuro. Es el momento en que decidimos con total libertad qué camino queremos tomar", agregó.

En el mismo sentido, indicó: "A mí, como jefe de Gobierno, me toca la responsabilidad de decidir cuándo y cómo se vota en la Ciudad. Y hoy quiero contarles que tomé la decisión de que los porteños votemos el mismo día que se vota en las elecciones nacionales. O sea, el 13 de agosto las PASO, el 22 de octubre las generales y el 19 de noviembre el balotaje, si lo hubiese".

"Esto evita que los porteños tengamos que ir a votar hasta seis veces en el año. Nos ahorra mucho tiempo y nos evita gastos innecesarios. Y lo vamos a hacer con boleta única electrónica, que es un sistema más ágil, más sencillo, más transparente y es una bandera del PRO que inició Mauricio (Macri) en la Ciudad en el 2015 y que también promovimos junto a todos Juntos por el Cambio a nivel nacional", insistió.

"Mi compromiso es que sea una realidad en todo el país en el próximo Gobierno y quiero que la Ciudad esté a la vanguardia de este cambio", añadió. Y comentó: "La boleta electrónica, además, nos permite que la discusión de las propuestas y los proyectos de cada candidato se enfoque en los vecinos y en las oportunidades de cada barrio de la Ciudad. Yo confío que entre todos vamos a seguir haciendo realidad la Ciudad que soñamos".

Finalmente, manifestó: "Y yo, como he dicho muchas veces, voy a apoyar a un candidato de mi partido, que es el PRO. En las próximas semanas vamos a estar trabajando para definir cuál es el mejor candidato para seguir con todas las transformaciones que empezamos con Mauricio y que continuamos hasta hoy".

Fuertes críticas

El ex mandatario Mauricio Macri lideró una oleada de cuestionamientos que recibió el jefe de Gobierno porteño de parte del sector más duro del PRO por su decisión de impulsar este año elecciones concurrentes en la ciudad de Buenos Aires.

"Qué profunda desilusión", expresó Macri, antes de que Patricia Bullrich, actual presidenta del partido amarillo, acusara a Rodríguez Larreta de manipular las reglas electorales cuatro meses antes de las Primarias Abiertas, Obligatorias y Simultáneas (PASO) previstas para el próximo 13 de agosto.

"ES MUY SIMPLE: la coherencia y la convicción son los valores que defendemos", subrayó Bullrich en la red social Twitter y recordó, adjuntando incluso un video de noviembre del año pasado, cuando el alcalde porteño aseguraba que "está mal cambiar las reglas. Es hacer trampa".

La también precandidata presidencial del PRO, como Rodríguez Larreta, afirmó en el mismo sentido: "Hoy, él manipuló las reglas electorales en la Ciudad de Buenos Aires a cuatro meses de las elecciones". Y agregó: "Cuidemos el dinero de la gente. Esta decisión es un despilfarro".

"Nosotros seguimos por el camino de los valores. Conmigo, estas cosas no van a pasar", aseveró Bullrich, después de que tanto Macri como la diputada nacional María Eugenia Vidal, otra aspirante a competir por la Presidencia de la Nación este año, cuestionaran también la decisión del jefe de Gobierno.

La ex gobernadora bonaerense recurrió incluso a una frase propia del ex jefe de Estado y líder del PRO para criticar a Rodríguez Larreta: "Somos el cambio o no somos nada", dijo, luego de que el alcalde de la Ciudad oficializara la modalidad de votación prevista para este año en el distrito porteño.

"El PRO y el JxC (Juntos por el Cambio) que le prometimos a los argentinos no es este", remarcó la legisladora nacional. "No hay ambición personal que pueda estar por encima de nuestros valores y del equipo. Somos el cambio o no somos nada", insistió. Minutos más tarde, Macri retuiteó el mensaje de Vidal y expresó, en la misma red social: "Coincido con María Eugenia. Qué profunda desilusión".

Asimismo, el diputado nacional y precandidato a jefe de Gobierno porteño Ricardo López Murphy subrayó: "Compitiendo contra quien haya que competir y con las reglas de juego que elijan inventar: vamos a convertir a la ciudad de Buenos Aires en la Ciudad de la Libertad".

"El futuro de los porteños es colosal", enfatizó el líder de Republicanos Unidos también en Twitter. En tanto, su colega integrante de la Cámara baja y precandidato a gobernador bonaerense Cristian Ritondo sostuvo: "Cambiar las reglas de juego a último momento va en contra de los principios que siempre defendimos con el PRO. No está bien".

Más temprano este lunes Rodríguez Larreta confirmó que en la ciudad de Buenos Aires se votará en los mismos días que en los comicios nacionales, pero con boleta electrónica, en un sistema de elección concurrente.

El procedimiento fue anticipado este domingo por Noticias Argentinas. Además, el también precandidato presidencial de JxC, y máximo contendiente de Patricia Bullrich en esa carrera con vistas a las PASO en filas del PRO, recalcó que va a apoyar a un postulante de su partido en la contienda para jefe de Gobierno porteño.

En la Ciudad, las primarias se celebrarán el domingo 13 de agosto próximo, los comicios generales, el 22 de octubre, y en caso de ser necesaria una segunda vuelta, se realizará el 19 de noviembre.

Por su parte, el radicalismo y la Coalición Cívica salieron a respaldar la decisión de Rodríguez Larreta, de igual modo que dirigentes del sector más moderado de Juntos por el Cambio. El gobernador jujeño y titular de la UCR, Gerardo Morales, sostuvo: "Apoyo la medida".

"La boleta única electrónica beneficia a los ciudadanos de la ciudad de Buenos Aires, garantiza transparencia y respeta el Código Electoral. Además, está en línea con la definición de Juntos por el Cambio de impulsar la boleta única a nivel nacional", agregó Morales, también precandidato presidencial. En tanto, la legisladora porteña por Vamos Juntos Ana María Bou Pérez señaló que el jefe de Gobierno porteño "decidió respetar la ley de la Ciudad que estableció como forma de votación la boleta única”.

"En la ciudad de Buenos Aires tenemos código electoral y el mejor sistema para la elección de nuestros representantes es la boleta única, por eso, este mecanismo de votación es reafirmar nuestra autonomía", añadió Bou Pérez. “Desde 1996 todas las elecciones a jefe de Gobierno fueron desdobladas y solo en 2019 hubo una excepción. Las reglas electorales están definidas por ley, son muy claras y deben ser cumplidas”, completó.