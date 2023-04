A 41 años de Malvinas, ex combatientes movilizados piden ser reconocidos

En diálogo con TeleJunín, el doctor Gustavo Portiglia e Ismael Scardulla, quienes estuvieron movilizados en el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur (TOAS) se refirieron a su reclamo que consideran válido y que forma parte de la historia oculta de Malvinas.

Piden la reparación histórica y el reconocimiento económico para ex soldados en el TOAS, que en el caso de los médicos, estuvieron desplegados en la zona de operaciones durante la Guerra del Atlántico Sur, afectados a brindar apoyo logístico a las seis bases aéreas argentinas.

Según lo expuesto, Gustavo Portiglia, reconocido profesional de nuestro medio, ya estaba recibido de médico cuando tuvo que ir al TOAS para desempeñarse como médico. Por su parte Ismael Scardulla hizo el servicio militar en Junín. Ambos fueron dados de baja en el 81 y convocados en el 82 para ir a la guerra.

El doctor Portiglia, al hacer referencia de su participación, explicó: “Nosotros estuvimos desplegados en zona de conflicto, conocido como TOAS (Teatro de Operaciones en el Atlántico Sur) y nuestro lugar de asentamiento fue Comandante Luis Piedrabuena, toda la franja de Puerto Santa Cruz, Puerto San Julián y eventualmente en ese trayecto, hasta Río Gallegos. Nosotros teníamos la orden de entrar en combate cuando se ordenase”, aclaró.

Cabe mencionar que hasta ahora, solo están reconocidos los veteranos, que cruzaron la isla, pero no los desplegados en el TOAS, que son aproximadamente 9 mil.

Al respecto, Scardulla apuntó:“Movilizados fuimos todos. En este caso, con respecto a nosotros, es un término peyorativo para diferenciarnos”.

“Hay cosas que la gente se está enterando ahora. Nosotros fuimos desplegados a la zona patagónica del litoral marítimo en defensa del ese lugar y de las seis bases aéreas. Fuimos el escalafón más importante de apoyo logístico hacia las islas. Todos los ataques a la flota enemiga partieron desde el continente, desde la Patagonia. Estamos luchando contra una potencia mundial, amparado por la OTAN”, recordó.

Respecto a las seis bases aéreas, su desempeño en la guerra y el valor de los pilotos argentinos el ex combatiente Scardulla dijo: “El propósito del enemigo era atacar el continente para neutralizar esos ataques, y de hecho sucedió cosa que la gente no sabe porque escuchó solo la historia oficial y nosotros somos la historia oculta del conflicto del Atlántico Sur, no de Malvinas”.

“Actualmente hay un movimiento muy importante a nivel país de esto. Días atrás salió una comitiva para el lugar del conflicto donde fuimos desplegados en todo el territorio marítimo porque la realidad es que estábamos más o menos en el mismo lugar”, dijo.

La ley

Sobre los avances en la solicitud en el tempo, los entrevistados apuntaron que el reconocimiento fue hecho y estuvo siendo tratado en la Cámara de Diputados. “Hay más de 70 diputados de distintos bloques, o un poco más, que están apoyando este reclamo, incluyendo los 7 u 8 que están en la comisión de Defensa”, acotó Portiglia.

“En el 2015, Cristina Fernández dispuso que se abriera ese debate en la Cámara de Diputados pero luego entre gallos de medianoche quedó oculto y pasó desapercibido y no se volvió a reabrir nunca, quedó latente.

Scardulla aclaró que en las primeras leyes ellos fueron incluídos. “Eso fue así hasta el año ’88 cuando surgió un decreto. En el 87 hubo un alzamiento carapintado con Rico, Seineldín y demás a la cabeza; también se estaba llevando el juicio a las juntas militares. En la negociación que hubo en esas Pascuas, pidieron no ser enjuiciados y tener la condición de veterano de guerra”, lamentó.

“Lamentablemente el entonces Presidente Alfonsín cedió a las pretensiones de esos militares y el Ministerio de Defensa determinó que ellos eran veteranos de guerra pero nos dejaron afuera a nosotros. Se alude una cuestión presupuestaria que hasta el día de hoy no se resolvió”, acotó.

En Junín

En cuanto a lo que pasó en Junín, afirmaron que, en lo que fue una reivindicación histórica solo fuimos reconocidos durante la gestión del ex intendente Abel Miguel, después ningún intendente lo hizo.

“Nunca participamos de un acto de veteranos”, aseguraron.

“Lo que pedimos fundamentalmente es el reconocimiento histórico a nivel nacional. Eso va a llegar, si algún día se aprueba esta ley, en un reconocimiento económico”, apuntaron.