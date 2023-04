Azil: “Un gobierno peronista no puede aceptar una pobreza del 46 por ciento”

¿Qué se pone en juego en este año electoral?

-Es un año clave, complicado en lo económico y desordenado desde lo político, no solo en el Frente de Todos, sino también en la oposición. El único que tiene clara su situación es Javier Milei, pero aun así le faltan candidatos en la Provincia, tiene que resolver un montón de situaciones. Es un año complicado en todos los aspectos, por la situación económica, por lo que eso conlleva socialmente, pero también porque, por primera vez en mucho tiempo, hay un desorden generalizado en la política, y es riesgoso.

-¿Por qué?

-Porque este desorden produce que el electorado o la gente común, que ya viene bastante decepcionada con la política, potencie su descreimiento.

Además, las peleas son casi pornográficas, las internas de las dos coaliciones, de cara a la sociedad, en un contexto en el que el país no amerita que pasen estas cosas. No soy ingenuo, sé que la política es esto, discusión de poder y de cargos, que es lo que está pasando en este momento.

Ahora que, en la situación en la que está el país, lo hagan de una manera pornográfica, adelante de la sociedad, trae como resultado el descontento generalizado, que lo capitaliza muy inteligentemente el peor candidato que puede haber para ganar una elección, que es Milei, un outsider que se presenta como lo nuevo y viene con los peores vicios de la política. Es un riesgo, pero las dos coaliciones hicimos mucho mérito para que esto suceda.

-El fenómeno de Milei crece también en sectores populares.

-Sí, lo digo con preocupación, y lo lamento, pero parte de ese electorado lo veníamos perdiendo desde antes, desde 2019 en adelante. En 2021 hubo mucho ausentismo, todavía ese electorado nos quería dar un margen, para ver si lo revertíamos, y ahora se está definiendo y lo está capitalizando Milei.

-En la Argentina se es pobre trabajando, casi una afrenta para un gobierno peronista, ¿no cree?

-Es tremendo, es inaceptable para nosotros como dirigentes, pero como es inaceptable eso, es inaceptable que los trabajadores paguen ganancias o que pierdan el derecho a cobrar las asignaciones familiares.

El peronismo no puede aceptar que los trabajadores paguen ganancias, que no cobren las asignaciones familiares y no puede aceptar un nivel de pobreza del 46%, como no podemos aceptar la inflación, que tiene otras variables, no se la achaco solo al Gobierno.

-Con una inflación tan alta, ¿el Gobierno tiene chances electorales?

-Las chances electorales están signadas en que se terminen las peleas de vedettes, en todos los niveles, y empiecen a pensar en una elección primaria amplia, que permita contener lo más que se pueda. A nivel local también es necesaria una primaria amplia.

A veces las elecciones no se rigen totalmente por la situación del momento, sino también por si se genera o no una esperanza. La situación existe, pero hay que ver en quién confía el electorado para solucionar esto.

-¿Quién puede generar esperanza dentro del FDT?

-Para mí, es el candidato o la candidata que salga de una primaria bien amplia, que nos permita contener las diferencias que tiene el FDT. En lo local somos muy heterogéneos y si no posibilitamos que haya varias líneas, que tengan su identidad y su representatividad, para después acompañar a quien haya ganado, si no lo fortalecemos desde ese lugar, y anticipamos dos meses la campaña -porque participar en la primaria también es eso, empezar a trabajar un par de meses antes- vamos a tener complicadas todas las situaciones.

-¿Cree que Cristina tiene que ser candidata?

-Creo que con lo que hay que terminar es con el Luche y vuelve. Luche y vuelve era con un Perón proscripto y exiliado, que, si ponía un pie en la Argentina, lo detenían. Cristina, por suerte, está viviendo acá, hay que aclarar el atentado, porque estas cosas no deberían pasar en democracia, pero ella hoy está habilitada para ser candidata.

Está a dos fallos de ser encarcelada, sí, es cierto, pero no podemos generar la palabra proscripción, cuando no es proscripción. Por otro lado, los mismos que enarbolan la bandera de la no proscripción a Cristina, todos los días están tratando de proscribir a Alberto como candidato

. Esa contradicción enturbia mucho la situación del Frente de Todos. Creo que este mes se va a definir cuál va a ser la estrategia, y ojalá sea la de una primaria lo más amplia que se pueda.

-¿El Frente de Todos de Junín puede tener varias listas?

-Creo que están pensando que no, muy equivocadamente. En esta situación, con la oferta electoral que va a haber, ir con una lista única, hecha entre gallos y medianoche, por dos o tres dirigentes, es una pésima estrategia. Vislumbro que va a haber dos, con Unidad Ciudadana también presentándose.

Este escenario es mejor que una lista única, pero aún así no es un escenario que resuma la totalidad del FDT. Además, va a haber una mezcla que se va a refractar entre sí. En Junín, el Frente Renovador es radical, juntarlo con La Cámpora, cuando se refractan mutuamente, es una mala estrategia. El Frente Renovador se forma para ponerle un fin a la estrategia de Cristina.

Una unión de ese tipo va a generar que al candidato o la candidata que salga de ahí se le termine el futuro político. Supongamos que Valeria Arata es la mejor candidata del espacio, ¿cuál es el principal valor que tiene el FR en Junín? Que no es cercano ni está pegado a La Cámpora.

Hay que ser inteligente en la estrategia, ¿cuál es la mejor forma de concentrar la mayor cantidad de electores de cada espacio político? El FR con lo suyo, La Cámpora por otro lado, Unidad Ciudadana por otro, y si es posible una cuarta lista más peronista. No lo planteo para que los dirigentes se peleen entre ellos, es una estrategia de acumulación, cómo vamos a buscar cada nicho electoral.