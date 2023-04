Inició la campaña de vacunación antigripal

El anuncio fue realizado por la Dra. Gabriela Franchi, subsecretaria de Salud del Gobierno de Junín, quien confirmó que la campaña comenzó oficialmente el 17 de marzo en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) del Partido de Junín, donde se están colocando las dosis de manera libre y gratuita. En principio la población objetivo fue el personal de salud, las embarazadas, puérperas y niños recién nacidos hasta los dos años, luego adultos mayores y personas inmunocomprometidas y en la actualidad a toda la comunidad en general.

Al respecto de la mención, la representante de la cartera sanitaria municipal, explicó: “La campaña oficialmente se inició el 17 de marzo y como siempre tiene distintas etapas, la primera etapa siempre incluye al personal de salud por el bien de todos, no es una cuestión de egoísmo, somos nosotros quienes también podemos tener más posibilidades de transmitir las enfermedades”.

Luego detalló: “La etapa siguiente fue para las embarazadas y puérperas, niños recién nacidos hasta 2 años, y seguidamente la de mayores de 65 años y personas con problemas inmunológicos, que son aquellas que están más propensas a pasarla mal si se enferman”.

“A partir de esta semana es libre, es decir, cualquier persona puede ir a vacunarse en cualquiera de nuestros CAPS y la vacuna está en Junín y en las localidades del Partido, allí también hay vacunas; pedimos que por favor se vacunen y continúen cuidándose “, manifestó la funcionaria.

Seguidamente, Franchi indicó: “A veces sucede por una cuestión de logística que la persona que llega a vacunarse no puede hacerlo porque no hay dosis, esto no quiere decir que se acabaron, sino que no hay en el momento; nosotros hacemos el reparto en función de la cantidad que retiramos por Región Sanitaria III; no hay faltantes, siempre hemos tenido, y lo que puede suceder es esto”.