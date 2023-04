Merani desmintió a Juntos: “No hay afiliados sin atención en PAMI”

El titular de PAMI en Junín, Andrés Merani, salió al cruce de las declaraciones de los concejales de Juntos, que denunciaron que hay 3 mil jubilados que se quedaron sin cápita para la internación. “No son cápitas que se quedan sin cobertura, sino que se paga por prestación”, afirmó el referente de La Cámpora local.

“Me citaron y no sabían ni siquiera de qué iban a hablar, los concejales de Juntos tenían mucha desinformación, incluso de cómo funciona PAMI, a pesar de que lo gestionaron durante cuatro años. No sabían que es un sistema capitado, toda la información se las dije yo. Y no son cápitas que se quedan sin cobertura, sino que se paga por prestación”, dijo.

Y remarcó que “no hay afiliados sin atención”.

“Son chicanas, como todo, lo que tendrían que hacer los concejales es ponerse a estudiar”, punzó.

“Hay que preguntarle a Juntos por qué no multó a ningún prestador por incumplimiento".

Y agregó: “Hay que preguntarle a Juntos por qué no multó a ningún prestador por incumplimiento. Las multas de 2016 a 2019 las está firmando esta gestión, no movieron un solo expediente por multas”.

Y agregó: “Tampoco pidieron explicaciones cuando, en 2017, quedaron 6 mil jubilados sin cápitas, es el doble de lo que hay hoy. Cuando asumimos, en 2019, había 4500 jubilados sin cápitas”.

“Esta semana terminamos de entregar los audífonos que estaban pendientes de la anterior gestión, 1600 audífonos que estaban sin entregar y los entregó esta gestión”, remarcó.

"Le dieron 8 millones de pesos, en 2016, a una empresa que no puso un solo ladrillo".

Nuevo edificio

“El edificio se compró en 2015, se lo dejamos licitado. En 2016 erogaron una parte de los fondos para la obra a una empresa, esa empresa no puso un solo ladrillo. Hace un año, se desafectó la licitación de esa obra. Hoy estamos volviendo a licitar la obra, quedaron desiertos el primer y segundo llamado, esperemos que en la próxima licitación asuma alguien. Le dieron 8 millones de pesos, en 2016, a una empresa que no puso un solo ladrillo. Y esta gestión fue la desafectó y pidió la devolución del dinero a la empresa”, afirmó.