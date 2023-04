Advierten inconvenientes en la atención del Registro de la Propiedad Inmueble

El notario Sebastián Cosola, presidente de la Delegación Junín del Colegio de Escribanos de la provincia de Buenos Aires, hizo referencia a algunos inconvenientes en el Registro de la Propiedad Inmueble de la provincia de Buenos Aires, que obstaculizan la labor de los escribanos y de otros profesionales también.

“Estamos pasando por una situación bastante delicada porque el Registro, desde los primeros días de marzo, está en asamblea permanente, esto significa que constantemente están reunidos los empleados y los delegados gremiales dentro del Registro”, comenzó explicando el entrevistado por TeleJunín.

“Al no haber tomado la decisión de hacer paro sino que están en asamblea permanente, nosotros, los escribanos, y otros profesionales que acceden a la publicidad registral a través de la emisión de informes, solicitamos los certificados como lo hacemos normalmente, pero no salen despachados, no podemos tomar noticia del estado situacional de las personas, en el caso de las medidas cautelares, las inhibiciones por ejemplo, y de los inmuebles, que es lo que necesitamos para poder hacer la escritura”, apuntó.

Según lo expuesto por el entrevistado, se llegó a un acuerdo, por gestión del Colegio de Escribanos de la provincia de Buenos Aires, y de la Delegación que insistió para tener alguna certeza. “Como último recurso despachan el certificado dos días antes del vencimiento”, afirmó el escribano Cosola.

“En realidad es una situación bastante compleja porque nosotros en principio, no tenemos noticias del estado del inmueble, del estado de las personas hasta dos días antes del vencimiento, y en los casos de escrituras múltiples, cuando hay familias que viajan de otros lugares para poder asistir al acto escriturario, solo tenemos dos días, que es muy poco tiempo para poder establecer eso, en tanto y en cuanto al tercer día se vence el certificado”, advirtió.

“Y no puede haber prórroga porque al no haber paro, no hay suspensión de plazos, entonces la situación se torna muy compleja”, acotó. El presidente de la Delegación Junín aseguró que el Colegio de Escribanos estaba “en permanente contacto y puesto a disposición para colaborar”.

“Esto viene de hace más de un mes – apuntó- y no tenemos solución del conflicto a corto plazo. Estamos realmente muy preocupados. El mercado está frenado por esta situación. Si una persona quiere saber, por ejemplo, su estado de inhibición, no lo puede saber hasta un plazo determinado”.

Manifestó que dicho servicio lo prestaba el Estado a través del Registro, con seguridad jurídica, para muchas cosas importantes, casi esencial, pero al no prestarse de manera regular, afectaba no solamente a una profesión como la notarial sino a otras también.

Pasando a otro tema, TeleJunín le preguntó a Cosola cómo estaba el mercado inmobiliario, ante lo cual en entrevistado respondió: “Como el país. Está bastante frenado, por llamarlo de una manera sencilla. No es fácil hoy la compraventa, no son fáciles por cuanto esta disparidad cambiaria que tenemos, el dólar y demás, que hace que la gente que está por vender, si no tiene una certeza de venta-compra no vende; y el que compra, compra por un estado de necesidad más que nada”.

Respecto a los alquileres, el profesional dijo que también estaban mal a raíz de la última reforma Civil y Comercial de hacía dos años. “Ha restringido mucho el alquiler porque se han desbalanceado los derechos. Las leyes muchas veces, en el intento de proteger una parte desprotegida, al locatario, desbalanceó los derechos a favor de muchas situaciones que no generan certeza a los dueños. Esto genera también un mercado paralelo ilegal”, advirtió.