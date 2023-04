Chami: “Berni no midió el hartazgo de la gente”

Luis Chami, precandidato a intendente por el espacio de Patricia Bullrich y ex funcionario de Seguridad del municipio de Junín, se refirió al brutal ataque al ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, y afirmó a Democracia que “no midió el hartazgo” de la ciudadanía.

En este sentido, expresó: “En primer lugar, repudio todo hecho de violencia. No es un problema que la gente tenga con Berni o con el ministro de Transporte (el massista Jorge D'Onofrio), el problema es que la gente no está en la agenda de los políticos”.

"El político hace lo que él quiere; no lo que la gente necesita".

Y amplió: “El dirigente te hace asfalto, cordón cuneta, te pone un foco, pero no atiende la seguridad, el trabajo, la educación, ese es el problema que tiene la gente, que está afuera del sistema. El político hace lo que él quiere; no lo que la gente necesita. Le prestan la oreja, pero no el oído”.

“Lejos de la gente”

“Berni no midió y no evaluó el momento que estaba viviendo la gente y el hartazgo, porque no están escuchando y viven en una realidad que no es cierta, se mienten entre ellos mismos y no es así. La dirigencia política cada vez se aleja más de la gente y sus necesidades”, consideró.

“Ahora estamos en un año electoral, en una campaña política y ahí sí los políticos se arriman, pero no hicieron nada durante muchísimo tiempo para poder revertir esta situación. Y si en seguridad no estás atento, en la calle, trabajando codo a codo con la policía y con la justicia, no hay forma de dar vuelta la página, no hay forma de contener los barrios”, afirmó.