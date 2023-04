Petrecca visitó a emprendedoras locales que accedieron al programa de microcréditos

El intendente de Junín, Pablo Petrecca, se acercó hasta los domicilios de las emprendedoras Albana Ochoa y Daniela Melgarejo, dos de los casi 500 vecinos de Junín que se acercaron al Municipio para gestionar un microcrédito que les permita hacer crecer y desarrollar las actividades que llevan adelante, a través del Club de Emprendedores.

Este espacio, además, brinda asesoramiento, capacitaciones y ofrece espacios de comercialización como participación en ferias y el portal web Comprá en Junín, www.compra.junin.gob.ar.

Sobre esta política, el jefe comunal aseguró que "estos microcréditos son una ayuda y un puente que permite que muchos vecinos puedan conseguir una herramienta para mejorar su emprendimiento, su servicio y su producto. Es una política que implementamos desde la gestión para acompañarlos y cada tanto, aprovechamos estas visitas para conocer el impacto que tiene el programa y saber más de cada emprendedor".

"El objetivo es que los vecinos puedan acceder a esas herramientas, insumos y equipos que necesitan para mejorar sus proyectos y también, guiarlos en el desarrollo de los mismos", agregó.

Albana Ochoa, una de las emprendedoras visitadas, contó: "Mi emprendimiento se llama ´Un Lilo y un Botón´, son accesorios en Tela. Comencé en la pandemia, me fui perfeccionando y hoy me encuentro produciendo cartucheras, neceseres, bolsos materos, chau latas, porta notebook, etc. Nuestro mayor canal de venta es Instagram https://www.instagram.com/unliloyunboton/ y se trata de un emprendimiento familiar, que hacemos junto a mi marido".

"Un Lilo y un Botón" comenzó en pandemia y desde su puesta en marcha, Albana realizó cursos para capacitarse en diseño y confección. Elabora y vende a través de redes sociales tomando pedidos y también tiene su catálogo on line. También vende a través de ferias. Es un emprendimiento part time y se encarga de todas las tareas de su negocio.

"Ya llevo más de dos años con el proyecto y quiero empezar a consolidar el mismo. Comencé con una máquina de coser doméstica y necesitaba sumar una industrial para este año, ya que me encuentro proyectando armar mi propio showroom. Es por eso que me acerqué hasta el Club de Emprendedores y tras algunas reuniones se me otorgó un crédito de $200.000,00 para la compra de una máquina de coser recta industrial, además recibí asesoramiento y fui invitada a sumarme a las actividades que se realizan, todas, en pos de fortalecer y acompañar a los emprendedores locales", comentó Albana.

Otra de las emprendedoras que también fue visitada por Petrecca es Daniela Melgarejo. En su caso, lleva adelante el emprendimiento "Aserrín Aserrán" desde hace más de 3 años y se dedica a la fabricación de piñatas para fiestas infantiles en papel, siendo esta su única fuente de ingreso.

"Hoy el emprendimiento está establecido, con un promedio de 1.5 piñatas diarias. Mi principal medio de venta fue el boca a boca y luego de que se me rompiera la computadora, me acerqué al Municipio para solicitar ayuda y poder comprar una nueva, ya que la utilizo para diseñar e imprimir las piñatas y la papelería adicional para el evento, como tarjetas, souvenirs, etc.", contó

Sus productos son elaborados con material reciclado y la nueva computadora, aseguró, "me viene muy bien para hacer más rápido el proceso de producción y sin la ayuda del programa de microcréditos se me hubiese hecho muy difícil comprarla. Yo siempre digo que hay que animarse, yo empecé con esto haciéndole las cosas a mis hijos, luego amigas y familiares me fueron pidiendo para sus hijos y ahí vi la gran chance que tenía de poner en marcha el emprendimiento".

Un dato para destacar es que ambas emprendedoras, adquirieron sus herramientas para fortalecer sus proyectos en comercios locales, lo que también habla de otro beneficio para la económica local, ya que la mayoría de las compras de maquinarias, herramientas y materiales se realizan en comercios locales.

"Estas visitas no sólo nos permiten conocer a nuestros emprendedores, sus proyectos y también necesidades, sino además, que sean ellos mismos quienes difundan el programa para que cada vez más emprendedores lo conozcan y puedan recibir la ayuda que necesitan para crecer", expresó Pablo Petrecca para finalizar.